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Саакашвили доставили в больницу из-за ухудшения здоровья

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом 8 ноября сообщила специальная пенитенциарная служба Грузии.

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Политика перевели в Глданскую тюремную больницу. Решение о госпитализации принимал консилиум врачей.

«Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключенный Михаил Саакашвили был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных № 18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию», — говорится в заявлении службы, опубликованном в Facebook.

Ранее в этот день сообщалось, что Саакашвили вывезли из тюрьмы Грузии на вертолете и увезли в неизвестном направлении. Об этом рассказала мать политика Гиули Аласания, которая пыталась добиться встречи с сыном.

Днем ранее политолог Сосо Шатберашвили, ранее работавший с Саакашвили, заявил, что голодовка политика является блефом.

В тот же день Саакашвили отказался от приема лекарств в медчасти тюрьмы, после того как были опубликованы кадры, где он употребляет пищу.

6 ноября специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала фото и видео с Саакашвили, который с начала ареста объявил голодовку. На видео заметно, как Саакашвили пьет соки и получает пищу, а также лекарства. Видео было сделано в медучреждении тюрьмы.

В тот же день представители оппозиции Грузии потребовали у властей страны в течение 24 часов госпитализировать политика. В противном случае в Тбилиси 8 ноября пройдет масштабный митинг, пообещал глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы — неудовлетворительные. 3 ноября стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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