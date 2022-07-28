Майская коронация: названы сроки матча Непомнящего и Лижэня

Матч за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем состоится весной 2023 года, вероятно в апреле–мае, сообщил гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский. Он добавил, что если российский или китайский гроссмейстер не захотят или не смогут играть, то право участвовать в чемпионском матче получит занявший третье место в турнире претендентов азербайджанец Теймур Раджабов. Если потребуется дальнейшая замена, ее проведут в соответствии с рейтингом на январь 2023 года. Ранее от защиты своего титула отказался Магнус Карлсен. Можно ли теперь с уверенностью говорить, что в мае мир узнает нового чемпиона мира, разбирались «Известия».

Дисквалификации и замены

Ранее в истории шахмат замены на крупных турнирах случались очень редко. Но в последние годы это почти норма. В текущем чемпионском цикле они оказали самое прямое влияние на состав участников будущего матча за шахматную корону.

Причем началось всё еще на турнире претендентов – 2020. Тогда Теймура Раджабова экстренно заменил француз Максим Вашье-Лаграв. Азербайджанец отказался лететь в Екатеринбург из-за пандемии коронавируса. Он предлагал перенести сроки проведения турнира, но в ФИДЕ не пошли ему навстречу. В итоге турнир пришлось прервать после семи сыгранных туров — правительство России прекратило авиасообщение с другими странами и ФИДЕ не могла продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков домой.

Майская коронация Теймур Раджабов во время Кубка мира по шахматам в Баку Фото: ТАСС/Zuma

В таких обстоятельствах многие знаменитые шахматисты встали на сторону Раджабова и потребовали от ФИДЕ компенсировать отстранение шахматиста. Стороны долго вели переговоры, и в итоге было принято решение, что Теймур получит wild card на следующий турнир претендентов – 2022 в Мадриде. Впрочем, одной заменой не ограничились.

Второй номер рейтинга ФИДЕ Дин Лижэнь провалил все квалификационные старты, но ему помогла дисквалификация финалиста Кубка мира – 2021 Сергея Карякина. Российский шахматист честно завоевал право участия в турнире претендентов, но ФИДЕ на полгода отстранила его от шахмат за нарушение этического кодекса федерации — так интерпретировали его публичную поддержку специальной военной операции России на Украине. Дисквалификация Карякина заканчивается в сентябре, но сам он считает, что ФИДЕ на этом не успокоится.

— Практически уверен, что руководители ФИДЕ, в частности Эмиль Сутовский, будут настаивать на продлении моей дисквалификации, — отметил «Известиям» Сергей Карякин. — Хотя я не нарушал никаких правил, просто поддержал действия руководителя собственной страны.

Место Карякина на турнире претендентов – 2022 и занял Дин Лижэнь. И стал вторым. Это место не давало бы никаких бонусов, если бы Магнус Карлсен согласился на защиту титула. Тогда бы нас ждало повторение чемпионского матча 2021 года Карлсен – Непомнящий. Хотя многие люди из мира шахмат сомневаются, что он когда-либо состоялся бы.

Майская коронация Гроссмейстер Сергей Карякин на этапе Гран-при Москвы по шахматам Фото: РИА Новости

— Возможно, я пессимист, но мне кажется, что второй матч Карлсен – Непомнящий не состоялся бы ни при каких обстоятельствах, — отметил в беседе со «Спорт-Экспрессом» двукратный чемпион России, трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Морозевич. — Время бы шло, Магнус тянул бы с подписанием контракта, а ФИДЕ ни за что не решилась бы отобрать у него титул. Или с Непомнящего потребовали бы подписать какие-нибудь бумаги с осуждением международной политики России. Его нейтральная позиция означала бы дисквалификацию. Гарантировать победу Карлсена в матче невозможно. А русский чемпион мира ФИДЕ сейчас не нужен.

Но в итоге Карлсен отказался-таки защищать свой титул. И по регламенту нынешнего чемпионского цикла за звание шахматного короля будут бороться победитель турнира претендентов Ян Непомнящий и занявший второе место Дин Лижэнь.

Сильная разрозненность

Тот факт, что один из руководителей ФИДЕ озвучил даже приблизительные сроки матча, говорит о том, что скоро шахматный мир узнает имя нового чемпиона. Со 100-процентной уверенностью это можно будет сказать, если команда нынешнего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича переизберется на новый четырехлетний срок — выборы состоятся 7 августа в индийском Ченнаи.

Пока же Непомнящий и Дин продолжают свои выступления. В конце прошлой недели россиянин поделил четвертое–пятое место (из десяти) с американцем Уэсли Со на третьем этапе шахматного Grand Chess Tour по рапиду и блицу. Победу одержал Карлсен, второе–третье место у Алиреза Фируджи и Вашье-Лаграва.

После очередного успеха журналисты поинтересовались у норвежского феномена, не думает ли он, что его решение девальвирует значимость и сакральный смысл шахматной короны. Карлсен ответил, что это не его проблемы. Это явный намек на деятельность ФИДЕ.

Майская коронация Магнус Карлсен на чемпионате мира по быстрым шахматам в Берлине Фото: ТАСС/DPA

По мнению экспертов, отказ Магнуса — это определяющее событие для шахмат и некий рубеж в развитии шахмат в ХХI веке. Жизнь меняется, а шахматы — нет. Матчи из 12–14 партий с классическим контролем времени по 5–6 часов не добавляют интеллектуальной игре новых поклонников. А самые яркие эпизоды в последних чемпионских матчах Карлсена — это два тай-брейка в быстрые шахматы: с Сергеем Карякиным в 2016 году и Фабиано Каруана в 2018 году.

В шахматах сейчас практически параллельно существуют несколько миров. Первый — это ФИДЕ с соревнованиями в рамках отбора на первенство мира. Второй — серия коммерческих супертурниров, где лучшие гроссмейстеры мира бьются за деньги, а не за путевку на турнир претендентов. Третий — огромный мир «швейцарок» — турниров, где играют более слабые шахматисты и два из них отбираются на претендентский через «Большую швейцарку». И, наконец, огромная многомиллионная вселенная онлайн-шахмат, где проводится очень много турниров среди любителей и гроссмейстеров.