 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Туризм
МИД Финляндии предложил меры по ограничению туризма из России
Происшествия
В Воронеже подростки справили нужду и устроили танцы на могилах ветеранов
Мир
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
Спорт
Овечкин рассказал о планах вернуться в Россию навсегда после контракта
Мир
Китай предупредил США о риске «обжечься» в вопросе Тайваня
Мир
Посол заявила о готовности России восстановить поставки газа Болгарии
Мир
Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры
Армия
В параде ко Дню ВМФ России впервые примет участие женский экипаж
Мир
Лавров рассказал об очереди из желающих вступить в ШОС
Мир
Алиханов допустил остановку транзита из-за проблем с литовским банком
Общество
Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Туризм
Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки
/

Майская коронация: названы сроки матча Непомнящего и Лижэня

Туман вокруг поединка за звание чемпиона мира по шахматам начинает рассеиваться
Фото: РИА Новости
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матч за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем состоится весной 2023 года, вероятно в апреле–мае, сообщил гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский. Он добавил, что если российский или китайский гроссмейстер не захотят или не смогут играть, то право участвовать в чемпионском матче получит занявший третье место в турнире претендентов азербайджанец Теймур Раджабов. Если потребуется дальнейшая замена, ее проведут в соответствии с рейтингом на январь 2023 года. Ранее от защиты своего титула отказался Магнус Карлсен. Можно ли теперь с уверенностью говорить, что в мае мир узнает нового чемпиона мира, разбирались «Известия».

Дисквалификации и замены

Ранее в истории шахмат замены на крупных турнирах случались очень редко. Но в последние годы это почти норма. В текущем чемпионском цикле они оказали самое прямое влияние на состав участников будущего матча за шахматную корону.

Причем началось всё еще на турнире претендентов – 2020. Тогда Теймура Раджабова экстренно заменил француз Максим Вашье-Лаграв. Азербайджанец отказался лететь в Екатеринбург из-за пандемии коронавируса. Он предлагал перенести сроки проведения турнира, но в ФИДЕ не пошли ему навстречу. В итоге турнир пришлось прервать после семи сыгранных туров — правительство России прекратило авиасообщение с другими странами и ФИДЕ не могла продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков домой.

Майская коронация
Теймур Раджабов во время Кубка мира по шахматам в Баку

Теймур Раджабов во время Кубка мира по шахматам в Баку

Фото: ТАСС/Zuma
Ход конфедерацией: что даст перевод русских шахмат в Азию
За 30 лет работы ФШР в Европе не проводилось ни одного соревнования в России

В таких обстоятельствах многие знаменитые шахматисты встали на сторону Раджабова и потребовали от ФИДЕ компенсировать отстранение шахматиста. Стороны долго вели переговоры, и в итоге было принято решение, что Теймур получит wild card на следующий турнир претендентов – 2022 в Мадриде. Впрочем, одной заменой не ограничились.

Второй номер рейтинга ФИДЕ Дин Лижэнь провалил все квалификационные старты, но ему помогла дисквалификация финалиста Кубка мира – 2021 Сергея Карякина. Российский шахматист честно завоевал право участия в турнире претендентов, но ФИДЕ на полгода отстранила его от шахмат за нарушение этического кодекса федерации — так интерпретировали его публичную поддержку специальной военной операции России на Украине. Дисквалификация Карякина заканчивается в сентябре, но сам он считает, что ФИДЕ на этом не успокоится.

— Практически уверен, что руководители ФИДЕ, в частности Эмиль Сутовский, будут настаивать на продлении моей дисквалификации, — отметил «Известиям» Сергей Карякин. — Хотя я не нарушал никаких правил, просто поддержал действия руководителя собственной страны.

Место Карякина на турнире претендентов – 2022 и занял Дин Лижэнь. И стал вторым. Это место не давало бы никаких бонусов, если бы Магнус Карлсен согласился на защиту титула. Тогда бы нас ждало повторение чемпионского матча 2021 года Карлсен – Непомнящий. Хотя многие люди из мира шахмат сомневаются, что он когда-либо состоялся бы.

Майская коронация
Гроссмейстер Сергей Карякин на этапе Гран-при Москвы по шахматам

Гроссмейстер Сергей Карякин на этапе Гран-при Москвы по шахматам

Фото: РИА Новости

— Возможно, я пессимист, но мне кажется, что второй матч Карлсен – Непомнящий не состоялся бы ни при каких обстоятельствах, — отметил в беседе со «Спорт-Экспрессом» двукратный чемпион России, трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Морозевич. — Время бы шло, Магнус тянул бы с подписанием контракта, а ФИДЕ ни за что не решилась бы отобрать у него титул. Или с Непомнящего потребовали бы подписать какие-нибудь бумаги с осуждением международной политики России. Его нейтральная позиция означала бы дисквалификацию. Гарантировать победу Карлсена в матче невозможно. А русский чемпион мира ФИДЕ сейчас не нужен.

Восьмерка — шик: началась борьба за право свергнуть Магнуса Карлсена
Турнир претендентов в Мадриде определит участника матча за звание чемпиона мира по шахматам

Но в итоге Карлсен отказался-таки защищать свой титул. И по регламенту нынешнего чемпионского цикла за звание шахматного короля будут бороться победитель турнира претендентов Ян Непомнящий и занявший второе место Дин Лижэнь.

Сильная разрозненность

Тот факт, что один из руководителей ФИДЕ озвучил даже приблизительные сроки матча, говорит о том, что скоро шахматный мир узнает имя нового чемпиона. Со 100-процентной уверенностью это можно будет сказать, если команда нынешнего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича переизберется на новый четырехлетний срок — выборы состоятся 7 августа в индийском Ченнаи.

Пока же Непомнящий и Дин продолжают свои выступления. В конце прошлой недели россиянин поделил четвертое–пятое место (из десяти) с американцем Уэсли Со на третьем этапе шахматного Grand Chess Tour по рапиду и блицу. Победу одержал Карлсен, второе–третье место у Алиреза Фируджи и Вашье-Лаграва.

После очередного успеха журналисты поинтересовались у норвежского феномена, не думает ли он, что его решение девальвирует значимость и сакральный смысл шахматной короны. Карлсен ответил, что это не его проблемы. Это явный намек на деятельность ФИДЕ.

Майская коронация
Чемпионат мира по быстрым шахматам в Берлине

Магнус Карлсен на чемпионате мира по быстрым шахматам в Берлине

Фото: ТАСС/DPA
Китайская альтернатива: что последует за отказом Карлсена от защиты титула
Соперником Яна Непомнящего в чемпионском матче может стать Дин Лижэнь

По мнению экспертов, отказ Магнуса — это определяющее событие для шахмат и некий рубеж в развитии шахмат в ХХI веке. Жизнь меняется, а шахматы — нет. Матчи из 12–14 партий с классическим контролем времени по 5–6 часов не добавляют интеллектуальной игре новых поклонников. А самые яркие эпизоды в последних чемпионских матчах Карлсена — это два тай-брейка в быстрые шахматы: с Сергеем Карякиным в 2016 году и Фабиано Каруана в 2018 году.

В шахматах сейчас практически параллельно существуют несколько миров. Первый — это ФИДЕ с соревнованиями в рамках отбора на первенство мира. Второй — серия коммерческих супертурниров, где лучшие гроссмейстеры мира бьются за деньги, а не за путевку на турнир претендентов. Третий — огромный мир «швейцарок» — турниров, где играют более слабые шахматисты и два из них отбираются на претендентский через «Большую швейцарку». И, наконец, огромная многомиллионная вселенная онлайн-шахмат, где проводится очень много турниров среди любителей и гроссмейстеров.

Все эти миры практически не взаимосвязаны друг с другом. Поэтому задача Аркадия Дворковича или его сменщика — попытаться привести всё к единому знаменателю. Иначе титул чемпиона мира может окончательно потерять свой престиж.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022