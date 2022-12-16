Препаратное обеспечение: что находят на оставленных позициях ВФУ

Российские войска в эти дни взламывают украинскую оборону вокруг Донецка. После успешного штурма Водяного основные бои развернулись за Первомайское. Это еще один поселок, превращенный ВФУ в крепость. Сейчас группы 11-го полка 1-го армейского корпуса продвигаются по застройке посёлка. «Известия» побывали на одном из опорных пунктов на подступах к Первомайскому , узнали как идут бои на этом сложном участке, насколько тяжело продвинуться на один квартал в застройке, действительно ли ВС РФ противостоят наемники и сколько аптечек приходится взять с собой на фронт.

«Пытаемся пройти шаг за шагом, метр за метром, чтобы меньше потерь было»

— Они там под чем-то, я вам серьёзно говорю! У них там в аптечках препараты без надписей и маркировок. И видно сразу, что человек неадекватный , — так офицер 11-го полка Рэмбо рассказывает про обороняющихся украинских солдат.

Мы сидим на руинах Пескинской семенной фабрики. Эту промышленную зону за Песками брали уже после освобождения основной части посёлка.Только тогда появилась возможность перейти в наступление на Первомайское. Сама промышленная зона почти полностью разрушена плотным огнём артиллерии. Здесь местность, подходы и здания хорошо известны противнику — в этом месте он держал оборону.

Под Донецком бои зачастую идут за каждое здание — в зоне плотной застройки. Отступающие украинские солдаты хорошо знают свои укрытия и позиции, на которые заходят наши штурмовики и могут наводить на них артиллерию. Если, конечно, кому-то посчастливится уйти, а это бывает не всегда. По словам Рэмбо, среди боевиков ВФУ, видевших Пескинскую семенную станцию изнутри, вряд ли многие могут об этом рассказать.

Дорога к промзоне проходит аккуратно через ставки — маленькие рукотворные озера, отделяющие её от посёлка. Дорог тут вообще не так много, и противник может просматривать их с воздуха. Несмотря на туман и явно не лётную погоду, идём с большими интервалами. Операторы не снимают дорогу — чтобы не дать лишних зацепок украинским аналитикам, просматривающим российские репортажи.

Препаратное обеспечение 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Лишний шаг иной раз пройти трудно. Пытаемся пройти шаг за шагом, метр за метром, чтобы меньше потерь было. Только из за этого пытаемся не идти, как в Великую отечественную большой толпой: рванули и полетели вперёд. Так бы если делали, уже давно бы взяли (Первомайское). Но только потери какие бы были? — объясняет Рэмбо

Первомайское — посёлок длинный и очень узкий, с флангов прикрыт водоёмами и другими посёлками, где находятся ВФУ, поэтому проходить его приходится в длину, переулок за переулком.

По словам Рэмбо, кроме уже имеющихся укреплений и подготовленной эшелонированной обороны, построенной за годы действия Минских соглашений, противник не терял времени и в ходе СВО. Пока союзные войска медленно продвигаются вперёд, ВФУ занимаются инженерными работами, конечно же, используя дома и застройку как основу своих будущих оборонительных рубежей.

— Они закапываются, делают ДОТы (долговременные огневые точки — «Известия»). Но пока, слава Богу, у нас всё удается, получается, и мы идём вперёд , — подводит итог Рэмбо.

«Стараемся их не недооценивать»

На авдеевском направлении противник несет крупные потери. Даже несмотря на ротации подразделений, донецкие бойцы отмечают нехватку украинского личного состава.

— В основном наёмники там (в Первомайском), от нацистов уже ничего не осталось. Наёмники работают хорошо. Стараемся их не недооценивать, мы понимаем с чем мы имеем дело. И если мы станем их недооценивать, то это приведёт к нашему поражению, — отвечает на вопрос о противнике офицер с позывным «Блейд».

Между руинами в нескольких местах стоят готовые к стрельбе замаскированные автоматические станковые гранатомёты АГС. Здесь готовы не только к продолжению наступления, но и к отражению украинских контратак, которые пытающийся удержаться противник периодически отчаянно предпринимает.

Препаратное обеспечение 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В безопасном подвале, где отдыхают и готовятся к дальнейшим выходам на передний край солдаты, собрались опытные штурмовики. Практически все воюют с 2014 года. Возраст разный: кто-то приходил в ополчение ещё юношей, а кто-то уже взрослым мужчиной. За спиной у каждого очень большой боевой опыт: вспоминаем посёлки и подразделения, ставшие легендами ещё в 14-15 годах, погибших и живых командиров того времени.

Многие сидят в снаряжении, готовые в скором времени выходить, поэтому у бойца с позывным Ёлка замечаю длинную верёвку, смотанную за спиной бронежилета. Спрашиваю, как он её применяет.

— Эта верёвка предназначается для эвакуации раненных, и для подрыва мин, соответственно она должна быть не менее 20 м в длину, в наличии должна быть кошка и несколько карабинов , — будто цитирует учебник Ёлка. Применять подобную схему эвакуации ему приходилось в первый раз ещё в 2016 году в посёлке Гольмовский под Горловкой, где ВФУ в то время «съели» нейтральную полосу и начали атаковать позиции НМ ДНР.

Препаратное обеспечение 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Разговор переходит на солдатские аптечки. Собравшиеся показывают на бронежилетах свои медицинские подсумки, у большинства их по два, и они советуют всем, кто сейчас попадает в войска, иметь их не меньше. Но важно не просто их приобрести — бойцы рассказывают, что перед каждым выходом проверяют аптечки друг у друга. Все должны знать, где закреплены медицинские комплекты их товарищей. Не потому, что кто-то пожалеет свою, и даже быстрее воспользуется своей при оказании помощи. Но потом, когда раненного будут эвакуировать, остающиеся смогут снять его аптечку и пополнить свои, если будут оставаться на позиции.