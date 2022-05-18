В Совфеде оценили идею о создании Европейского политического сообщества

Создание Европейского политического сообщества со странами, которые хотят вступить в Евросоюз, — это «завлекаловка» для Украины и других стран, желающих вступить в ЕС. Об этом в среду, 18 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор напомнил, что Турция уже несколько десятилетий пытается стать членом Евросоюза, однако процесс в направлении принятия страны в ЕС не движется. Приблизительно такая же ситуация и с другими странами, которые подали заявки, добавил политик.

«Им необходимо сохранить Украину в качестве страны, которая постоянно враждует с Россией. Они из нее сделали анти-Россию и в этом состоянии пытаются ее сохранить. <…> Они не хотят мира на Украине, и для этого придумывают разные завлекаловки. Для Украины, для Грузии и для других стран», — подчеркнул Цеков.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию.

По словам Мишеля, этот проект может быть очень полезен ЕС и его партнерам, которые желают присоединиться к организации, поскольку он позволяет немедленно усилить политические отношения.

Он также призвал создать такое Европейское политическое сообщество «с целью углубления сотрудничества для достижения общих целей, мира, стабильности, безопасности на нашем континенте».

Накануне Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассмотрена в июне.

9 мая французский лидер заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Он призвал к созданию нового Европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.

Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.