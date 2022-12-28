«Цивилизация к нам возвращается»

В Мариуполе очень боялись наступления зимы . «Где будем жить, как перетерпим холода?», — спрашивали люди. В настоящее время в разрушенном городе идет ремонт сохранившихся многоэтажных домов, снос уничтоженных и сожженных, строительство новых кварталов . Теплом и водой, как рассказал «Известиям» мэр Константин Иващенко, основную часть многоквартирного фонда запитать удалось . Ключевая проблема, к которой пока не получается полноценно подступиться, — восстановление пострадавших частных домов. О коммунальной и гуманитарной ситуации в приморском городе — в репортаже «Известий» .

Из пепла

На одной из центральных магистралей Мариуполя стоит большая наряженная елка . Раньше эта улица называлась Ленина, после 2014-го — Мира, с нынешнего года — снова Ленина. Снега нет, капает дождь, на тротуарах — глубокие лужи. Просто прохожих мало, куда больше, кажется, людей в камуфляже. На дорогах приоритет также за военными машинами. Но в последнее время к ним добавилась многочисленная строительная техника .

Впечатления от города сложные — потрясает масштаб разрушений: ни в одном его уголке нет целого здания . И еще, глядя вокруг, понимаешь, какая ноша лежит на плечах тех, кто едет сейчас за рулем той самой строительной техники, или монтирует очередное пластиковое окно, или работает на экскаваторе на развалинах снесенного дома.

С главой города Константином Иващенко мы встречаемся в здании администрации, — столь же поврежденном, как и соседние. Таковы реалии, другого нет. Все в похожих условиях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Глава Мариуполя Константин Иващенко

— Электричество, вода есть практически во всех домах, признанных годными к проживанию. Из 1539 обитаемых многоквартирных домов теплом запитана почти 1 тыс. , — обрисовывает картину Константин Владимирович. — Отмечу, что водоснабжение у нас свое — из Старокрымского канала, мы ни от кого не зависим. Подача холодной воды производится круглосуточно .

Стопроцентно аварийными признаны 314 многоэтаже к, продолжает градоначальник. Все они должны быть демонтированы. На сегодня снесено уже 20 домов . Строительные отходы с таких площадок вывозятся на специальный полигон на территории одного из заводов, и там на дробилках перерабатываются в щебень.

— Новые кварталы возводятся в Мариуполе на шести участках в двух районах правобережья , — добавил Константин Иващенко. — В 2023-м мы начнем строительство городков на левом берегу. В очереди на новое жилье у нас 25 тыс. человек . Около 1 тыс. уже получили ордера на заселение, сдано 520 квартир.

Наиболее острой проблемой, по словам главы, остается состояние индивидуальных жилых строений. Ремонта и восстановления требуют 30 тыс. частных домов .

«Есть квартира»

Один из новых кварталов находится как раз в конце улицы Ленина, на окраине. Часть домов сдана, часть пока в процессе строительства . Внутри готовых пахнет свежей краской, на входе домофоны, во дворах детские площадки и спортивные тренажеры, все сделано на совесть. Но новоселов пока немного, на пять этажей двух подъездов нахожу только одних — пожилую пару .

— Въехали три дня назад , — рассказывает мне хозяйка по имени Галина, проводя внутрь. — Жили раньше в Орджоникидзевском районе, но квартира сгорела. Сам дом уже снесли.

Какое-то время, объясняет она, были у дочки. В августе написали заявление о потере жилья, встали в очередь. И уже в октябре им позвонили: «Есть квартира!». Предложили пятый этаж без лифта. И они с супругом рискнули отказаться: «Дедушке 80 лет , не сможет бегать вверх-вниз». Спустя месяц нашелся более приемлемый вариант : этаж №4, лифт.

— Три комнаты, как и в прежней нашей квартире, — делится хозяин Николай Петрович, бывший каменщик и огнеупорщик горячего цеха «Азовстали». — Кухонный гарнитур и электропечь имелись. Купили холодильник по объявлению, стиральную машину. Сейчас потихоньку обустраиваемся, привыкаем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Житель нового квартала Николай Петрович

На столе в спальне — книги и шахматы.

— На улицу не выйдешь особо, знакомых вокруг нет, вот и читаю , — говорит Николай Петрович. — А в шахматы сам с собой сражаюсь. Я ведь, чтобы вы знали, играю как бог! Во время службы в армии в 1962-м стал чемпионом в Западной группировке войск в Германии. А два года назад здесь, в Мариуполе, обыграл единовременно в парке 80 человек!.. Эти шахматы, — показывает он на доску и фигуры, — мне подарили ребята, которые бесплатную кашу летом нам привозили. Я слышал, что сейчас городские шахматисты вроде бы стали собираться на проспекте Нахимова. Не знаю, не ходил, пешком далеко, автобусы пока отсюда не запустили. Дома сижу. А как хочется к людям…

Под одной крышей

Одно из общежитий, где размещают лишившихся крова, принадлежит Мариупольскому музыкальному училищу. Здание капитально отремонтировано строителями из Петербурга , выглядит оно как на картинке. Первый этаж выделен для маломобильных граждан, четвертый и пятый — для переселенцев. На втором располагаются учебные классы, на третьем — комнаты, где живут педагоги и студенты. Всего в этих стенах нашли приют 270 человек.

— Здание нашего училища сгорело, — рассказывает мне и.о. декана Татьяна Малаева. — Как и большинство инструментов. То, что имеем — контрабас, фортепьяно, труба, домра, флейты — или удалось как-то спасти, или насобирали с миру по нитке, или приобрели сами . Год назад у нас училось 180 детей, сегодня — 63. Для пережившего подобную трагедию города, я считаю, немало.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ПрудниковАвтор фото Общежитие музыкального училища

Преподаватель класса трубы и дирижер студенческого симфонического оркестра Василий Шерпа — заслуженный деятель искусств Украины. Заселился сюда две недели назад, живет в комнате с женой и двумя детьми. Его квартира на левом берегу была уничтожена еще в начале боевых действий. Какое-то время спасались у родителей в частном доме, но и туда прилетели снаряды. После 1,5 месяца ютились на лестничной клетке первого этажа в подъезде одной из девятиэтажек .

— Это был самый сложный период , — говорит Василий и вспоминает, как в марте, под обстрелами, к ним каким-то чудом прорвались два российских «КаМАза», полные коробок с продуктами. — Отчаянные ребята, спасибо им! Многих спасли от голода…

В настоящее время в стенах общежития-училища проходит сессия, занятия идут в обычных комнатках с двухъярусными кроватями. Я встречаюсь с несколькими студентами, живущими здесь. Первокурсник, 16-летний Богдан, осваивает технику игры на контрабасе, на днях сдал зачет — исполнил русскую народную песню «Сеяли девушки яровой хмель». 17-летний Вова играл Моцарта на флейте. А 23-лений Алексей на электрогитаре — «Полет шмеля» Римского-Корсакова и «Опавшие листья» Джозефа Космы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Студент 1 курса 16-летний Богдан

В понимании ближайших планов студенты сходятся: «Хочется заниматься. Играть. Выступать перед зрителями, дарить свою музыку тем, кто остался» . О произошедшем в их родном городе высказываются также примерно одинаково:

— Это ни в коем случае нельзя забыть. Мы должны сделать соответствующие выводы. Чтобы не повторить .

С надеждой

Один из микрорайонов, где мне приходилось бывать раньше — квартал многоэтажек на улице Курчатова. В мае мы два раза привозили сюда гуманитарку — нехитрые продуктовые наборы и воду. И вместе с жителями, глядя на окружающие руины, задавались вопросом: «Возможно ли это восстановить?» . Несколько человек тогда просили меня подняться к ним, показывали черные и потрескавшиеся стены и спрашивали: «Будут ремонтировать?». Я тогда отвечал: «Должны. Рано или поздно». Хотелось верить. И невозможно было сказать: «Нет». Люди жили надеждой.

Сегодня на улице Курчатова я увидел, что один огромный дом полностью демонтирован. За забором сносят другой . В окнах жилых домов вставлены пластиковые пакеты. Внутри горит свет, а где-то даже мигают желтые, фиолетовые и оранжевые гирлянды. Некоторые фасады оштукатурены, в подъездах рабочие выравнивают стены. В квартирах есть тепло, вода, проведены пластиковые трубы, поставлены новые батареи, установлены двери.

— Да, трудностей много, — поделились жители. — Но цивилизация к нам возвращается .

Сергей Прудников, Мариуполь