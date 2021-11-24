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Вспомнить Непомнящего: отдаст ли Карлсен шахматную корону сопернику из РФ

В четырех предыдущих матчах на первенство мира норвежский чемпион был невероятно стабилен
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С 24 ноября по 16 декабря в Дубае Ян Непомнящий сыграет против Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Первоначально четвертая защита титула 30-летнего норвежца должна была состояться в декабре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса календарь шахматных турниров был переверстан. В апреле Непомнящий выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге и впервые в своей карьере отобрался на чемпионский матч. У уроженца Брянска есть реальная возможность спустя 14 лет вернуть титул в Россию (Владимир Крамник потерял его в 2007 году). И говорят об этом не только эксперты, но и примерно равные котировки букмекеров. При этом Непомнящий для Магнуса довольно неудобный соперник: Ян имеет положительный счет в классических партиях с норвежцем.

Набрать 7,5

Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году, когда обыграл представителя Индии Вишватана Ананда на родине 15-го чемпиона мира. Спустя год Ананд получил право на реванш, но достаточно легко уступил Карлсену в Сочи. А вот в 2016-м норвежца ждало гораздо более суровое испытание. В Нью-Йорке ему противостоял Сергей Карякин, который выиграл у чемпиона восьмую партию и был близок к победе в девятой. Карлсен героически отстоял ничью, а затем выиграл следующую партию. В итоге была зафиксирована ничья и судьба шахматной короны решалась на тай-брейке — тут сильнее оказался Магнус. В 2018 году в дуэли с американцем Фабиано Каруано все 12 партий в классические шахматы вновь завершились вничью и Карлсен еще раз отстоял свое звание на тай-брейке.

В матче Карлсен–Непомнящий тай-брейк маловероятен, ведь длительность матча была увеличена до 14 партий. Сергей Карякин, который вошел в команду Яна Непомнящего, считает, что более длительная дистанция на руку норвежцу — у него будет больше возможностей для риска в первой половине. Тем не менее обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по блицу и быстрым шахматам верит в победу своего соотечественника.

— Верю, что Ян может победить, — сказал «Известиям» Сергей Карякин. — Я вижу, как несколько последних лет он планомерно идет к титулу и очень мотивирован. Он прекрасно готов по дебютам, у него сильная команда и поддержка друзей и любителей шахмат по всей России. С другой стороны, ему будет противостоять Карлсен — человек, который выиграл уже четыре матча за шахматную корону. Чемпион мира изначально фаворит, но ему можно и нужно дать бой. Он больше переживает за финальный результат, чем Ян. Надо просто играть и не думать о конечном результате, пользоваться своими шансами на результативную партию.

Отметим, что победу одержит гроссмейстер, который наберет 7,5 очка. Контроль времени будет осуществляться по следующему принципу: 120 минут дается на первые 40 ходов, еще 60 минут — на следующие 20 и начиная с 61-го до конца партии дается 15 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход. В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из четырех быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. Если счет всё равно будет оставаться равным, проведут две блиц-партии — по пять минут с добавлением трех секунд. При равном счете проводятся еще две блиц-партии. Если и в этом случае счет будет равным, осуществляется «армагеддон», где в случае ничьей победа засчитывается черным фигурам.

Столкновение стилей

Последний раз соперники встретились друг с другом в сентябре на турнире Norway Chess, который Магнус выиграл, а Ян занял четвертое место. Партии в классические шахматы дважды заканчивались вничью, но в «армагеддоне» оба раза сильнее оказывался Магнус.

— Очевидно, что не стоит делать выводы по Norway Chess, — отметил в беседе с «Известиями» гроссмейстер и тренер Владимир Барский. — Гроссмейстеры не показывали то, что будут играть в Дубае. Сам Магнус сказал, что будет играть с лучшей версией Непомнящего. Мы все в это верим, Ян серьезно подготовился к чемпионскому матчу. При этом Магнус всегда фаворит. Вероятность тай-брейка минимальна. Во-первых, 14 партий вместо 12. Во-вторых, другое расписание. Они будут играть три дня подряд, а потом — выходной. В последнее время играли два дня, а затем был выходной. Так что шахматисты будут больше уставать, и, как следствие, возрастать человеческий фактор.

При этом в классических шахматах у Непомнящего преимущество перед Карлсеном. У российского гроссмейстера четыре победы, у норвежца — одна. Еще восемь партий завершились вничью. По мнению экспертов, это важный психологический момент в пользу Яна перед матчем в Дубае.

— Давайте не будем всерьез рассматривать победы на юношеских соревнованиях, — говорил в интервью «Спорт-Экспресс» тренер Непомпящего Владимир Поткин. — Когда Магнус был уже сложившимся шахматистом, Ян в 2011 году обыграл его в Вейк-ан-Зее, затем в 2017-м в Лондоне. Что примечательно, оба раза черными. На эти партии он выходил с особым настроем, у него было желание именно обыграть чемпиона. Все-таки многие гроссмейстеры поневоле предпочитают сделать ничью с Карлсеном, сыграть как можно осторожнее. Ян не из их числа. Он хочет показать максимум. Нам важно сохранить этот настрой. Чтобы Магнусу было по-прежнему некомфортно играть против Яна. У меня нет сомнений, что этот матч будет не только самым ярким за последние годы, но и самым зрелищным за всю историю шахмат. Тут видно столкновение стилей. И что меня радует как тренера — Ян становится сильнее каждый день. У него очень много резервов.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее €2 млнза вычетом налогов. Победитель получит 60% от призового фонда, проигравший — 40%. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55/45.

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