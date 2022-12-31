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Сбить на слёте: ПВО России перехватила три дальних украинских беспилотника

Такие «Стрижи» в модернизированном варианте уже использовались для атак в глубине территории РФ
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Впервые за несколько месяцев в Минобороны России 30 декабря сообщили об уничтожении украинских реактивных беспилотников «Стриж». Эти тяжелые постсоветские аппараты уже использовались для ударов по целям в глубине российской территории, включая аэродром дальней авиации «Энгельс» под Саратовом, поясняют эксперты. Отчитались в военном ведомстве и о целях и результатах массированного ракетного удара по украинской инфраструктуре в четверг, 29 декабря.

Выводы сделаны

В пятницу в Минобороны рассказали подробности ударов ВКС России по системе военного управления и объектам энергетики Украины.

29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сбить на слете
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В результате остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов и прекращена переброска резервов ВФУ из западных регионов Украины, поставленное иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах, заявил генерал.

Истребительная авиация ВКС России над территорией ДНР сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоелизаветовка и два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка.

Войска ПВО РФ за сутки сбили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Моспино, Новое в ДНР, Свистуновка, Первомайск и Троицкое в ЛНР, противорадиолокационную ракету HARM производства США, 14 ударных беспилотников, в том числе три реактивных «Стрижа», а также один «Байрактар-ТБ2» в районе города Очаков Николаевской области.

Сбить на слете
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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— Помимо возвращения упоминаний турецких «Байрактаров», надо отметить поражение сразу нескольких «Стрижей», — обратил внимание «Известий» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Эти тяжелые скоростные реактивные дроны советского производства имеют дальность около 1000 км. После модернизации на Украине они получили увеличенную точность и способность нести взрывчатку, превратились в дроны-камикадзе. По всей видимости, именно ими в этом месяце были нанесены удары по аэродромам в Энгельсе и под Рязанью.

Скоростные беспилотники «Стриж» размерами и массой не уступают некоторым небольшим военным самолетам. Сложности их перехвата — почти как у настоящей крылатой ракеты. Уничтожение таких целей до того, как они успели атаковать Россию, говорит о том, что выводы из внезапных атак на аэродромы дальней авиации сделаны, отметил эксперт.

Петропавловка и Кругляновка

В Минобороны России рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— На купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, — рассказал Игорь Конашенков.

Сбить на слете
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На краснолиманском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих 110-й бригады теробороны, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВФУ и 60-й механизированной бригады ВФУ. Потери украинских формирований там составили до 50 военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На южно-донецком направлении ударами по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВФУ и 108-й бригады теробороны уничтожено более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ракетные войска и артиллерия разбили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300, 73 артиллерийских подразделения ВФУ на огневых позициях, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также 86 районов сосредоточения войск.

Сбить на слете
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Предотвращенные диверсии

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В лесополосе группа сержанта Жалсана Базаржапова обнаружила украинских боевиков. Завязался бой, Жалсан уничтожил пулеметный расчет противника. Боевики попытались окружить наших военнослужащих. Тогда командир принял решение на отход группы в сторону своих, а Жаслану была поставлена задача — прикрывать отход группы. Огнем из стрелкового оружия сержант уничтожил пулеметный расчет на пикапе, ранил еще трех националистов, сковав действия боевиков и снизив скорость их наступления.

Сбить на слете
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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— Смелые и профессиональные действия Жалсана Базаржапова позволили двум российским группам выстроить оборону, уничтожить боевиков и пресечь деятельность диверсионно-разведывательной группы, — рассказали в военном ведомстве.

Колонна рядового Константина Голубева на марше была обстреляна группой украинских диверсантов. Константин уничтожил три единицы специальной техники и две долговременные огневые точки противника.

Как отметили в Минобороны. «Благодаря сплоченным, слаженным и отработанным действиям расчета, в составе которого действовал Константин Голубев, позиции националистов были подавлены, что позволило продолжить движение колонне и своевременно прибыть в заданный район».

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