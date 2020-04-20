Планы на осень: ФИДЕ хочет возобновить турнир претендентов в сентябре

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) рассчитывает доиграть второй круг турнира претендентов – 2020 в августе-сентябре в Екатеринбурге. К этому времени, по прогнозам экспертов, пройдет пик пандемии коронавируса и будут открыты границы между странами. Такую информацию «Известиям» сообщил вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт. Эти сроки дают хорошую возможность победителю турнира основательно подготовиться к матчу за титул чемпиона мира, который пока намечен на конец декабря.

Турнир претендентов – 2020 был приостановлен 26 марта в связи с решением российского правительства прекратить авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок. В такой ситуации ФИДЕ не могла продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков домой. По мнению руководителей мировых шахмат, турнир может быть продолжен через несколько месяцев, если позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией.

— Доиграть второй круг турнира претендентов в августе-сентябре — это вполне реальный сценарий, если пандемия коронавируса летом пойдет на спад, — отметил «Известиям» вице-президент ФИДЕ, знаменитый британский гроссмейстер Найджел Шорт. — Понятно, что всё зависит от общемировой ситуации и открытия границ — восемь участников турнира представляют пять стран. Всем надо будет как-то добраться до Екатеринбурга или другого города. Но такая надежда есть. Нам бы хотелось не нарушать календарь и завершить двухлетний чемпионский цикл согласно расписанию.

Если летом ситуация с распространением COVID-19 не улучшится, то ФИДЕ придется переносить все соревнования еще на три месяца. То есть доиграть турнир претендентов можно будет в декабре, а начать чемпионский матч не раньше марта, рассказал Найджел Шорт.

— Игроку, выигравшему турнир претендентов, необходимо дать около 2,5–3 месяцев, чтобы подготовиться к матчу с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, — считает вице-президент ФИДЕ.

После первого круга в турнире два лидера — россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, у них по 4,5 очка. Далее идут Александр Грищук, Аниш Гири, Фабиано Каруана и Ван Хао (по 3,5), Кирилл Алексеенко и Дин Лижэнь (по 2,5). Всем шахматистам осталось провести по семь партий.

Если президентский совет ФИДЕ примет решение закончить оставшиеся матчи в Екатеринбурге, то в городе будут готовы вновь принять у себя лучших гроссмейстеров мира.

— Мы не отказываемся от второго круга турнира претендентов – 2020, — пояснил «Известиям» исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян. — Надеюсь, что все спонсоры останутся с нами и мы сможем провести его на таком же высоком уровне, как и первый. Сроки проведения соревнования определит ФИДЕ.

Напомним, что призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Участники матча за шахматную корону разыграют €2 млн.

Пока же шахматы ушли в онлайн. С 18 апреля по 3 мая проходит первый топ-турнир, организованный Магнусом Карлсеном, — Magnus Carlsen Invitational. Его участниками помимо знаменитого норвежца стали Фабиано Каруана (США, 2-е место в рейтинге ФИДЕ), Дин Лижэнь (Китай, 3), Ян Непомнящий (Россия, 4), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 5), Аниш Гири (Нидерланды, 10), Хикару Накамура (США, 18) и восходящая звезда мировых шахмат — 16-летний Алиреза Фиружа (Иран, 21).

У турнира серьезный призовой фонд — $250 тыс., который распределят между всеми участниками: $70 тыс. за первое место, $15 тыс. — за последнее. Чтобы турнир прошел честно, организаторы попросили шахматистов установить дополнительные камеры, а также открыть на своем компьютере только специальную игровую программу — любые другие посчитают нарушением. Главный арбитр грек Панаиотис Николопулос на своем мониторе сможет следить за экранами всех игроков, а партии проанализирует специальная античитинговая программа Chess24. Турнир транслируют на девяти языках, в том числе на русском.

— Шахматы уникальны в спортивном мире, так как ходы одинаковы, независимо от того, играют в них на деревянной доске или на экране компьютера. Это исторический момент. Учитывая, что можно играть на высшем профессиональном уровне в онлайн-среде, у нас есть не только возможность, но и ответственность перед гроссмейстерами и болельщиками по всему миру. Они нуждаются в некой отдушине, когда не проводятся соревнования по другим видам спорта, — заявил Магнус Карлсен перед открытием турнира.

В первом туре Карлсен обыграл Хикару Накамура (3:2), а Дин Лижэнь — Алиреза Фиружа (2,5:1,5).