Тревожные звонки: что известно о причинах и последствиях обстрела в Макеевке

Число погибших в результате ракетного удара по пункту временного размещения российских подразделений в Макеевке в ночь на 1 января достигло 89 человек, сообщили в Минобороны РФ. Здание, в котором находились военнослужащие, рухнуло. Корреспонденты «Известий» одними из первых побывали на месте трагедии и пообщались с очевидцами. Разбор завалов еще продолжается. В военном ведомстве заявляют, что причиной трагедии стало массовое использование мобильных телефонов в новогоднюю ночь. Эксперты указывают, что это не единственный фактор: при размещении подразделений были допущены грубые нарушения. Обстоятельства произошедшего расследует специально созданная комиссия.

«Начали стекла сыпаться»

На футбольном поле у здания ПТУ в Макеевке работают несколько кранов, пожарные и техника МЧС. Продолжается разбор завалов. От попадания РСЗО HIMARS здание полностью «сложилось», остался только бетонный остов одного крыла. Даже на третий день после ракетного удара, который украинские формирования нанесли в новогоднюю ночь, развалины дымятся и над районом вокруг распространяется едкий запах взрывчатки и пожара.

Жители города уже привыкли к постоянным обстрелам. Создается ощущение, что для них это обыденность — даже под непрекращающейся артиллерийской канонадой работают магазины, а люди спешат по своим делам. Многие были дома в новогоднюю ночь и почувствовали удар на себе. Лариса, жительница расположенного возле здания ПТУ частного сектора, рассказывает, что очень переживает за солдат — ее сын тоже служит и находится на фронте.

— В 00:03 по моим часам гул услышала, начали стекла сыпаться, а потом уже зарево увидела, — вспоминает она.

Тревожные звонки Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Потом жители услышали крики со стороны техникума. Среди мирных жителей погибших нет, но многие лишились окон, крыш, а некоторые и домов.

Пожарные и медики появились на месте обстрела практически сразу. Поэтому раненые получили помощь в кратчайшие сроки. А как только закончилось тушение пожара, начался разбор завалов с помощью тяжелой строительной техники. Эти работы не прекращаются до сих пор.

По словам местных жителей, военнослужащие большую часть времени находились внутри, массово не передвигались по микрорайону, вели себя тихо, внимания не привлекали.

Перехватили не всё

В Минобороны России 4 января рассказали подробности ракетного удара по пункту временной дислокации российской воинской части. По данным ведомства, 1 января в 00:01 по московскому времени артиллерия ВФУ выпустила по Макеевке шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Два перехватили дежурные средства ПВО. Однако четыре осколочно-фугасных снаряда попали в здание бывшего ПТУ, где размещались российские военнослужащие. В результате взрывов в строении рухнули перекрытия.

— Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения, — сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Тревожные звонки Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert

По данным Минобороны, по состоянию на 4 января число погибших военнослужащих составило 89 человек. Среди них заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Ответным огнем пусковая установка РСЗО, из которой вели огонь по Макеевке, была уничтожена, рассказали в ведомстве. Кроме того, в результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка ДНР уничтожены еще четыре пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire , более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 боевиков и иностранных наемников. А в районе Масловки поражен пункт временной дислокации одного из подразделений «иностранного легиона», где уничтожено более 130 иностранных наемников.

Следствие ведут

Как заявили в Минобороны, обстоятельства трагедии сейчас расследует специальная комиссия.

— Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стали включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем, — заявили в Минобороны.

По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, заверили в ведомстве.

Тревожные звонки Участники траурного митинга на площади Славы в память о погибших в Макеевке, Самара, Россия, 3 января 2023 года Фото: ТАСС/Альберт Дзень

Такую же версию высказал «Известиям» генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов.

— Вообще в армии надо запретить мобильные телефоны, — высказал он мнение. — По ним вычисляют как дважды два. Сейчас каждый нормальный человек имеет мобильный телефон. Начались поздравления с Новым годом, массовые звонки, и их запеленговали.

Впрочем, по мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, звонки по мобильным телефонам не единственный и не главный фактор, который привел к трагедии.

— Мобильные телефоны, безусловно, вскрывают людей. И системы, которые обнаруживают мобильные телефоны, действуют с обеих сторон постоянно. Но почему-то до этого за десять месяцев действия этих систем у нас никогда не было таких масштабных потерь, а теперь они случились. И не потому, что у 500 человек оказались в карманах мобильные телефоны, а потому, что были допущены грубейшие просчеты в размещении личного состава и соблюдении техники безопасности.

По словам эксперта, комиссия, которая занимается расследованием дела, должна определить, кто несет ответственность за подобные ошибки.