Ход конфедерацией: что даст перевод русских шахмат в Азию

После вступления Федерации шахмат России (ФШР) в состав участников Азиатской шахматной федерации (ACF) у наших гроссмейстеров появилась дополнительная возможность принимать участие в международных соревнованиях. Это необходимый шаг, который был принят после того, как россиян не захотели допускать до личного чемпионата Европы-2022 в Словении (27 марта — 7 апреля). 14 апреля за вхождение в ACF единогласно проголосовал наблюдательный совет ФШР. В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявили, что смена континентальных федераций возможна без их одобрения.

Азиатский пик

После начала военной спецоперации на Украине ФИДЕ объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Речь шла именно про командные турниры, включая Всемирную шахматную Олимпиаду. Также нашу федерацию исключили из Европейского шахматного союза (что означает автоматический пропуск командного чемпионата Европы). При этом всегда отмечалось, что в индивидуальных турнирах шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом ФИДЕ.

Однако первый же крупный старт — личный чемпионат Европы в словенском Брежеце — показал, что организаторы не готовы соблюдать спортивный принцип. Перед нашими гроссмейстерами поставили условие публично заявить, что они не поддерживают военную спецоперацию. В итоге на турнире выступило всего четыре россиянина: Арсений Нестеров, Глеб Дудин, Александра Алёнкина и Динара Дорджиева. Да, эти шахматисты далеки от основы сборной России, но дело совсем в другом. Дудин живёт в Сербии, Дорджиева — в Германии, а Нестеров из-за транспортного коллапса не успел вернуться с турнира и застрял в Италии.

Ход конфедерацией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Дело в том, что нашу федерацию исключили из Европейского шахматного союза, — пояснил «Известиям» гроссмейстер, один из главных популяризаторов шахмат в России Сергей Шипов. — Мы собирались продолжать нормально жить в европейских турнирах. Речь идет о командном чемпионате Европы среди национальных сборных и индивидуальных европейских чемпионатах. Недавно в Словении прошел чемпионат Европы, в котором россияне почти не участвовали. Там для наших шахматистов сделали такие условия, что практически никто не смог доехать. Зато другим странам сделали льготные условие, в итоге из этого чемпионата Европы получился буквально открытый чемпионат Украины. Если нас там не хотят видеть, мы будем участвовать в других континентальных турнирах.

Сергей Шипов подчеркнул, что в Азии сейчас шахматы на пике популярности.

— Это касается не только Китая и Индии, традиционных шахматных стран, — продолжил эксперт. — Необычайный взлет намечается в Узбекистане, набирает силы Казахстан. У Ирана, Вьетнама и ряда других стран тоже есть серьезные шахматисты. И с приходом России Азия действительно становится могучим коллективом, который ни в чем не уступает Европе. Для наших шахматистов это просто дополнительная возможность принимать участие в международных соревнованиях. Что думают по этому поводу господа из политической организации под названием ФИДЕ, это уже их личное дело. Они в последнее время мало занимаются развитием шахмат, в основном занимаются политикой. А наша задача — обеспечить свои шахматистам и командам полноценную спортивную жизнь.

В ФИДЕ пояснили, что ФШР может перейти под управление ACF без официального одобрения Международной федерации.

— Процедура смены континентальных федераций регулируется их внутренними правилами и не требует официального одобрения ФИДЕ. Если такое изменение произойдет, в дальнейшем совет ФИДЕ должен будет принять решение о перераспределении квот в рамках чемпионата мира с учетом всех обстоятельств, — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Первая ласточка?

Важно подчеркнуть, что решение перейти в ACF было принято единогласно: «14 апреля завершилось заочное заседание наблюдательного совета общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации», — говорится в заявлении на сайте.

— Российская шахматная федерация вчера [14 апреля] единогласно приняла решение о переходе в ACF, — заявил «Известиям» президент ФШР Андрей Филатов. — Мы проанализировали 30 лет работы в Европе. Поняли, что не было ни одного соревнования, которое бы проводилось в России. Для будущего шахмат нам важно было перейти в Азию федерацию. Технически мы согласовали этот вопрос. В ближайшее время Азиатская федерация проголосует и примет решение

Председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков подчеркнул, что это правильный шаг в связи со сложившимися обстоятельствами. Не исключено, что история ФШР — первая ласточка в процессе ухода всероссийских федераций из европейских континентальных федераций в азиатские. Об этом в интервью «Известиям» говорил министр спорта Олег Матыцин.

Ход конфедерацией Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— Эмоциональные и политизированные рекомендации МОК и решения международных федераций в отношении российских спортсменов нанесли огромный урон международному спорту. Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку. Тем не менее, решения приняты. Мы оказались в новых условиях, — сказал Олег Матыцин. — Строить стену между Россией и международным спортом неправильно. Но минимум год мы будем действовать с учетом сложившейся ситуации. Более активно работать в азиатском направлении, где много интересных форматов. Мы блокированы в европейском спортивном пространстве, азиатские страны на сегодняшний день как минимум сохраняют более выдержанную позицию. Считаю, это надо использовать в наших интересах , чтобы сохранить международный стандарт конкуренции.

Также не исключено создание альтернативных федераций. Об этой идее задумались в Федерации шашек России: «Если мы получим поддержку, то будем работать над созданием международной федерации на основе стран ШОС и БРИКС. Эта мысль озвучивалась на разных уровнях. В Минспорте обещали поддержку в проведении соревнований среди стран ШОС и БРИКС», — заявил ТАСС вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

Ранее Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство российской организации.