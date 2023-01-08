Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО

Спецоперация на Украине показала, что танк не потерял своей актуальности в конфликтах XXI века, хотя споры о его роли и месте в армии не утихают с момента появления на полях Первой мировой войны. В межвоенный период дискуссия о роли танков велась относительно того, какие из них — танки сопровождения пехоты, крейсерские танки, танки прорыва, танкетки — наиболее предпочтительны и в какой пропорции. Пытались определить и оптимальную тактическую и оперативно-тактическую структуру для их применения. После Второй мировой войны, в которой танк стал неотъемлемым элементом любой крупной операции, над его будущим стали сгущаться тучи.

В форме блина

Это было связано в первую очередь с резким ростом возможностей авиации, а также с насыщением пехоты легким противотанковым оружием, а затем и специализированными противотанковыми комплексами. Последние в какой-то момент обогнали защиту бронетехники, сделав ее весьма уязвимой.

Конструкторам опять пришлось идти на повышение защищенности путем наращивания массы, искать наиболее оптимальные формы бронирования — наиболее ярким представителем стал советский опытный «объект 279», корпус которого имел форму блина и четыре гусеницы . А также переходить на комбинированную броню, а затем — на пассивную и активную динамическую защиту.

Танковый наряд Музейный экспонат «Объект 279»

«Боковыми» ветвями стали попытки создать легкобронированный и за счет этого более маневренный танк — яркий пример AMX-13 и в меньшей степени Leopard 1, однако они оказались тупиковыми. Причем всё это происходило на фоне совершенствования противотанкового оружия, которое получило тандемную боевую часть, автономное наведение и возможность поражать крышу танка.

В итоге, несмотря на разработку танков третьего и четвертого послевоенных поколений, разговоры об отмирании этих машин на поле боя не утихали, но проверить теоретические выкладки как сторонников, так и противников данного подхода было нереально.

С одной стороны, танки массово применялись в ходе арабо-израильских конфликтов, ирано-иракской войны 1980–1988 годов, во время операции «Буря в пустыне», при вторжении США в Ирак в 2003 году, в Нагорном Карабахе 2020 года, в Сирии 2011–2022 годов, конфликте в Тыграе.

Естественно, что применение танков имело место и в других конфликтах, но в целом можно говорить о том, что в большинстве войн последнего времени танки применялись противниками, имеющими различный потенциал, а на поле боя, как правило, сталкивались танки различных поколений.

Танковый наряд Азербайджанские танки Т-55 в Нагорном Карабахе, ноябрь 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Участники СВО

Ситуация кардинально изменилась с началом специальной военной операции. Хотя в ходе украинского кризиса танки активно применялись с 2014 года и часто становились основным ударным элементом сторон, но действительно массовое применение танков примерно одного уровня обеими сторонами началось в 2022 году.

В составе подразделений Российской армии и Донбасса применялись танки Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90 различных модификаций, в составе Вооруженных сил Украины имелись также Т-64, Т-72, Т-80, «Оплот» и Т-55.

Достоверная численность танковых группировок обеих сторон на 24 февраля неизвестна, но очевидно, что она существенно превышала 1 тыс. единиц для каждой армии, скорее всего, составляла не менее 1,5–2 тыс. единиц.

По прошествии почти года боевых действий уже можно утверждать, что танк никоим образом не растерял своей роли в конфликте XXI века, даже несмотря на появление новой угрозы в лице беспилотных летательных аппаратов. Отметим наиболее важные моменты, связанные с их применением в СВО.

Танковый наряд Военнослужащий ВС РФ на танке Т-72 во время боев в ЛНР Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Пехоте в помощь

Танк, как и раньше, выступает основным средством непосредственной поддержки пехоты, причем как в поле, так и в ходе боев в городе . По мнению ряда западных экспертов, подобный подход не позволял полностью раскрывать потенциал танка для прорыва обороны противника при достижении решительных целей.

С другой стороны, известные данные по расходу боеприпасов на каждый танк и результаты их применения показывают, что функция пехотного танка у основных боевых машин никуда не ушла. Тем более кроме чисто военной они выполняют и важную психологическую функцию, придавая уверенности действиям своей пехоты и устрашая противника.

Танковый наряд Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Танк также продолжил выполнять функцию противотанкового средства. В ряде случаев сложно оценить, чем конкретно была поражена та или иная бронемашина, но известно несколько случаев танковых дуэлей — как в 2014–2015 годах, так и в 2022-м. Видимо, их малое число объясняется как раз тем, что танки редко применялись массированно, что статистически снижало вероятность их непосредственного столкновения на поле боя.

Новой задачей танка, которая всё чаще решается в ходе СВО, стало их применение для поражения стационарных целей. Здесь идет стрельба с закрытых позиций. В условиях совершенствования артиллерии и, главное, средств контрабатарейной борьбы танк стал довольно неплохим паллиативом самоходной и буксируемой артиллерии за счет своей высокой защищенности, резко повышающей его выживаемость под ответным огнем противника и при активном применении вооруженных гранатами коптеров. Не стоит забывать про мобильность и проходимость машин, позволяющие оперативно менять позицию и уходить из-под ответного огня.

Танков много не бывает

Наконец, самым главным уроком СВО стал вывод о том, что «танков много не бывает» . Обе стороны активно пытаются сохранить численность танкового парка на приемлемом уровне, достигая этого разными путями.

Если ВСУ полагаются исключительно на поставки новых танков из-за рубежа, то Россия активно наращивает производство танков на АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» . Оно в последние годы в основном производило крупные партии на экспорт, ограничиваясь фактически штучными поставками новых танков для Минобороны РФ и активной модернизацией парка танков Т-72Б в вариант Т-72Б3 (а с 2022 года — и Т-72Б3М) из строевых частей и с баз хранения.

Танковый наряд Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

С 2022 года ситуация кардинально изменилась, и предприятие резко нарастило выпуск самых современных российских серийных танков — Т-90М, которые сразу же передаются в войска.

Наряду с Т-72 активно модернизируются и имеющиеся танки Т-80БВ, которые путем доработок превращаются в вариант Т-80БВМ.

Потребность в танках привела к тому, что второе дыхание получили и танки Т-62М , которые оказались вполне соответствующими поставленным задачам в условиях резкого сокращения численности украинского танкового парка. Их применение на второстепенных направлениях позволяет высвобождать более современные машины для использования на угрожаемых участках.

С украинской стороны дефицит танков семейства Т-72 в странах НАТО и сохраняющаяся потребность привели к тому, что начались поставки словенских Т-55S и переговоры о получении Leopard 1, которые уже давно не соответствуют современным требованиям к танкам.

СВО снова показала, что танк не утратил всех своих преимуществ на поле боя даже при применении против него самых современных противотанковых средств. Его живучесть и огневая мощь оказались вполне адекватными для данного театра военных действий, и без танков продвижение пехоты было бы сильно затруднено, если не невозможно.

Танковый наряд Сборка танка Т-72БЗ на «Уралвагонзаводе» Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В то же время активное применение танков выдвигает на повестку дня необходимость значительно повысить мощности по их производству, обслуживанию и ремонту, а также оснастить их встроенными средствами противодействия БЛА или хотя бы коммерческим коптерам.

Не исключено, что снова поднимется вопрос о повышении могущества танковых орудий за счет увеличения их калибра, чтобы танк мог более эффективно поражать защищенные наземные цели.