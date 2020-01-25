«Выиграй Горячкина первую партию, взяла бы и титул»

Александра Горячкина проиграла обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира. 21-летняя россиянка героически перевела матч на тай-брейк, выиграв «на заказ» в 12-й партии, но в пятницу уступила китаянке по итогам четырех партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход) со счетом 1,5:2,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, а в третьей победила 28-летняя китаянка.

По итогам 12 партий с классическим контролем времени (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого) в матче между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь была зафиксирована ничья — 6:6. Китаянка победила в четвертой, девятой и десятой партиях, россиянка — в пятой, восьмой и 12-й, остальные завершились вничью. Призовой фонд матча составлял €500 тыс., победительница получит 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка).

Итоги матча «Известиям» подвела трехкратная чемпионка мира по блицу, двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) Екатерина Лагно. По ее мнению, Александра Горячкина, несмотря на обидное поражение, приобрела бесценный опыт.

— За счет чего китаянка победила на тай-брейке?

— Она более опытная. Стала чемпионкой мира по рапиду-2018 и не приехала защищать титул в Москву из-за подготовки к матчу с Горячкиной. Этот опыт крайне важен, учитывая, что начинаешь хорошо чувствовать время. Это где-то и сказалось. На «флажках» было видно, Саша начинала нервничать и принимать неверные решения.

Особенно это было заметно в первой партии тай-брейка. Россиянка владела преимуществом, но ей не хватило времени, чтобы дожать соперницу.

— Этот момент можно назвать решающим?

— Думаю, да. Если бы Горякина выиграла первую партию, то взяла бы и титул.

— Когда Александра победила в 12-й партии в классические шахматы и спасла матч, многим показалось, что психологическое преимущество теперь на ее стороне...

— Раз китаянка выиграла — значит не сломалась. В начале 12-й партии Александра удивила чемпионку в дебюте, Вэньцзюнь начала долго думать и сыграла неуверенно. Было видно, с ней что-то не то. Другое дело, проиграть черным цветом сильной сопернице — нечто из ряда вон выходящее. Думаю, Вэньцзюнь прекрасно понимала, что такое могло произойти, и спокойно настраивалась на тай-брейк. В итоге она смогла собраться в нужный момент.

— Что получила Горячкина по итогам этого матча?

— В первую очередь громадный опыт. Сыграть такой длинный матч с сильной соперницей и быть близкой к победе. Понимаю, она расстроена. Были партии, которые проиграла сама. Но не стоит забывать — она еще молодая шахматистка. У нее всё впереди.

— Другими словами матч также показал, что у чемпионки есть слабые места?

— Да, никакой доминации со стороны Вэньцзюнь точно не было. Она сейчас чуть сильнее в матчах с укороченным контролем времени, но как показал игра в «классику» с ней нужно и можно бороться.

— Эксперты отмечали, что уровень партий был не самый высокий. Чем это можно объяснить?

— Не сказала бы так. Просто многие ожидали большего. Но все же прекрасно понимают, что это нервы, усталость, мощный стресс. Женщины не привыкли играть такие долгие матчи. Поверьте, тех ошибок, которые допускались в матче, не было бы в менее стрессовой ситуации. И это нормально. Шахматистки играли, как могли. Были и хорошие партии.

— Поддерживали связь с Александрой во время матча?

— Мы вместе играем в сборной, но не настолько близки, чтобы перезваниваться в такие ответственные моменты. Плюс в Китае и Владивостоке у нее была большая группа поддержки. Помимо тренеров приехала и семья Саши. Так что она получала слова поддержки от самых близких.

Нынешний матч за шахматную корону был уникальным, ведь он проходил в двух странах: России и Китае. Первая часть матча прошла в Шанхае с 5 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января.