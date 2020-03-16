Корона без вируса: как шахматисты готовятся к турниру претендентов

Российские гроссмейстеры — Ян Непомнящий и Александр Грищук — имеют хорошие шансы выиграть турнир претендентов – 2020 (ТП). Он стартует на этой неделе в Екатеринбурге, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Призовой фонд главного шахматного состязания года составляет €500 тыс. Помимо гонорара победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Участники матча за шахматную корону, который пройдет в декабре–январе в Дубае, разыграют €2 млн.

Звездный состав

В Екатеринбурге собрался весь цвет мировых мужских шахмат: вице-чемпион мира Фабиано Каруана (США), финалист Кубка мира Дин Лижэнь (Китай), победитель сильнейшей «швейцарки» на острове Мэн Ван Хао (Китай), лучшие по итогам серии Гран-при Александр Грищук и Ян Непомнящий (оба — Россия), лучший по среднему рейтингу Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), заменивший отказавшегося играть в турнире Теймура Раджабова, и номинант от страны-организатора, бронзовый призер турнира на острове Мэн Кирилл Алексеенко (Россия). Пятеро из восьми участников ТП на 1 января 2020 года входили в десятку лучших шахматистов планеты.

— Объективно по рейтингу и результатам последних месяцев на турнире претендентов будет четыре фаворита: Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Александр Грищук и Ян Непомнящий, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. — Но это не значит, что другие участники не могут выстрелить и одержать итоговую победу. Всё зависит от формы в конкретный момент. А об этом можно будет судить только через три-четыре тура.

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что у Каруаны есть высокие шансы выиграть турнир претендентов второй раз подряд. Ранее это удавалось сделать только Василию Смыслову.

— Фабиано — очевидный фаворит, — заявил Анатолий Карпов. — Также высокие шансы на итоговую победу имеет Дин Лижэнь, но непонятно, как на нем отразилась вся эта история с коронавирусом (последний месяц китайский гроссмейстер находился на карантине. — «Известия»).

Фабиано Каруана, Дин Лижэнь и Александр Грищук играли в ТП-2018 и заняли первое, четвертое и шестое места соответственно. Для Яна Непомнящего, который блестяще выступал в 2019 году, это будет первый такой турнир в карьере.

— Преимущество будет на стороне гроссмейстеров, имеющих опыт выступления в турнире претендентов. Он есть у Фабиано Каруаны и Александра Грищука. Для Дин Лижэня это второй турнир. Им легче будет выбрать стратегию и распределить силы на все 14 туров. Это очень длинный турнир. Его можно сравнить с тем, что проходит в Вейк-ан-Зее, там 13 туров. Но все-таки это разные вещи, — рассказал «Известиям» Ян Непомнящий. — Одно дело шахматный фестиваль, другое дело турнир, где разыгрывается право выйти на главный матч. Играть в Екатеринбурге с листа сложно. Тем не менее благодаря поддержке личного спонсора и Федерации шахмат России (ФШР) я хорошо подготовился к матчам и постараюсь продемонстрировать весь свой потенциал.

Третий ход

Александр Грищук сыграет на турнире претендентов в третий раз за свою карьеру. В Лондоне-2013 и Берлине-2018 он занимал шестое место. В 2020 году у 36-летнего гроссмейстера гораздо больше шансов стать претендентом на шахматную корону. На последних стартах он показал яркую игру и стабильные результаты. Например, в серии Гран-при ФИДЕ в Москве шахматист дошел до финала и уступил Непомнящему, в Риге достиг полуфинала, а в Гамбурге стал победителем. Грищук идет на четвертом месте в рейтинге ФИДЕ на 1 марта — это высший результат среди россиян.

Победитель турнира претендентов – 2016 Сергей Карякин считает, что Грищук является одним из фаворитов в Екатеринбурге.

— Своей стабильной и яркой игрой на протяжении долгого времени Александр Грищук заслужил право сыграть матч за шахматную корону, — заявил «Известиям» Сергей Карякин. — Я бы хотел, чтобы именно Саша выиграл этот турнир претендентов. Если он сохранит ту форму, которая была у него в конце 2019 года, то ему это вполне по силам.

Сам Грищук заявил, что готовился к турниру в спокойной обстановке, несмотря на информационный фон в последние несколько месяцев.

— Моя подготовка не изменилась ни после снятия Раджабова, ни после всех новостей о распространении COVID-19, — пояснил «Известиям» Александр Грищук. — Я выполнил все свои намеченные планы и в ближайшие дни вылетаю в Екатеринбург. Буду ли предпринимать какие-то дополнительные меры безопасности? Думаю, что нет. На всё воля Божья. Как ты убережешься от гриппа или другого вируса?

Третий участник ТП от России — Кирилл Алексеенко — победитель чемпионата мира среди юношей (до 14 лет), многократный победитель Мемориала Михаила Чигорина. В рейтинге ФИДЕ гроссмейстер пока идет на скромном 39-м месте.

— Понимаю, что в отличие от других игроков мне не хватает опыта крупных турниров. Все-таки я дебютирую на таком уровне, но никакого беспокойства по этому поводу у меня нет. Я хорошо подготовился и буду бороться за итоговую победу. Здорово, если у меня получится показать свою лучшую игру и удивить своих оппонентов, — резюмировал Кирилл Алексеенко.

В Екатеринбурге участники сыграют в два круга. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием станут результаты личных встреч, количество побед и коэффициент Зоннеборна–Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков противников, с которыми он сыграл вничью). В первом туре Грищук сыграет с Алексеенко, Гири с Непомнящим, Лижэнь с Ван Хао, а Вашье-Лаграв с Каруаной.