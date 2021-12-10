Дубай в клеточку: почему Непомнящий не смог навязать борьбу Карлсену

Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам, довольно легко переиграв Яна Непомнящего в Дубае. Из 11 партий матча 31-летний норвежец выиграл четыре, еще семь раз соперники сыграли вничью. Таким образом Карлсен продлил свои чемпионские полномочия до 2023 года. Это значит, что он будет удерживать шахматную корону десять лет — в 2013 году Магнус стал 16-м чемпионом мира, обыграв Виши Ананда в Ченнаи. За всю историю такое удавалось только Эмануэлю Ласкеру (1894–1921) и Анатолию Карпову (1975–1985), с перерывами — Александру Алехину и Михаилу Ботвиннику.

Ничейный синдром

Перед началом матча было устойчивое мнение, что у уроженца Брянска есть реальная возможность спустя 14 лет вернуть титул в Россию (Владимир Крамник потерял его в 2007 году). И говорили об этом не только эксперты, но и примерно равные котировки букмекеров. На это было несколько причин. Во-первых, Непомнящий блестяще провел турнир претендентов –2020/21. В Екатеринбурге Ян одержал пять побед в 14 турах, досрочно обеспечив себе победу. В столице Свердловской области россиянин обошел на тот момент второго и третьего номеров рейтинга ФИДЕ — Фабиано Каруану и Дин Лижэня.

Во-вторых, в классических шахматах у Непомнящего было преимущество перед Карлсеном. До матча в ОАЭ российский гроссмейстер выиграл четыре партии, норвежец — всего одну. Еще восемь завершились вничью. Казалось, что это важный психологический момент в пользу Яна.

Но и у Магнуса были неоспоримые преимущества. Длительность матча была увеличена с 12 до 14 партий. Это создавало чемпиону больше возможностей для риска в первой половине. Ну и самое главное — победный опыт. До встречи со своим ровесником Непомнящим Карлсен выиграл четыре матча подряд. Два — у Ананда, Сергея Карякина и Фабиано Каруаны. Двух последних оппонентов удалось обыграть только на тай-брейке (матч с американцем и вовсе получился из 12 подряд партий в классику).

Вот и в Дубае соперники начали с ничьих. Первые пять партий прошли в обоюдоострой борьбе. Причем чемпион попадал даже в более тяжелые ситуации. Речь про вторую и пятую партии, когда Яну не хватило одного точного хода, чтобы иметь реальные шансы на победу. Интересно, что в матчах за мировую шахматную корону было сыграно 20 партий подряд. Журналисты и болельщики заговорили о ничейном синдроме и предлагали различные идеи, как изменить формат матча, чтобы он стал более интересным для широкого круга людей. А сразу после этого шума началось самое интересное.

Шестая партия

В шестой партии, которая была рекордной по своей продолжительности (136 ходов — 7 часов 45 минут), счет был открыт. Причем игравший черными Непомнящий также имел хорошие шансы на победу.

— Шестая партия мне очень понравилась — она была напряженная от начала и до конца, — рассказал «Известиям» чемпион Европы – 2019, победитель командного чемпионата мира Владислав Артемьев. — При этом развивалась она достаточно хаотично. До 30-го хода была равная борьба, но перед самым контролем пошли интересные события. У Магнуса был сильный ресурс после ошибки Яна, но он его не заметил (ладья c2). Это было неочевидно. Белые должны отдавать весь ферзевый фланг, и тогда у них появляется сильная атака на королевском фланге. Но у Карлсена было мало времени, чтобы это просчитать. Потом удивительно, что Ян не побил слона B4. У него был такой ход, не очень сложный. После этого хода только черные играют на победу. У белых есть шанс на ничью, но надо играть очень точно. К сожалению, Непомнящий прошел мимо этого хода.

Дальше были качели, но в целом надо отметить, что уровень игры был очень высокий. А концовка шестой партии просто потрясающая.

— Ян хорошо защищался, но Карлсен ставил проблему каждым ходом и в итоге победил, — продолжил Владислав Артемьев. — Мне кажется, что это лучшая партия, которую я видел за последнее время.

В седьмой соперники сыграли быструю ничью, а в восьмой и девятой наш гроссмейстер не был похож сам на себя. Ян допускал такие ошибки, которые точно не красят претендента на корону. Особенно болезненным стало поражение в девятой партии.

— Решающий момент, безусловно, шестая партия, — подчеркнул в беседе с «Известиями» вице-чемпион мира по рапиду, полуфиналист Кубка мира – 2021 Владимир Федосеев. — Карлсен в ней как будто «залез» в голову Непомнящего, и после этого уже мы увидели совершенно другого игрока. Ян, к сожалению, «развалился». Поражение в девятой партии? Я могу объяснить этот зевок, он мне понятен. Ян хотел сделать ход на победу и исходил из неверной оценки, что у него где-то было лучше. На самом деле позиция была не самая удачная. От перенастроя он сыграл c5, а только потом посмотрел на доску и понял, что конец. Это импульсивное решение. В своей карьере я проиграл много важных партий импульсивными решениями. Мне это близко.

Карлсен же весь матч действовал максимально прагматично.

— Магнус особенный, — продолжил Владимир Федосеев. — Это человек, который делает ровно ноль импульсивных решений за доской. Если ему надо потратить время [чтобы просчитать все варианты], то он всегда потратит.

После трех побед Карлсена было очевидно, что он отстоит шахматную корону. Вопрос стоял лишь в том, сможет ли Непомнящий выиграть хотя бы одну партию, «забив гол престижа». Не вышло. 10 декабря чемпион закончил матч еще одной победой в 11-й партии.

— Непомнящий не справился с колоссальным давлением со стороны общественности. Все ждали, что именно он способен обыграть Карлсена, ведь у него был положительный баланс в классические шахматы с норвежцем, он считался неудобным соперником для него. Думаю, все эти разговоры отвлекали, — написала в колонке для «Известий» трехкратная чемпионка Европы Валентина Гунина. — Но в любом случае Ян и его команда лучшие. Он выиграл турнир претендентов, обойдя семерых игроков высшего уровня. В том числе Фабиано Каруану, который играл прошлый чемпионский матч с Карлсеном. Только этот факт заслуживает самых высоких оценок.

Теперь Яну надо поскорее забыть ужас в Дубае, отдохнуть, а потом приступать к подготовке к новому турниру претендентов. Восемь ближайших преследователей Карлсена сразятся между собой летом следующего года.