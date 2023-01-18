Шольц понадеялся на поражение России на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поражение России является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом он заявил в ходе выступления 18 января в Давосе, сообщает телеканал N-TV.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — заявил он, подчеркнув, что Россия, по его мнению, должна потерпеть неудачу.

В этот же день Шольц в беседе с агентством Bloomberg сообщил о том, что, несмотря на планы НАТО продолжать поставки оружия на территорию Украины, альянс якобы стремится избежать прямого столкновения с Россией.

«Мы поддерживаем Украину всеми средствами, которые мы можем использовать, но также всегда избегаем эскалации этого конфликта», — пояснил канцлер ФРГ.

Он также добавил, что ведет в данный момент переговоры с союзниками о возможных поставках тяжелых танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 18 января президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер подчеркнул, что победа России обеспечена и у него в этом нет никаких сомнений.

17 января Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине. Москва не раз отмечала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт, однако по итогу на ходе спецоперации это не скажется.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.

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