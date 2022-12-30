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«Когда отгоним врага, тогда и будем отмечать»

Как встречают новогодние праздники бойцы на позициях под Горловкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Под Горловкой в преддверии праздников гвардейцы из 3-й бригады 1-го армейского корпуса находятся на позициях, но даже здесь они получают письма и подарки. Бойцам, оказавшимся в конце декабря в зоне спецоперации, пишут школьники со всей страны. Сейчас российские войска продвигаются вперед, и один из ярких примеров — горловские гвардейцы. Они воюют здесь уже. «Известия» побывали на передовой и узнали, чего ждут наши солдаты в новом году и чего желают жителям Донбасса, которых они защищают.

«Здесь остались только мужики»

Обстановка у нас сложная и напряженная. Бои не стихают, постоянно идем вперед, противник огрызается. Но мы продвигаемся. Блеск в глазах (у солдат), потому что всё вперед, вперед и вперед, — рассказывает офицер 3-й бригады «Купер». Он сидит у костра, разожженного между бетонными блоками.

Это подразделение, сформированное в Горловке, уже девять лет ведет боевые действия на одном из самых горячих участков фронта в Донбассе.

В одном из углов у кирпичной стены стоит небольшая елка, которую бойцы нарядили самодельными бумажными игрушками. Здесь же стол, небольшая печка для чайника и костер для обогрева. У костра греется кот. Это уже неизменный спутник армейского быта на всей линии фронта. На стенах среди документов — письма от детей, их регулярно передают в подразделения школьники со всей России. Очередные письма вместе с подарками получают и сегодня.

Когда отгоним врага 1
Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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С 2014 года горловским гвардейцам довелось пройти и оперативное окружение, и долгие периоды артиллерийского террора, и попытки осады города, и многократные украинские атаки на сам город и близлежащие поселки. Но ополченцы не отступили и не отдали город-герой врагу.

Уже хочется поскорее отогнать их (ВФУ) от города, чтобы вернулись сюда жена, ребенок… Как Горловка станет безопасным местом, так и увидимся. Уже кто по 10, кто девять месяцев не видел жен, детей своих, матерей. Здесь остались только мужики, чтоб отбивать наш родной город, нашу родную землю от этой фашистской нечисти, — объясняет Купер, почему для бойцов бригады так важны эти бои. Главное пожелание от «Купера» для всех боевых товарищей — вернуться живыми к своим семьям.

Не все, кому доводится отмечать Новый год на передовой под Горловкой, находятся близко к дому. 50-летний Марат приехал из Татарстана добровольцем. У него нет боевого опыта, но он всю жизнь проработал профессиональным водителем, причем ездил на разных типах грузовиков. А это одна из самых ценных специальностей в войсках, поэтому Марат быстро освоился и в своей военной работе.

Когда отгоним врага 2
Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Приехал из Казани защищать русский народ, русских людей, Донбасс. Чтобы быстрее избавиться (от нацистов), вернуться к детям, внукам, чтобы был мир на земле, — объясняет свой приезд Марат.

Его дед когда-то приехал в сюда, чтобы работать на восстановлении промышленности после Великой Отечественной войны. Здесь же, в Донбассе родился отец Марата, поэтому он решил приехать сюда и вступить в местное подразделение.

— Когда отгоним врага, тогда и будем праздновать, а пока у нас будни, — говорит Гвоздь, которому уже доводилось встречать на передовой 2015 год во время зимней кампании. На этот праздник он с товарищами собирается купить тортик и выпить чаю, если окажется в отдыхающей смене.

«Чтобы все-таки украинский народ одумался»

В одном из расположений на севере Горловки в безопасном подвале к празднику установили большую елку в столовой и нарядили ее настоящими игрушками. А стены поверх зеленой сетки украшает блестящий «дождик». Во время ротаций здесь можно отдохнуть и восстановиться.

Рядом два бойца чистят оружие, которое полностью покрыто глинистым грунтом. Температура в Донбассе держится выше нуля, периодически идут дожди, поэтому грязь и проникающая везде влага — одни из главных факторов окопного быта.

— Тяжеловато, конечно, в такую погоду. И передвигаться тяжело, и почистить оружие не всегда есть время. Но когда есть возможность, проводим капитальную чистку, — рассказывает Михаил. Он в армии с февраля и еще не знает, как будут проходить праздники на передовой, поэтому не теряет времени и готовит оружие. В новом году мечтает вернуться домой и работать — конечно, после победы.

Когда отгоним врага 3
Военнослужащие ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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В украшенной праздничной столовой с офицером с позывным Фунтик обсуждаем обстановку и планы на ближайшее будущее. Под Горловкой противник бросает всё новые и новые пополнения в бой, стараясь удержать позиции, несмотря на значительные потери. Фунтик ожидает, что в ходе подобных боев ВФУ начнут испытывать дефицит высокоточного оружия, а потом и личного состава. А пока бои идут буквально за каждый метр.

— Там, где кто-то (из украинских мобилизованных) дает слабину, они сразу подгоняют людей более мотивированных, — рассказывает Фунтик. — В новом году желаю, чтобы все-таки украинский народ одумался.

Большая часть военнослужащих встретит праздники на передовой или на полигонах. Все здесь точно понимают: это необходимо. За спиной Горловка и другие города Донбасса. А каждый день в буквальном смысле над головами солдат украинские снаряды проходят в тыл, уничтожая там дома и убивая мирных жителей. Поэтому на передовой не ждут поблажек ни от противника, ни от погоды. Ждут только победы.

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