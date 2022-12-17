В посте лица: почему Андрея Филатова переизбрали главой Федерации шахмат

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов продолжит занимать свой пост после победы на выборах, которые прошли в Москве 17 декабря . Ему противостоял действующий гроссмейстер, вице-чемпион мира Сергей Карякин. За кандидатуру Филатова в итоге проголосовали 58 делегатов съезда ФШР, Карякин получил семь голосов, два бюллетеня признаны недействительными. Карякин признал поражение, но заявил, что продолжит свой путь, чтобы стать функционером. Делегаты съезда ФШР также единогласно проголосовали за то, чтобы признать работу организации за четыре прошедших года удовлетворительной. Кроме того, депутат Госдумы, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов потерял пост вице-президента, но зато был избран на должность почетного президента федерации.

58:7

Бизнесмен, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов возглавляет ФШР с 2014 года . Практически все это время он пользовался поддержкой и Сергея Карякина . На прошлых выборах в 2018 году Карякин по собственной инициативе приехал на съезд ФШР, чтобы публично поддержать кандидатуру Филатова в противостоянии с многолетним президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым. Тогда гроссмейстер заявил, что он многим обязан федерации, включая помощь в матче за мировую шахматную корону — 2016, а также подчеркнул, что ФШР многое делает для профессионального и массового спорта, поддерживает талантливых детей.

В посте лица Гроссмейстер, вице-чемпион мира Сергей Карякин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Однако в 2022 году риторика Карякина резко поменялась . Сергей начал критиковать управленческие решения федерации, а 3 декабря его фамилия появилась среди кандидатов на должность президента ФШР . В разговоре с «Известиями» Карякин признался: он идет на выборы во многом потому, что свою кандидатуру по состоянию здоровья не смог выставить 12-й чемпион мира, депутата Госдумы Анатолий Карпов (в конце октября он попал в больницу с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой).

Хотя шансов на победу у титулованного гроссмейстера практически не было. Филатова на пост главы ФШР выдвинули сразу 22 федерации из 67, а Карякина, решившего участвовать в выборах в последний момент — только одна . Поэтому финальному результату никто не удивился — 58:7 в пользу действующего главы ФШР.

— Буду возглавлять федерацию на протяжении ближайших четырех лет. Съезд был динамичным. Обсуждали все наши острые вопросы. Пришли ко многим решениям. Надеюсь, что еще до конца года наши ребята порадуют нас высокими результатами на ЧМ по быстрым шахматам в Алматы. А в следующем году мы намерены стать первой российской федерацией, которая перейдет из европейской конфедерации в азиатскую. Вопрос, вероятнее всего, будет рассмотрен в феврале, — сказал после заседания Филатов.

Карякин сохраняет политические амбиции и рассказал о своем следующем шаге после поражения на выборах главы ФШР.

— Я баллотировался достаточно поздно, мне не хватило времени на работу с делегатами по регионам . Мой путь только начинается. Считаю, итоговый счет не отражает реальную степень моей поддержки. Теперь рассматриваю возможность баллотироваться на пост президента одной из региональных федераций , — сказал он. — Тем не менее мне бы хотелось обратить внимание на проблемы в ФШР. Нет должного внимания к регионам, детскому спорту, проводится мало турниров для шахматистов высшего уровня. С этой конструктивной критикой я и пришел.

В посте лица Глава ФШР Андрей Филатов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Какую именно региональную федерацию он намерен возглавить, Карякин не сказал. Но отметил, что «решение есть, но я бы не хотел это анонсировать раньше времени».

— У нас демократическая процедура, нужно, чтобы меня утвердили. Моего желания здесь мало. Надеюсь, в течение двух недель мы об этом объявим официально. Мое желание — на примере отдельно взятого региона выстраивать работу с шахматистами. В первую очередь, с юными талантами.

Новая роль

Филатов подчеркнул, что лично он бы хотел, чтобы Карякин продолжил карьеру гроссмейстера . Сейчас Сергей занимает десятое место в рейтинге ФИДЕ, из россиян выше него только Ян Непомнящий (третья строчка).

— Надеемся, Карякин вернется в спорт и будет дальше приносить медали нашей стране, — продолжил глава ФШР. — Функционеров много, а великих шахматистов мало. Убежден, что у него еще есть все возможности, чтобы выиграть шахматную корону. Пока он пробует себя в разных профессиях. Но, надеюсь, он не закопает свой талант.

В посте лица Сергей Карякин во время сеанса одновременной игры с участниками Восточного экономического форума во Владивостоке Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Также на съезде ФШР избрали пять вице-президентов организации. Свои посты за собой сохранили губернатор ХМАО Наталья Комарова, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев и гендиректор франко-российской Торгово-промышленной палаты Павел Шинский . А вот пятое место вице-президента в команде Филатова вместо Анатолия Карпова теперь займет один из руководителей Московской федерации шахмат, гроссмейстер Сергей Смагин . Карякин критиковал это решение, но Филатов пояснил, что 12-й чемпион мира даже пошел на повышение.

— Карпов остался в нашей команде, — пояснил функционер. — Его статус стал еще более значимым. Он избран почетным президентом ФШР . Надеюсь, он будет активно и масштабно развивать шахматы в России. Его авторитет — наша эпоха. Мы его очень уважаем и ценим.

С переизбранием команду Филатова поздравил председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.