Сторонник Саакашвили умер во время митинга в поддержку политика

Мужчина скончался во время митинга в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Акция 6 ноября проходит у тюрьмы, где находится политик.

Отмечается, что стороннику Саакашвили стало плохо во время акции, его госпитализировали, однако в больнице мужчина скончался. Точная причина его смерти не называется, дополняет «Sputnik Грузия» в Telegram.

Как сообщалось ранее в этот день, полицейские начали задерживать людей, разбивших палаточный лагерь у тюрьмы.

На митинге в поддержку Саакашвили были замечены флаги Германии и США. В толпе также мелькала символика Евросоюза, Турции и Азербайджана.

Митингующие требуют освобождения Саакашвили из тюрьмы.

Ранее в этот день политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом, рассчитывает добиться власти, следуя по украинскому сценарию.

Политолог считает, что сторонники Саакашвили сейчас активно используют социальные сети, чтобы воздействовать на общественное сознание и заручиться поддержкой масс. Солонников такой сценарий назвал понятным и банальным. При этом он отметил, что самому Саакашвили ничего делать не придется: всё будет сделано за него.

Также в субботу представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе заявил, что Саакашвили планирует госпереворот. Отмечалось, что речь идет об акциях у руставского пенитенциарного учреждения №12, где и содержится Саакашвили.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну с Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.