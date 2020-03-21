Китайское затмение: Дин Лижэнь неудачно начал турнир претендентов

Российские гроссмейстеры выдали неплохой старт на турнире претендентов – 2020 (ТП) по шахматам в Екатеринбурге, считают опрошенные «Известиями» эксперты. После трех туров Ян Непомнящий идет в лидирующей группе (два очка), Александр Грищук завершил все партии вничью, хотя имел подавляющее преимущество в каждой встрече, а 22-летний Кирилл Алексеенко хоть и уступил вице-чемпиону мира Фабиано Каруане, в целом справляется с давлением крупного старта.

Главной неожиданностью стало провальное начало одного из фаворитов турнира — китайского шахматиста Дин Лижэня. Он уступил в двух партиях подряд, но победа над тем же Каруаной всё еще позволяет ему остаться в игре.

Упущенные шансы Грищука

После трех туров ТП-2020 образовалось троевластие. По два очка набрали Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв и Ван Хао. Далее следуют Александр Грищук и Фабиано Каруана (по 1,5), по одному очку у Дин Лижэня, Аниша Гири и Кирилла Алексеенко. Наш молодой гроссмейстер, удачно выступивший на турнире «Большая швейцарка» – 2019 на острове Мэн и получивший wild card (специальное приглашение от организаторов), хорошо подготовился к важнейшему старту, который может определить его будущее.

— Видно, что все наши игроки сильно нервничают, хотя хорошие паттерны в их игре присутствуют, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-чемпион мира по быстрым шахматам Владимир Федосеев. — Особо выделю Кирилла Алексеенко, который показал, что неплохо готов к турниру. Если в первых двух турах у него чувствовался мандраж, то в партии с Яном Непомнящим Кирилл был очень близок к победе. Думаю, что эта партия поможет ему окончательно успокоиться и наш гроссмейстер еще удивит всех в Екатеринбурге.

Ян Непомнящий начал турнир с блестящей победы над представителем Нидерландов Анишом Гири, одержанной черным цветом. Затем последовали две ничьих с соотечественниками.

— Первую партию Ян сыграл просто на чемпионском уровне, — полагает Владимир Федосеев. — Во второй и третьей он допускал подозрительные ходы, но соперники его за это не наказали. Поэтому его старт можно смело назвать удачным.

Александр Грищук вполне мог быть единоличным лидером турнира, но пока самый опытный участник ТП-2020 не в состоянии реализовать свои «голевые моменты».

— В каждой из сыгранных партий Александр имел преимущество и отличные позиции для победы, — считает Владимир Федосеев. — Но в тот момент, когда надо было сделать решающее наступление, наш шахматист предпочитал сыграть понадежнее. Он наиграл на два очка из трех, но пока довольствуется только 1,5. Многих удивил старт Ван Хао, но не профессионалов. Китаец показывает свою стандартную игру. Возможно, сказывается то, что на него было меньше эмоционального давления. От него мало кто ждет победы, поэтому Ван Хао может действовать раскованно.

Затмение Дина

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, которого практически все эксперты наряду с американцем Фабиано Каруаной считали главными фаворитами турнира, провалил начало ТП-2020. В первой партии он уступил своему соотечественнику Ван Хао, а во второй — французу Максиму Вашье-Лаграву. Правда, в третьем туре вице-чемпион Кубка мира сумел ярко реабилитироваться, в блестящем стиле переиграв Фабиано Каруану.

— После трех туров никого нельзя списывать со счетов, это только разгон, — заявил «Известиям» гроссмейстер, комментатор турнира претендентов Сергей Шипов. — Первое место от восьмого отделяет одно очко — это цена одной победы. Приятно, что идет такая напряженная борьба в каждой партии и все ребята набирают очки. Если говорить конкретно про Дина, то никто не понял, почему так неудачно сложились для него первые две партии. Я пытался узнать какую-то информацию от китайских коллег, но они тоже в полном замешательстве. Просто понимаете, даже у самых сильных игроков бывает затмение. Об это еще говорил великий советский гроссмейстер Василий Васильевич Смыслов.

Партия Лижэня против Вашье-Лаграва — «апофеоз звездного затмения», считает эксперт. Китаец играл, как ребенок, и сложилось впечатление, что за столом сидел его двойник, который не дотягивает до кандидата в мастера спорта, добавил он. К слову, Дин Лижэнь перед турниром проходил в Москве двухнедельный карантин, так как приехал в РФ из Китая.

— В игре против Каруаны Лижэнь собрался и показал себя зрелым мастером, который столкнулся с мощным дебютом, но выстоял, а потом действовал очень хладнокровно. Возможно, слабая игра Дина в первых двух турах ввела в заблуждение тренерский штаб Каруаны. Иначе он бы не стал так рисковать черными, — отметил Сергей Шипов.

Также многие были удивлены промежуточным лидерством Максима Вашье-Лаграва. Кроме победы над Лижэнем, в его активе ничья с Каруаной и Анишем Гири. Французский шахматист попал на ТП-2020 по воле случая, в последний момент заменив Теймура Раджабова. Азербайджанский гроссмейстер отказался играть в Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса.

— Вашье-Лаграв очень сильный гроссмейстер, но вполне понятно, что его дебютная подготовка не впечатляет, — продолжил Сергей Шипов. — Как говорится, он «едет на старом багаже» в отличие от конкурентов. У тех же Непомнящего, Гири, Каруаны блестящие дебюты. Видно, что они долго и целенаправленно готовились к этому турниру. Француз же довольно предсказуем, и в этом его слабость на длинной дистанции.

В четвертом туре ТП-2020, который состоится 21 марта, Вашье-Лаграв сыграет с Грищуком, Каруана с Непомнящим, Ван Хао с Алексеенко, а Лижэнь с Гири.