Девушка Саакашвили прокомментировала его перевод в тюремный госпиталь

Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько прокомментировала перевод политика в Глданскую тюремную больницу.

«Где-то час назад в неизвестном направлении Михаила вывезли с тюрьмы. Перемещение его ни с родственниками, ни с адвокатами не было согласовано», — сказала она на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в ближайшее время вылетит из Киева в Тбилиси.

«Я планировала поездку. Я сейчас закончу свои дела и отправляюсь в Грузию», — заявила Ясько в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, ни у кого из близких Саакашвили нет информации о состоянии его здоровья.

«Состояние Михаила Саакашвили сейчас никто не может прокомментировать, в сознании он вообще или нет. Я общалась с мамой (Саакашвили — Ред.), никто не может подтвердить… К сожалению, ситуация очень плохая и мне страшно, если честно, думать, что будет дальше сегодня вечером», — заключила она.

Ранее в этот день пециальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что политика перевели в Глданскую тюремную больницу. Решение о госпитализации принимал консилиум врачей. Оно связано с ухудшением его состояния здоровья. В свою очередь адвокат Саакашвили Ника Гварамия назвал похищением перевозку политика в госпиталь.

7 ноября Саакашвили, который придерживается голодовки, отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент страны ест и пьет.

За день до этого представители оппозиции Грузии потребовали у властей страны в течение 24 часов госпитализировать политика. В противном случае глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия обещал масштабный митинг в Тбилиси.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы — неудовлетворительные. 3 ноября отмечалось, что он похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.