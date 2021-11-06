Прямой эфир
Мир
В МИД России назвали темы переговоров с главой ЦРУ в Москве
Мир
Путин встретится с Аббасом в ходе его визита в Россию
Мир
Лавров и глава МИД Ирана поддержали идею о восстановлении ядерной сделки
Общество
Адвокат одного из задержанных назвал версию начала конфликта в Новой Москве
Мир
Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Мир
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
Общество
Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
Армия
Самолет А-50У в США назвали секретом успеха обороны РФ
Спорт
Тренер высказался о сраженном «бесконтактным» нокаутом боксере Ларти
Мир
В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»

Политолог рассказал об этапах плана Саакашвили по захвату власти в Грузии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится под арестом, рассчитывает добиться власти, следуя по украинскому сценарию. Об этом 6 ноября заявил политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Небогатство выбора: что грозит в Грузии Саакашвили
Адвокаты намерены добиваться помилования, а Украина — экстрадиции

«Он один раз уже так к власти пришел. Сейчас всё то же самое, никто ничего не меняет, методички не меняются, порядок действий не меняется, должна быть некая «сакральная» жертва, ну, в данной ситуации это он на первом этапе, дальше недовольство результатами выборов, вот мы видели, что грузинская оппозиция не признала национально-украинское единство, не признала результатов выборов ни мэра Тбилиси, ни мэров других крупных городов», высказался Солонников каналу РЕН ТВ.

Политолог считает, что сторонники Саакашвили сейчас активно используют социальные сети, чтобы воздействовать на общественное сознание и заручиться поддержкой масс. Солонников такой сценарий назвал понятным и банальным. При этом он отметил, что самому Саакашвили ничего делать не придется — всё будет сделано за него.

«Всё будет сделано до него и за него. Всё украдено до нас, поэтому всё понятно, у каждого своя роль, у него своя роль. Он надеется, что его потом внесут на руках, изможденного там узника совести, в президентский дворец», — добавил политолог.

Ранее в этот день представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе заявил, что Саакашвили планирует госпереворот. Отмечалось, что речь идет об акциях у руставского пенитенциарного учреждения № 12, где и содержится Саакашвили.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну с Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021