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«Всё, что сейчас происходит в мире, описано у Оруэлла»

Титулованный гроссмейстер Борис Гельфанд — об обвинениях шахмат в расизме, уникальности Дубова и гении Месси
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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«Всё, что сейчас происходит в мире, описано у Оруэлла»
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2020-07-03 20:54:05
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На этой неделе австралийская телекомпания ABC назвала шахматы расистской игрой. По правилам белые фигуры ходят первыми и благодаря этому имеют некоторое преимущество над черными, что якобы служит аллегорией расового превосходства. Заявление австралийцев было основано на собственном расследовании: корреспонденты ABC звонили игрокам и задавали вопрос, являются ли шахматы расистской игрой.

«Известия» попросили прокомментировать это «расследование» знаменитого израильского шахматиста, участника матча на первенство мира 2012 года Бориса Гельфанда. Также гроссмейстер поделился своим мнением о шансах чемпиона мира по рапиду Даниила Дубова в ближайшие годы отобраться на турнир претендентов, онлайн-шахматах и игровом кризисе своего любимого футбольного клуба — «Барселоны».

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— Борис Абрамович, вас радует тот факт, что во главе онлайн-шахмат встал чемпион мира Магнус Карлсен, который постоянно проводит престижные турниры с крупным призовым фондом?

Магнус действительно выступил организатором ряда турниров и вложил очень существенные суммы в призовые для своих коллег. Это заслуживает огромного уважения. Зрители, в свою очередь, получили возможность продолжать смотреть, анализировать, комментировать партии лучших шахматистов мира. Если бы в шахматах наступила четырехмесячная пауза, то это бы привело к очень тяжелым последствиям. А так интерес к нашей игре не убывает, хотя многие виды деятельности испытывают сильнейшие затруднения из-за коронавируса.

Шахматы благодаря таким людям, как тот же Карлсен, Владимир Крамник, который провел отличный благотворительный турнир в России, не пострадали. Плюс ФИДЕ также активно проводит онлайн-турниры. Так что надо быть очень благодарным всем, кто участвует в этой деятельности.

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Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия) на турнире по быстрым шахматам (рапид) чемпионата мира по рапиду и блицу 2019 в Москве

Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия) на турнире по быстрым шахматам чемпионата мира по рапиду и блицу 2019 года в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Многие известные гроссмейстеры, в том числе американец Хикару Накамура и россиянин Даниил Дубов, активно ведут трансляции в Twitch. Как вы относитесь к этому формату?

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— Бывает, что я смотрю трансляции. Еще чемпион России Евгений Томашевский отлично ведет их. Это больше популяризаторская история. Зрители, любители шахмат сейчас имеют огромный выбор, где смотреть, как смотреть партии, с чьими комментариями, какой выбрать формат. Twitch — тоже хорошая площадка. На мой взгляд, не надо чураться никаких способов пропагандировать шахматы.

— Даниил Дубов считает вас своим наставником. На ваш взгляд, в последнее время он добился прогресса в своей игре? Когда мы увидим его в турнире претендентов?

— Я благодарен, что он так ценит мои скромные советы, которые я время от времени ему даю. Иногда мы вместе работаем над шахматами. У Даниила огромный потенциал. Ему надо продолжать прогрессировать, а дальше посмотрим. Никто, к сожалению, не знает, когда будет следующий отбор на турнир претендентов, как он будет проводиться. В последние годы была стабильная система, но коронавирус внес большие изменения.

Тем не менее Даниил продолжает работать. Недавно он выиграл один из главных онлайн-турниров по рапиду (Lindores Abbey Rapid Challenge), опередив Карлсена. Такие успехи окрыляют и дают новую мотивацию. Надеюсь, что рано или поздно ему удастся конвертировать это в по-настоящему большой успех и выход в турнир претендентов.

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— Чей стиль из шахматистов молодого поколения вам импонирует?

Мне нравится стиль Дубова. У него новый подход к шахматам. Он пытается совмещать классическую игру, на которой я воспитывался, и агрессивные шахматы. Он мыслит нестандартно, пробует новые идеи, много работает над дебютами. Это отличает его от многих молодых шахматистов. Они уделяют дебютной подготовке совсем мало времени, и это стандартизирует их игру. У них нет своего почерка, и когда-то за это придется заплатить. У Даниила свой почерк и особый взгляд на шахматы есть. Это большой плюс. В долгосрочной перспективе это принесет свои плоды. А может, раньше.

Еще свой стиль есть у Владислава Артемьева. Я много играл с ним. Он мало внимания уделяет дебютам, но при этом невероятно силен в эндшпилях, где может выжимать максимум из минимального перевеса. Еще теплых слов заслуживают Алиреза Фируджа, Джеффри Шонг, Вэй И. В целом сейчас очень много сильных молодых гроссмейстеров. Когда история с COVID-19 закончится и шахматные турниры будут возобновлены, мы увидим, кто это время провел наиболее успешно и сделал шаг вперед, а кто отдыхал и стоял на месте.

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Гроссмейстер Даниил Дубов (Россия) на этапе Гран-при Москвы по шахматам

Гроссмейстер Даниил Дубов (Россия) на этапе Гран-при Москвы по шахматам

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
«У Карлсена нет недостатка мотивации»
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— Думал, что вы также назовете поляка Яна-Кшиштофа Дуду и венгра Рихарда Раппорта…

— Они играют в абсолютно ультраагрессивной манере. У них много сильных качеств, но в плане постановки партии не уверен, что они серьезно к этому относятся. Как я сказал выше, мне это не очень импонирует.

— ФИДЕ рассчитывает возобновить турнир претендентов осенью. Кто фаворит, на ваш взгляд? И правильно ли утверждение, что первый круг уже мало что будет значить?

— Во многом — да. Лидировали Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв. Если вернуться назад, то Ян проиграл Максиму в седьмом туре. И если бы турнир продолжился, то эта партия отразилась бы на настроении обоих лидеров. Для Яна — в худшую сторону, для Максима — в лучшую. А так турнир, можно сказать, начнется заново. С новым психологическим состоянием, с новыми дебютными идеями. Понятно, что фавориты те, у кого больше очков, но не забывайте, что те же Фабиано Каруана и Александр Грищук отстают всего на один балл. Два успешных тура, и всё может поменяться.

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Когда Каруана выиграл турнир претендентов в Берлине-2018, он не лидировал после первого круга. Сергей Карякин тоже всегда лучше проводил вторую часть турнира претендентов. Так что шансы есть у многих.

— Вы упомянули Сергея Карякина. На ваш взгляд, он еще включится в чемпионскую гонку?

Я бы не стал списывать его со счетов. Он еще в молодом возрасте. Я уважаю Сергея, но когда он вышел на матч с Карлсеном, то не был явно вторым шахматистом мира. Карякин был одним из преследователей Магнуса, и мне кажется, ожидания в отношении него несколько завышены. Он более-менее продолжает поддерживать высокий уровень. Какие-то турниры играет лучше, какие-то хуже. Но говорить, что всё пропало, карьера закончена, — это неадекватная оценка.

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Гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) во время этапа Гран-при Москвы по шахматам

Гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) во время этапа Гран-при Москвы по шахматам

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— На этой неделе шахматы назвали расистской игрой. Ваши мысли по этому поводу?

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— Такие сообщения надо игнорировать, как в поговорке «на каждый роток не накинешь платок». В мире много глупостей и много желающих показать себя политически активным, попасть в струю, словить хайп.

— Снос памятников известным людям из этой же серии?

— К сожалению, кроме печали у меня это больше ничего не вызывает. Я не 20-летний юноша, который живет с иллюзиями: мы придем и изменим мир к лучшему. Считаю, что все эти действия только ухудшают ситуацию в мире и обостряют все проблемы.

— При этом публичные личности, которые высказывают схожую с вашей точку зрения, подвергаются критике...

— Что делать. Всем надо перечитать романы Джорджа Оруэлла «1984» и Виктора Пелевина «Искусство легких касаний». Я бы дал такой совет: всё, что сейчас происходит в мире, там описано очень четко.

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Гроссмейстер Сергей Карякин (Россия) на сеансе одновременной игры

Гроссмейстер Сергей Карякин (Россия) на сеансе одновременной игры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Вообще Пелевина часто называют человеком, который предугадывает будущее…

— Абсолютно верно. Он хорошо чувствуют тенденции современного мира.

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— Следите за рестартом чемпионата Испании по футболу? Переживаете за «Барселону»?

— Переживаю. Это точно характеризует сложившуюся в клубе ситуацию.

— С чем связан игровой кризис каталонцев?

В структуре клуба большие проблемы. Как я понимаю, руководство не очень компетентно. Это порождает нездоровую атмосферу и, как следствие, много сложностей. Между игроками и руководством нет доверия, которое было, скажем, 10 лет назад. Любая мелочь приводит к конфликту.

— Кто фаворит Лиги чемпионов, которая будет проводиться по олимпийской системе?

— Тут у «Барселоны» больше шансов. В формате одного матча гений Лионель Месси может затмить все недостатки в игре. Также хорошие шансы у «Баварии» и «Манчестер Сити». По матчам, которые я видел, складывается впечатление, что они находятся в отличном состоянии. Хотя пройдет время, и многое может поменяться. Судя по тому, как часто проходят матчи, травмы лидеров неминуемы. За 1,5 месяца до начала плей-офф сложно давать какие-то прогнозы.

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