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Адвокат Саакашвили назвал похищением его перевозку в госпиталь

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Тайная перевозка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в больницу может расцениваться как похищение человека. Об этом 8 ноября заявил один из адвокатов арестованного политика Ника Гварамия.

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«Это похищение Михаила Саакашвили! Ни один из его правозащитников, ни один из членов семьи, ни один врач и ни народный защитник не знают о его состоянии и месте нахождения», — написал адвокат в Facebook.

Ранее в этот день сообщалось, что Саакашвили вывезли из тюрьмы Грузии на вертолете и увезли в неизвестном направлении.

После этого специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что политика перевели в Глданскую тюремную больницу. Решение о госпитализации принимал консилиум врачей. Оно связано с ухудшением состояния здоровья политика.

7 ноября Саакашвили, который придерживается голодовки, отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Решение было связано с публикацией видео, где экс-президент страны ест и пьет.

При этом 5 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента и опроверг информацию о его голодовке. Он сообщил, что Саакашвили покупает себе соки и кашу.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. 3 ноября стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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