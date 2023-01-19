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Медведев отреагировал на заявление Запада о необходимости поражения России

Медведев: проигрыш ядерной державы может спровоцировать начало ядерного конфликта
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Фото: ТАСС/Штукина Екатерина
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Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Об этом в четверг, 19 января, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания западных политиков на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

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Он напомнил, что 20 января на военной базе Рамштайн Запад будет обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.

«И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики, как мантру, повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что проигрыш ядерной державы в конфликте может спровоцировать начало ядерной войны, что должно быть очевидно для любого человека, в том числе западного политика.

18 января в Давосе завершился третий день Всемирного экономического форума. В ходе своего выступления канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поражение России является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Также он отметил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер подчеркнул, что победа России обеспечена и у него в этом нет никаких сомнений.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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