Саакашвили увезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении

Находящегося под арестом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили забрали из тюрьмы города Рустави на вертолете и увезли в неизвестном направлении. Об этом 8 ноября сообщила журналистам мать политика Гиули Аласания, которая безрезультатно пыталась добиться встречи с сыном в течение дня.

«Руководство тюрьмы полностью проигнорировало все происходящее. Моего сына выкрали буквально у нас на глазах и куда-то забрали. Еще факт в том, что недавно Михаила вывезли на бронированных автомобилях, а затем посадили в вертолет и забрали. А вот куда именно забрали, я не знаю», — рассказала Аласания.

В то же время местные СМИ сообщают, что экс-главу Грузии, предположительно, перевозят из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори.

Ранее в этот день личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что по итогам консилиума врачи заявили о необходимости срочного перевода политика в многопрофильную гражданскую клинику. При этом члены консилиума лично не встречались с Саакашвили, так как тот от разговора отказался.

Между тем, Кипшидзе допустил, что госпитализация политика может состояться уже 8 ноября в случае, если минюст утвердит рекомендацию о его срочном переводе в клинику.

Минюст Грузии, в свою очередь, пока никак не прокомментировал эту информацию. Известно только, что до этого в ведомстве категорически исключили перевод Саакашвили в гражданскую клинику, заявив, что он может быть помещен только в тюремную больницу.

7 ноября девушка Саакашвили, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько сообщила, что состояние политика оценивается как критическое. По ее словам, личный врач экс-президента Грузии после посещения его в тюрьме не исключил, что осталось несколько часов до того, как он может впасть в кому вплоть до летального исхода.

В тот же день Саакашвили отказался от приема лекарств в медчасти тюрьмы, после того, как были опубликованы кадры, где он употребляет пищу, несмотря на объявленную голодовку.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы — неудовлетворительные. За день до этого стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.