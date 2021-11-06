Политолог рассказал об этапах плана Саакашвили по захвату власти в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится под арестом, рассчитывает добиться власти, следуя по украинскому сценарию. Об этом 6 ноября заявил политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Он один раз уже так к власти пришел. Сейчас всё то же самое, никто ничего не меняет, методички не меняются, порядок действий не меняется, должна быть некая «сакральная» жертва, ну, в данной ситуации это он на первом этапе, дальше недовольство результатами выборов, вот мы видели, что грузинская оппозиция не признала национально-украинское единство, не признала результатов выборов ни мэра Тбилиси, ни мэров других крупных городов», — высказался Солонников каналу РЕН ТВ.

Политолог считает, что сторонники Саакашвили сейчас активно используют социальные сети, чтобы воздействовать на общественное сознание и заручиться поддержкой масс. Солонников такой сценарий назвал понятным и банальным. При этом он отметил, что самому Саакашвили ничего делать не придется — всё будет сделано за него.

«Всё будет сделано до него и за него. Всё украдено до нас, поэтому всё понятно, у каждого своя роль, у него своя роль. Он надеется, что его потом внесут на руках, изможденного там узника совести, в президентский дворец», — добавил политолог.

Ранее в этот день представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе заявил, что Саакашвили планирует госпереворот. Отмечалось, что речь идет об акциях у руставского пенитенциарного учреждения № 12, где и содержится Саакашвили.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну с Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.