Конец русской партии: турнир претендентов приостановлен

Шахматный турнир претендентов – 2020 (ТП) в Екатеринбурге приостановлен из-за пандемии коронавируса. Дата его возобновления будет известна позднее, но, как заявил глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, гроссмейстеры доиграют его в этом году. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что лучше было бы вообще не начинать турнир, чем приостанавливать его в середине дистанции.

Решение правительства России прервать авиасообщение с другими странами с 27 марта на неопределенный срок заставило организаторов приостановить турнир претендентов в столице Свердловской области, который начался 17 марта и должен был завершиться 3 или 5 апреля (в случае тай-брейка). ФИДЕ поможет всем участникам и их тренерам покинуть Россию.

Результаты семи туров останутся в силе, ТП-2020 будет возобновлен в том же составе, начиная с восьмого тура. При этом ФИДЕ по-прежнему настроена провести матч на первенство мира, в котором победитель ТП сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном, в декабре этого года в ОАЭ. Таким образом, турнир претендентов должен быть доигран в ближайшие восемь месяцев.

Своим мнением о ситуации с «Известиями» поделилась 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.

— Турнир претендентов лучше было бы не начинать в такой сложный момент во всем мире, — сказала она. — Но раз ФИДЕ взяла на себя такие риски, значит, там были уверены, что обеспечат шахматистам безопасность. Закрытие границ внесло коррективы в их планы. В жизни, не как в шахматах, — не всё черное или белое. Сейчас мы имеем то, что имеем. Надеюсь, что турнир будет доигран и достойный претендент отберется на матч с Магнусом Карлсеном.

Александра Костюнюк считает, что суть турнира претендентов теперь изменится.

— Сейчас все шахматные турниры переносятся на осень и декабрь, — пояснила она. — Последние месяцы, видимо, резиновые. Но для меня самое важное, что меняется сам смысл турнира претендентов. Это марафонская дистанция — два круга, шахматисты играют 14 партий. Тяжесть борьбы переносится на финиш, кто остается свежее в конце турнира и демонстрирует лучшие выдержку, терпение и физическую готовность, тот и становится победителем. Сейчас это уходит на второй план, и всё решится всего в семи турах. Понятно, что есть лидеры и те ребята, кто сыграл хуже. Но турнир начнется заново, и в каком состоянии будут игроки на тот момент, угадать невозможно. Так что результаты будут еще более непредсказуемые, чем в Екатеринбурге.

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник придерживается схожего мнения.

— Турнир претендентов не стоило начинать, гроссмейстеры не были сосредоточены на игре, отсюда и такие странные результаты, — отметил Владимир Крамник. — Если бы я был в руководстве ФИДЕ, то извинился бы перед шахматистами за идею проведения турнира в такое время.

После семи туров лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, Аниш Гири из Нидерландов, Фабиано Каруана из США, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).