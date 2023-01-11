Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали

В Германии не определились с датой поставки БМП Marder на Украину , сообщили «Известиям» в профильном комитете бундестага. Недавно ФРГ вместе с США пообещали отправить Киеву не менее 90 единиц боевых машин до конца марта. Однако, как оказалось, в резерве у Германии недостаточно БМП Marder , потому поставки могут запоздать. Дискуссия продолжается и вокруг возможной передачи Киеву танков Leopard 2 . И хотя 10 января в Харьков прибыла глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а призывы партнеров по НАТО становятся всё более настойчивыми, в немецком правительстве не считают такие поставки возможными в ближайшее время. О том, почему Берлин не может и не хочет спешить, — в материале «Известий» .

Обещанного ждут

Западные страны продолжают обсуждать наращивание военной помощи Украине, однако сталкиваются с новыми трудностями. 10 января — в день подписания совместной декларации ЕС и НАТО — генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что их военные запасы на фоне поставок Киеву истощаются , и потому призвал наращивать производство. О том, что передача оружия Украине затягивается из-за технических трудностей , отдельно заявил в этот день и глава МИД Италии Антонио Таяни. Проблематичными поставки остаются и для Германия, которую партнеры по НАТО продолжают критиковать за слишком умеренную позицию. Хотя совсем недавно Берлин переступил свою очередную красную линию, согласившись передать Украине боевые машины.

Дорогая передача Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Еще в конце 2022 года министр обороны страны Кристина Ламбрехт отрицала возможность поставок боевых машин пехоты Marder (с немецкого — «куницы»). Тем не менее 5 января в совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца сообщалось, что они договорились отправить не менее 90 машин Киеву (Германия — 40 единиц БМП Marder, а Вашингтон — 50 единиц БМП Bradley). Однако затем выяснилось, что технически к выполнению своего обещания Берлин не готов .

Как заявил «Известиям» депутат, спикер СвДП (Свободная демократическая партия Германии) по вопросам обороны в бундестаге Александр Мюллер, дата отправки БМП Marder неизвестна. «Мы все удивлены» , — подчеркнул депутат.

Spiegel ранее сообщил, что большую часть машин Германии придется брать из собственных запасов, поскольку резерва, по сути, нет . По информации издания, на складе оборонного концерна Rheinmetall в настоящее время хранятся 60 БМП Marder, однако все они списанные, а на их модернизацию уйдет слишком много времени . В распоряжении самого бундесвера — 374 машины, но их общая оперативная готовность составляет всего 62%. То есть ряд «куниц» предназначены только для разборки на запчасти .



Пресс-секретарь министерства обороны полковник Арне Коллатц, отвечая 9 января на вопрос: «Из каких запасов ФРГ будет брать технику для Украины?» — сослался на необходимость проконсультироваться с партнерами по НАТО . В результате без немецких БМП, вероятно, придется обойтись Греции, заметили в DW. Хотя Афинам были обещаны «куницы» в рамках круговых поставок в обмен на переданные Украине греческие БТР советского производства.

Дорогая передача Фото: Global Look Press/Arne Immanuel Bänsch

— После окончания холодной войны бундесвер потерял значение армии, готовой встретить первый удар вероятного противника. Это определило значительное сокращение его численности, материально-технической базы и финансирования. В результате к 2010-м годам состояние вооруженных сил стало системной проблемой немецкого правительства. Это касалось и боевой техники, которая часто содержалась без должного обслуживания и приходила в негодность , — заявил «Известиям» научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

По его словам, после начала поставок оружия в зону конфликта на Украине вопрос поддержания обороноспособности немецкой армии актуализировался. Эксперт отмечает, что Берлин в состоянии до известной степени обеспечивать украинское руководство вооружением. Однако каждая крупная поставка обречена на то, чтобы ее внимательно рассматривали с точки зрения структурных проблем вооруженных сил самой Германии, заключил Артем Соколов.

Один в поле не воин

Ожесточенная дискуссия в ФРГ сейчас ведется и по поводу поставок танков Leopard 2 . Ранее вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт заявила, что ряд немецких политиков поддерживает идею их передачи Киеву. В числе тех, кто одобряет ее, — представители «Зеленых» и свободных демократов . Именно эти партии уделяют особенное значение трансатлантическому партнерству.

— Мы, свободные демократы, давно выступаем за поставку танков Leopard 2, — сказал «Известиям» Александр Мюллер, отметив, что это, по мнению его коллег, поможет быстрее завершить вооруженный конфликт.

Дорогая передача Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

Однако официальный Берлин не спешит с выводами. «Федеральное правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2 . Мы следим за тем, чтобы НАТО не стало стороной конфликта, — сказал 9 января представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

10 января Олаф Шольц отметил, что Берлин пойдет на такой шаг только вместе с партнерами. Однако партнеры как раз ждут решительного шага от самого Берлина . Leopard 2 производит мюнхенская компания Krauss-Maffei Wegmann, из-за чего для поставок на Украину нужно разрешение на реэкспорт от ФРГ.

Как сообщил Politico со ссылкой на французского чиновника, сейчас Париж оказывает давление на Берлин, рассчитывая добиться согласия на отправку танков перед франко-германским саммитом, который пройдет 22 января. Давление исходит и от Варшавы, которая хочет создать широкую коалицию для передачи Leopard 2 Украине.

К слову, за поставки «Леопардов» выступает и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен , которая в прошлом занимала пост министра обороны ФРГ.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Камкина, осторожность Берлина объясняется тем, что немецкий канцлер опасается личной ответственности своей страны .

— Германии боязно проявлять инициативу в этом вопросе по нескольким причинам. Во-первых, это нарушение принципа немецкой конституции, где прописано, что с территории ФРГ никогда не должна исходить угроза войны. Особую роль играет немецкое прошлое. В случае поставок российские солдаты вновь встретятся с немецкими танками, как это было в 1940-х , — добавил эксперт.

Дорогая передача Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Johanna Geron

В то же время он не отметает такого сценария, при котором Берлин все-таки согласится на поставки «Леопардов», поскольку сейчас градус напряженности растет. «Столтенберг не исключает отправки тяжелых боевых танков Киеву. То есть происходят интернационализация конфликта и его постепенное расползание за украинские границы», — заключил Александр Камкин.

В любом случае танков Leopard 2 у бундесвера тоже не так много — около 300 штук, причем не все из них на ходу . К 2025 году власти планируют расширить танковый парк до 320 машин. Однако, как отмечают местные СМИ, именно Leopard 2 и без того пользуются повышенным спросом на мировой и европейской арене. Хватит ли их для Украины, сейчас предсказать сложно.