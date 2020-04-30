Компромиссный ход: Раджабов сыграет в турнире претендентов – 2022

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) даст Теймуру Раджабову wild card — специальное приглашение — на турнир претендентов – 2022. Стороны уже достигли соглашения и в ближайшее время об этом объявят официально, рассказал «Известиям» 14-й чемпион мира, советник президента ФИДЕ Владимир Крамник. По словам гроссмейстера, это оптимальный вариант, который позволит спокойно продолжить нынешний чемпионский цикл и урегулирует нашумевший конфликт.

Оптимальный вариант

33-летний азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов отказался участвовать в турнире претендентов – 2020 (ТП) в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса. Он предлагал перенести сроки его проведения, но в ФИДЕ не пошли ему навстречу. В последний момент его заменил француз Максим Вашье-Лаграв. В итоге ТП пришлось прервать после семи сыгранных туров в связи с решением российского правительства прекратить авиасообщение с другими странами. В такой ситуации ФИДЕ не могла продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков домой.

После этого многие знаменитые шахматисты встали на сторону Раджабова и потребовали от ФИДЕ включить его в список участников нынешнего турнира. Стороны долго вели переговоры, и в итоге было принято решение, что азербайджанский гроссмейстер получит wild card на следующий ТП, который состоится в 2022 году .

— Теймур просил перенести турнир на более поздний срок, когда эпидемия спадет, — отметил в разговоре с «Известиями» Владимир Крамник. — Учитывая, что этого сделано не было и ТП в итоге пришлось остановить, получается, Раджабов оказался отчасти прав и его позицию сложно игнорировать. Он заслужил какую-то компенсацию, должен быть найден компромисс. В итоге он договорился с ФИДЕ — официально об этом объявят позже, — что Теймур сыграет в следующем турнире претендентов. Ему дадут wild card в 2022 году. Я считаю, что это оптимальный вариант. Надеюсь, все довольны, и теперь можно спокойно продолжать чемпионский цикл.

Заменивший Теймура Раджабова Максим Вашью-Лаграв вместе с Яном Непомнящим сейчас лидируют в турнире претендентов (по 4,5 очка). Далее идут Александр Грищук, Аниш Гири, Фабиано Каруана и Ван Хао (по 3,5), Кирилл Алексеенко и Дин Лижэнь (по 2,5). Всем шахматистам осталось провести по семь партий. Ранее вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт заявил «Известиям», что второй круг можно будет завершить в августе-сентябре, когда по прогнозам экспертов, пройдет пик пандемии COVID-19 и будут открыты границы между странами.

Обратный отсчет

Победитель турнира претендентов получает право сыграть матч на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном (владеет чемпионским титулом с 2013 года). Всего в ТП участвуют восемь игроков, которые проходят жесточайший отбор. Туда попадают победитель и финалист Кубка мира, гроссмейстеры, занявшие первое и второе места по итогам Гран-при ФИДЕ, победитель «Большой швейцарки» на острове Мэн, участник прошлого матча на первенство мира и игрок с лучшим рейтингом ФИДЕ за календарный год.

Наконец, восьмой участник получает wild card от организаторов. Например, Москва-2016 выдала специальное приглашение Левону Ароняну (Армения), Берлин-2016 — Владимиру Крамнику (Россия), а Екатеринбург — Кириллу Алексеенко (Россия). Обычно это решается уже в последний момент, после распределения первых семи мест.

Но пандемия коронавируса скорректировала этот сценарий. В 2022 году всё окажется наоборот — один участник будущего чемпионского цикла уже известен. По словам чемпиона мира по рапиду – 2012, победителя ЧМ-2016 по блицу Сергея Карякина, Теймур Раджабов полностью заслужил это право.

— Я уже говорил, что в ФИДЕ неправильно поступили с Теймуром, решив заменить его, — рассказал «Известиям» Сергей Карякин. — Он заслуживал право сыграть в Екатеринбурге, так как выиграл Кубок мира – 2019. Также он проделал полноценную подготовку к турниру претендентов – 2020, потратив на это много сил и денег. Теймур Раджабов просил перенести турнир, что ФИДЕ в итоге и сделала, но азербайджанского гроссмейстера уже нет в чемпионском цикле. Тот факт, что ему дадут wild card в 2022 году, — справедливое решение, хотя оно не полностью компенсирует все его потери.

Сергей Карякин помогал Теймуру Раджабову готовиться к турниру претендентов – 2020 в Екатеринбурге. Также его секундантами были Владимир Чучелов и Леньер Домингес.

На данный момент Теймур Раджабов занимает девятое место в рейтинге ФИДЕ (2765 очков). Он играет в турнирах с участием сильнейших гроссмейстеров с 2001 года и является одним из самых молодых игроков в мире, достигших звания гроссмейстера. Он получил это звание в 2001 году в возрасте 14 лет.