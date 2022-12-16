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Препаратное обеспечение: что находят на оставленных позициях ВФУ

Спецрепортаж «Известий» — о том, как идут бои за «Первомайскую крепость»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские войска в эти дни взламывают украинскую оборону вокруг Донецка. После успешного штурма Водяного основные бои развернулись за Первомайское. Это еще один поселок, превращенный ВФУ в крепость. Сейчас группы 11-го полка 1-го армейского корпуса продвигаются по застройке посёлка. «Известия» побывали на одном из опорных пунктов на подступах к Первомайскому, узнали как идут бои на этом сложном участке, насколько тяжело продвинуться на один квартал в застройке, действительно ли ВС РФ противостоят наемники и сколько аптечек приходится взять с собой на фронт.

«Пытаемся пройти шаг за шагом, метр за метром, чтобы меньше потерь было»

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Они там под чем-то, я вам серьёзно говорю! У них там в аптечках препараты без надписей и маркировок. И видно сразу, что человек неадекватный, — так офицер 11-го полка Рэмбо рассказывает про обороняющихся украинских солдат.

Мы сидим на руинах Пескинской семенной фабрики. Эту промышленную зону за Песками брали уже после освобождения основной части посёлка.Только тогда появилась возможность перейти в наступление на Первомайское. Сама промышленная зона почти полностью разрушена плотным огнём артиллерии. Здесь местность, подходы и здания хорошо известны противнику — в этом месте он держал оборону.

Под Донецком бои зачастую идут за каждое здание — в зоне плотной застройки. Отступающие украинские солдаты хорошо знают свои укрытия и позиции, на которые заходят наши штурмовики и могут наводить на них артиллерию. Если, конечно, кому-то посчастливится уйти, а это бывает не всегда. По словам Рэмбо, среди боевиков ВФУ, видевших Пескинскую семенную станцию изнутри, вряд ли многие могут об этом рассказать.

Дорога к промзоне проходит аккуратно через ставки — маленькие рукотворные озера, отделяющие её от посёлка. Дорог тут вообще не так много, и противник может просматривать их с воздуха. Несмотря на туман и явно не лётную погоду, идём с большими интервалами. Операторы не снимают дорогу — чтобы не дать лишних зацепок украинским аналитикам, просматривающим российские репортажи.

Препаратное обеспечение 1
Военнослужащий ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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— Лишний шаг иной раз пройти трудно. Пытаемся пройти шаг за шагом, метр за метром, чтобы меньше потерь было. Только из за этого пытаемся не идти, как в Великую отечественную большой толпой: рванули и полетели вперёд. Так бы если делали, уже давно бы взяли (Первомайское). Но только потери какие бы были? — объясняет Рэмбо

Первомайское — посёлок длинный и очень узкий, с флангов прикрыт водоёмами и другими посёлками, где находятся ВФУ, поэтому проходить его приходится в длину, переулок за переулком.

По словам Рэмбо, кроме уже имеющихся укреплений и подготовленной эшелонированной обороны, построенной за годы действия Минских соглашений, противник не терял времени и в ходе СВО. Пока союзные войска медленно продвигаются вперёд, ВФУ занимаются инженерными работами, конечно же, используя дома и застройку как основу своих будущих оборонительных рубежей.

— Они закапываются, делают ДОТы (долговременные огневые точки — «Известия»). Но пока, слава Богу, у нас всё удается, получается, и мы идём вперёд, — подводит итог Рэмбо.

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«Стараемся их не недооценивать»

На авдеевском направлении противник несет крупные потери. Даже несмотря на ротации подразделений, донецкие бойцы отмечают нехватку украинского личного состава.

В основном наёмники там (в Первомайском), от нацистов уже ничего не осталось. Наёмники работают хорошо. Стараемся их не недооценивать, мы понимаем с чем мы имеем дело. И если мы станем их недооценивать, то это приведёт к нашему поражению, — отвечает на вопрос о противнике офицер с позывным «Блейд».

Между руинами в нескольких местах стоят готовые к стрельбе замаскированные автоматические станковые гранатомёты АГС. Здесь готовы не только к продолжению наступления, но и к отражению украинских контратак, которые пытающийся удержаться противник периодически отчаянно предпринимает.

Препаратное обеспечение 2
Военнослужащие ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Корреспонденты «Известий» побывали на подступах к Первомайскому, где наблюдали за ходом боев

В безопасном подвале, где отдыхают и готовятся к дальнейшим выходам на передний край солдаты, собрались опытные штурмовики. Практически все воюют с 2014 года. Возраст разный: кто-то приходил в ополчение ещё юношей, а кто-то уже взрослым мужчиной. За спиной у каждого очень большой боевой опыт: вспоминаем посёлки и подразделения, ставшие легендами ещё в 14-15 годах, погибших и живых командиров того времени.

Многие сидят в снаряжении, готовые в скором времени выходить, поэтому у бойца с позывным Ёлка замечаю длинную верёвку, смотанную за спиной бронежилета. Спрашиваю, как он её применяет.

Эта верёвка предназначается для эвакуации раненных, и для подрыва мин, соответственно она должна быть не менее 20 м в длину, в наличии должна быть кошка и несколько карабинов, — будто цитирует учебник Ёлка. Применять подобную схему эвакуации ему приходилось в первый раз ещё в 2016 году в посёлке Гольмовский под Горловкой, где ВФУ в то время «съели» нейтральную полосу и начали атаковать позиции НМ ДНР.

Препаратное обеспечение 3
Военнослужащие ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
«Авдеевское направление, проламываем фронт!»
«Известия» побывали на позициях артиллеристов 1-й Славянской бригады

Разговор переходит на солдатские аптечки. Собравшиеся показывают на бронежилетах свои медицинские подсумки, у большинства их по два, и они советуют всем, кто сейчас попадает в войска, иметь их не меньше. Но важно не просто их приобрести — бойцы рассказывают, что перед каждым выходом проверяют аптечки друг у друга. Все должны знать, где закреплены медицинские комплекты их товарищей. Не потому, что кто-то пожалеет свою, и даже быстрее воспользуется своей при оказании помощи. Но потом, когда раненного будут эвакуировать, остающиеся смогут снять его аптечку и пополнить свои, если будут оставаться на позиции.

Подвал ощутимо вздрагивает от недалёких разрывов, несмотря на туман, украинская артиллерия пытается вести беспокоящий огонь по дорогам. Выдвигаясь назад, видим свежие воронки от попаданий. Тяжёлые бои на авдеевском направлении продолжаются, из тумана доносятся очереди стрелкового оружия. О плотности и ожесточённости боёв говорят и руины, и срубленные осколками деревья. Но за спиной — ежедневно обстреливаемый из данного района Донецк, центр которого всё ещё находится в считанных километрах от передовой.

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