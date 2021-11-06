Прямой эфир
Общество
В России выявили 41 335 случаев коронавируса за сутки
Мир
МИД заявил о соответствии военной активности в Крыму оборонительным потребностям
Происшествия
Пассажир поезда Москва-Адлер заперся в купе и обстрелял полицейских
Мир
Белоруссия объявила о возобновлении поставок электроэнергии на Украину
Мир
В Грузии заявили о планах Саакашвили устроить госпереворот
Мир
Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе
Общество
На Украине выявлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19
Общество
Трое задержанных по делу о нападении в Новой Москве отказались признавать вину
Мир
Вышедшие на взлетную полосу граждане парализовали работу аэропорта в Испании
Спорт
Федерация бокса России подала протест на судейство в бою Бижамова на ЧМ
Сюжет:

В Грузии заявили о планах Саакашвили устроить госпереворот

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, планирует госпереворот. Об этом 6 ноября сообщил в субботу представитель Службы госбезопасности (СГБ) страны Бача Мгеладзе.

Небогатство выбора: что грозит в Грузии Саакашвили
Адвокаты намерены добиваться помилования, а Украина — экстрадиции

«С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения №12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси», — приводит его слова ТАСС.

Мгеладзе также отметил, что организаторы акций планируют заблокировать государственные учреждения.

«Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы», — заключил он.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну из Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Бывший грузинский лидер голодает более 35 дней дней в знак протеста, так как считает себя политзаключенным. 4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021