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Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили мать и врачей

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по телефону попросил премьера Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.

Голодовка до Тбилиси доведет: что стоит за госпитализацией Саакашвили
И сможет ли он вернуться в большую политику

«В телефонном разговоре с @GharibashviliGe (Гарибашвили. — Ред.) подчеркнул, что права гражданина Украины @SaakashviliM (Саакашвили. — Ред.) должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Днем ранее Саакашвили объявил о прекращении голодовки, заявив, что «голодовка становится оружием русских и действующего правительства» против него.

Бывшего грузинского лидера насильно вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

В свою очередь адвокат Саакашвили Ника Гварамия назвал похищением перевозку политика в госпиталь. Девушка политика Елизавета Ясько заявляла, что перемещение Саакашвили не было согласовано ни с родственниками, ни с адвокатами.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.

Власти Грузии не раз указывали, что не намерены возвращать Саакашвили на Украину до тех пор, пока политик не отбудет назначенное на родине наказание.

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