Шахматы и фигура: Дворкович выиграл выборы президента ФИДЕ

Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) до 2026 года — выборы состоялись в рамках генеральной ассамблеи в индийском Ченнаи. Из 179 делегатов за Дворковича было отдано 157 голосов — и это рекордный показатель. За его соперника, украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца — 16. Еще один голос был признан недействительным, пять делегатов воздержались. В Федерации шахмат России (ФШР) считают, что победа Дворковича в условиях санкций означает, что никакой изоляции РФ в мире не существует. Новым первым вице-президентом организации станет 15-й чемпион мира Виши Ананд. Также в команду россиянина войдут представители Азербайджана, Китая и Норвегии.

Признание эффективности

В 2018 году в Батуми соперники у Дворковича были гораздо серьезнее: многолетний вице-президент ФИДЕ грек Георгиос Макропулос и титулованный британский гроссмейстер Найджел Шорт. На этот раз главным конкурентом считался 31-летний украинец Андрей Баришполец, в команде которого был Питер Хайне Нильсен. Датчанин на протяжении многих лет входит в тренерскую команду Магнуса Карлсена, а в последние годы был один из самых ярых критиков ФИДЕ.

По мнению экспертов, Баришполец и Нильсен понимали, что не смогут опередить Дворковича (он шел в тандеме с 15-м чемпионом мира Виши Анандом, — «Известия») непосредственно на выборах, поэтому старались добиться его включения в санкционный список. В этом случае россиянин был бы вынужден снять свою кандидатуру, иначе организации грозило закрытие банковских счетов.

Шахматы и фигура Андрей Баришполец Фото: FIDE International Chess Federation

Однако реализовать свои планы у конкурентов не вышло — Дворкович был допущен до выборов и одержал весьма легкую победу. Еще два кандидата — белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли — сняли свои кандидатуры.

— Хорошо зная настроение делегатов, я не сомневался, что Аркадий переизберется, — отметил «Известиям» исполнительный директор ФШР Марк Глуховский, который в эти дни находится в Ченнаи. — За последние четыре года, которые были исключительно тяжелыми для мирового спорта, он и его команда проделали огромную работу. Именно поэтому делегаты с таким перевесом отдали ему голоса.

Пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета ФШР Дмитрий Песков отметил, что Дворкович подтвердил свою эффективность.

Шахматы и фигура Аркадий Дворкович на турнире претендентов FIDE по шахматам, Екатеринбург, 2020 год Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

— Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая побед, — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. — Это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель ФИДЕ подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично. Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой.

Столь уверенная победа российского кандидат подчеркивает, что никакой изоляции РФ в мире не существует., добавил президент ФШР Андрей Филатов.

Заступиться за россиян

Новые полномочия Дворковича действуют до середины 2026 года. Президент ФИДЕ уже подчеркнул несколько направлений, которые его команда намерена реализовать за это время.

— Ранее у ФИДЕ не было большого бюджета, спонсоров, это было решено в первые годы моего президентства, — сказал Дворкович, занимающий пост с октября 2018 года. — Не было больших контрактов, мы увеличили поддержку развивающихся стран до $8 млн. Турниры и семинары — все это стало возможно благодаря работе с национальными федерациями. Мы остановили разделение между мужскими и женскими шахматами: выросли призы, мы видим много партнеров, которые готовы поддерживать женские шахматы. Шахматы популярны, но не везде. Популярны для спонсоров, но не для всех. Мы должны развиваться и улучшаться. Я командный игрок, вратарь, и я защищаю наши цели. Мы поможем развиваться национальным федерациям, вырастить новое поколение судей, тренеров, расширим программу организации турниров, чтобы каждая национальная федерация могла организовать турнир с высококлассными шахматистами, будем развивать женские шахматы. Шахматы - игра без границ, это культура, инструмент для объединения нашего общества.

Шахматы и фигура Эмиль Сутовский Фото: FIDE International Chess Federation

Пост первого вице-президента теперь займет Виши Ананд, китаянка Чжу Чэнь сохранит позицию казначея, азербайджанец Махир Мамедов — должность вице-президента, норвежец Йоран Эулин-Янссон станет новым вице-президентом. Останется ли на посту генерального директора израильтянин Эмиль Сутовский — открытый вопрос.

— Не делал бы из победы Дворковича большую новость, — отметил «Известиям» чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Караякин. — Потому что Дворкович уже показал свое отношение к российским шахматам, когда мужская и женская сборные России не были допущены на шахматную Олимпиаду (проходит в эти дни в Индии). Когда я был дисквалифицирован по надуманным причинам (Карякин поддержал проведение СВО и политику Владимира Путина). Он не пробовал заступиться за меня, за сборную. Однако в любом случае Дворкович лучше, чем альтернативный кандидат из Украины. Но я не вижу, из-за чего политика ФИДЕ может поменяться. Если в команде россиянина останется Эмиль Сутовский (генеральный директора ФИДЕ), тогда политика не поменяется. Если Дворкович поменяет команду и будет что-то делать в интересах России — тогда другой разговор. Но я чудес не жду.

Отметим, что в рамках генеральной ассамблеи ФИДЕ будет поднят вопрос о снятии рестрикций в мировых шахматах, чтобы спорт был вне политики, отметил Андрей Филатов. Если делегаты конференции проголосуют за это решение, то наши национальные команды вновь смогут выступать на крупных турнирах. Пока — под нейтральным флагом.