Политолог назвал блефом заявления Саакашвили о голодовке

Политолог Сосо Шатберашвили, ранее работавший с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 7 ноября заявил, что голодовка политика является блефом.

Шатберашвили отметил, что когда-то сам голодал неделю, после чего ему потребовалась реабилитация в течение нескольких недель.

«И кто поверит, что Саакашвили голодает уже 37 дней. Я сразу заявил, что он тайно питается. Как раз вчера появилось видео, на котором экс-президент ест кашу и наслаждается соками. Это не голодовка. Саакашвили не то что 37 дней, он 37 часов не может быть голодным. Когда мы вместе работали в городском совете Тбилиси, он даже 15 минут не мог усидеть без еды или газировки. Всегда пил или ел что-то. Булимия у него, не может несколько часов быть несытым», — заявил политолог «Известиям».

Кроме того, Шатберашвили указал, что Саакашвили стал «озверевшим», когда получил власть в Грузии.

«Во время правления Саакашвили полицейские вызывали человека, арестовывали его, через окно показывали родственника и угрожали, что сейчас, например, изнасилуем твою несовершеннолетнюю дочку. Потом человеку давали блокнот, ручку, и он писал любой текст, который диктовали. Он отдавал свой бизнес через нотариуса, лишь бы не трогали его родственников. Таким образом Саакашвили и правил государством», — добавил политолог.

По его словам, бывший президент страны мог вернуться в Тбилиси, так как ему пообещали вернуть власть и посодействовать в государственном перевороте.

Ранее в этот день Саакашвили отказался от приема лекарств в медчасти тюрьмы, после того как были опубликованы кадры, где он употребляет пищу.

Днем ранее специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала фото и видео с Саакашвили, который с начала ареста объявил голодовку. На видео заметно, как Саакашвили пьет соки и получает пищу, а также лекарства. Видео было сделано в медучреждении тюрьмы.

В тот же день представители оппозиции Грузии потребовали у властей страны в течение 24 часов госпитализировать политика. В противном случае в Тбилиси 8 ноября пройдет масштабный митинг, пообещал глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы — неудовлетворительные. 3 ноября стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.