Голодовка до Тбилиси доведет: что стоит за госпитализацией Саакашвили

Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили считает преступлением перевод политика в тюремную больницу и требует госпитализировать его в частную клинику . Об этом «Известиям» заявил один из его адвокатов Бека Басилая. С таким же призывом вечером 8 ноября на площадь Свободы в Тбилиси вышли сторонники опального политика . Это было частью ультиматума оппозиции, которая из-за ситуации вокруг экс-президента обещала вывести на улицы «всю Грузию». В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявили, что оппозиция может оставить ультиматумы при себе — удовлетворять их требования власти не будут.

«Мы не давали согласия»

8 ноября экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани города Тбилиси . Как сообщила в Facebook специальная пенитенциарная служба Грузии, это произошло, чтобы избежать «ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью». По словам личного доктора политика Николоза Кипшидзе, госпитализировать Михаила Саакашвили грузинскому минюсту рекомендовал консилиум врачей — в связи с голодовкой, которую экс-президент, по его заявлениям, держит уже 39 дней .

Впрочем, за несколько дней до госпитализации, 6 ноября, пенитенциарная служба опубликовала видео, которое поставило эти заявления под вопрос. На нем видно, как политик принимает лекарство и ест что-то из тары, напоминающей баночки для детского питания . После этого Михаил Саакашвили сообщил, что «больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», и отказался от «лекарств, тестов и переливаний».

Голодовка до Тбилиси доведет Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

По словам министра юстиции Рати Брегадзе, именно с этим шагом и было связано решение о переводе. «Михаил Саакашвили отказался от существенной части проводимого ему лечения, и увеличивался риск ухудшения его здоровья . Исходя из состояния здоровья, рисков и превенции ухудшения, было принято такое решение», — отметил он.

Защита экс-президента расценивает перевод в тюремную больницу не иначе как преступление и продолжает требовать, чтобы его поместили в частную клинику.

— Мы не давали согласия на то, чтобы его перевезли в учреждение № 18 (тюремная больница, куда политика перевели. — «Известия»). Там находятся сотни уголовников. Они считают Михаила Саакашвили своим врагом, поскольку он боролся с организованной преступностью , — заявил «Известиям» один из адвокатов политика Бека Басилая. — То, что делает правительство, — это преступление, реванш за те реформы и тот порядок, который он навел в Грузии. Они были обязаны перевезти Михаила Саакашвили в частную клинику.

За несколько часов до его госпитализации стало известно, что экс-президента исповедали и причастили . «Посчитал, что хочет причаститься. Как только я сказал об этом патриарху, он не колеблясь ни минуты сказал, что поскольку ему это нужно, он должен причаститься», — сообщил журналистам митрополит Ахалкалакский Николоз, который провел с Михаилом Саакашвили эти обряды.

Госпитализация политика произошла за несколько часов до митинга его сторонников. Еще 6 ноября лидер главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), бывший депутат парламента Ника Мелия заявил: у властей есть 24 часа на то, чтобы «перевезти Михаила Саакашвили туда, где его здоровье и жизнь будут в безопасности» , в противном случае на площади Свободы в Тбилиси соберется «вся Грузия». Вечером 7 ноября политик сказал, что срок ультиматума истек, а в гражданскую многопрофильную клинику экс-президента так и не перевели.

Голодовка до Тбилиси Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявили, что удовлетворять требования оппозиции власти не будут. «Пусть оставят ультиматумы при себе . Если они попытаются предпринять деструктивные шаги, то они получат наистрожайший ответ», — заявил 8 ноября лидер партии Ираклий Кобахидзе после встречи с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон.

Так или иначе, к 20:00 по местному времени (19:00 мск) на площади Свободы собрались сторонники Михаила Саакашвили, а в тюремную больницу в Глдани привезли медицинское оборудование и водомет . Митингующие заявили, что не собираются расходиться, пока опального политика не переведут в многопрофильную частную клинику и не будут «возвращены украденные выборы».

Политический капитал

Михаил Саакашвили тайно пересек государственную границу и вернулся в Грузию 1 октября 2021 года . Он планировал принять участие в протестах после местных выборов (первый тур проходил 2 октября), но его арестовали. По итогам второго тура в 19 из 20 городов и районов победу одержала «Грузинская мечта». Партия ЕНД заявила о фальсификациях и итоги муниципального голосования не признала, а сам политик объявил из тюрьмы о «поствыборной революции», призвав сторонников к мобилизации.

По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, провести госпереворот экс-президенту вряд ли удастся.

— За тот период, что он отсутствовал в Грузии, Саакашвили растерял значительную часть своих сторонников. После отъезда у него был очень сильный антирейтинг, который сыграл в пользу «Грузинской мечты» , — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов. — Более того, у многих он утратил доверие — некоторые его бывшие министры отошли от «Единого национального движения» и уже находятся в рядах других партий. Саакашвили решил вернуться, как только увидел, что в Грузии его политический капитал тает. И надо сказать, что на выборах в пользу его партии это всё же сыграло.

Голодовка до Тбилиси доведет Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Однако, эксперт считает, это был чисто тактический шаг, который сработал исключительно в период муниципального голосования. Михаил Саакашвили в Грузии — сейчас политик даже не первой пятерки: его ресурсы крайне ограничены, союзников гораздо меньше, чем в период отъезда, да и он сам «достаточно поистрепался в постсоветском пространстве» ; поэтому ждать кардинальных изменений не стоит — они реальны лишь в том случае, если грузинская оппозиция будет объединяться вокруг новых фигур, подытожил Вадим Муханов.

— По закону Михаил Саакашвили будет отбывать шесть лет в тюрьме (в Грузии сроки по нескольким делам не суммируются, шесть лет максимальный срок, который может получить политик. — «Известия»), — отметил в беседе с «Известиями» главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. — И здесь, как всегда, будет использовано несколько рычагов — в частности, поддержка Запада и заявления патриарха, который призывал его прекратить голодовку.

По оценке эксперта, ситуация вокруг Михаила Саакашвили выгодна его партии. Она станет для ЕНД путевкой в будущее, в противном же случае движение рассыпется, подытожил Арно Хидирбегишвили.