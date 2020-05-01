«Будущее за онлайн-шахматами»

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник стал главным идеологом организации благотворительного онлайн-турнира «Сборная — России», который пройдет с 12 по 14 мая 2020 года. В нем сыграют восемь ведущих отечественных гроссмейстеров , включая двух участников турнира претендентов – 2020 Александра Грищука и Яна Непомнящего. Весь призовой фонд пойдет в региональные больницы, борющиеся с эпидемией COVID-19. Еще до старта участники определят, какому именно медицинскому учреждению они будут помогать — в зависимости от его потребностей. Сбор средств уже начался, пока перечислено 2,5 млн рублей, но организаторы рассчитывают собрать в десятки раз больше. Деньги будут распределяться между регионами поровну вне зависимости от занятых шахматистами мест.

В интервью «Известиям» Владимир Крамник рассказал, как идет подготовка к онлайн-турниру. Кроме того, он пояснил, почему не пользуется соцсетями и о чем спорит с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем, а также оценил шансы 16-летнего иранца Алирезы Фируджи в ближайшие годы побороться за мировую шахматную корону.

— Восемь участников благотворительного турнира — не мало? Учитывая, что он будет проходить в формате блица.

— Нам бы хотелось достаточно серьезно помочь медицинским учреждениям и врачам в каждом регионе. И чем больше будет участников, тем меньше помощь каждому конкретному субъекту федерации. Мы хотим сосредоточиться на восьми. Например, я отвечаю за Краснодарский край, Сергей Карякин — за Крым, Ян Непомнящий — за Брянскую область… По сути, мы только начали сбор пожертвований и многое будет зависеть от активности меценатов, благотворителей, компаний. На сайте Федерации шахмат России (ФШР), которая проводит турнир при поддержке Минспорта, есть реквизиты.

— Частным лицам тоже можно делать взносы?

— Да, конечно. Мы приветствуем всех и благодарны всем за помощь, но я бы хотел сказать, что если человек или его семья сами испытывают какие-то проблемы с финансами, то лучше не надо жертвовать. Мне бы хотелось, чтобы это сделали те, кто может себе позволить потратить определенную сумму и не почувствовать этого.

Важно пояснить, что все до копейки деньги пойдут на помощь, мы сыграем бесплатно. При этом борьба будет бескомпромиссной: каждый хочет одержать победу.

крам 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник на турнире по быстрым шахматам чемпионата мира по рапиду и блицу – 2019 в Москве, 29 декабря 2019 года Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Какую примерно сумму вы рассчитываете собрать?

— Правда, не знаю. Мы не пытались что-то рассчитать. Главное, помочь врачам в регионах. Очень надеюсь, что сумма в итоге будет крупная и нам удастся запустить тренд на благотворительность и сплоченность. Особенно в это непростое время. Возможно, люди из других видов спорта, искусства вслед за нами тоже придумают что-то подобное. Страна у нас большая. Хоть правительство и регионы очень много делают для борьбы с распространением COVID-19, любые собранные средства очень важны. Особенно для провинциальных больниц, где нет самого современного оборудования. Возможно, и я надеюсь на это, нам удастся спасти чьи-то жизни. За три дня удалось собрать чуть более 2,5 млн рублей. На сайте ФШР информация будет постоянно обновляться.

— Почему выбрали именно формат блица?

— Это наиболее интересный и захватывающий формат для зрителей. 12 и 13 мая мы играем по семь туров, 14-го — полуфиналы и финал. Рад, что нам удалось договориться с телевидением, турнир покажут в прямом эфире и будут делать обзорные передачи. Думаю, это привлечет внимание общественности. Особенно когда все остальные спортивные события находятся на паузе.

— За кадром будет главный шахматный комментатор России Сергей Шипов?

— Мне бы этого хотелось, но тут решение за телеканалом. В целом у нас сейчас много технических вопросов, которые надо решить в ближайшие дни. Все-таки мы будем играть онлайн, у каждого должна быть хорошая картинка, надо установить дополнительные камеры. Плюс каждый из восьми игроков сейчас много занимается тем, чтобы выяснить, где в его родном регионе наиболее острая нехватка медикаментов или, например, защитных костюмов. Чтобы помощь была максимально адресной.

— Вы говорили о больших перспективах онлайн-шахмат. Как думаете, возможно, что в ближайшие годы появятся виртуальные турниры, которые будут котироваться на одном уровне с общепризнанными соревнованиями и отражаться на рейтинге ФИДЕ?

— Это возможно при соблюдении определенных условий, будущее за онлайн-шахматами. Главное, исключить риск компьютерных подсказок, читерства. Иначе сложно будет соблюсти устав ФИДЕ, где сказано, что должен быть четкий антикомпьютерный контроль. Года три назад я написал концепцию, как это можно сделать. А не так давно мы общались на эту тему с самой великой шахматисткой в истории Юдит Полгар. Она слово в слово повторила мои мысли. Так что я думаю, что эту идею вполне можно опробовать.

Плюс организовать онлайн-турниры гораздо дешевле и быстрее. Собрать лучших шахматистов мира на такой старт можно в течение одного дня. Это большое преимущество. Понятно, что традиционные супертурниры в Вейк-ан-Зее или Дортмунде по-прежнему будут играть вживую. Но в целом может увеличиться количество турниров, два этих направления способны очень гармонично сосуществовать.

— Следите ли вы за онлайн-турниром Магнуса Карлсена, который проходит в эти дни? Насколько там высокий уровень борьбы?

— Не очень пристально слежу. У меня столько дел, связанных с организацией благотворительного турнира, что свободного времени практически не остается. Только по вечерам проглядываю партии, поэтому не хотел бы давать свое экспертное мнение.

Могу лишь сказать, что поначалу игра в режиме онлайн непривычна для профессионалов. Сложнее сохранить уровень концентрации, настрой, чем когда играешь вживую. Это объективно. Делать ходы мышкой, смотреть на экран… Но если привыкнуть, то разница нивелируется.

— На Magnus Carlsen Invitational сейчас выступает 16-летний иранец Алиреза Фируджа, которого многие уже считают главным соперником чемпиона мира в ближайшие годы. Что думаете об этом гроссмейстере?

— Алиреза — очень талантливый, и очевидно, что он станет игроком элиты и на том или ином этапе будет претендовать на чемпионский титул. В этом я не сомневаюсь. Уже сейчас иранец играет отличные партии, показывает очень зрелые шахматы. Конечно, ему еще не хватает класса, но всё остальное в его арсенале есть. К тому же Фируджа — приятный парень. Мы однажды разговаривали, и он показался мне чрезвычайно вежливым и очень коммуникабельным. Это очевидный плюс.

При этом я бы не стал уже сейчас записывать его в статус главного соперника Магнуса. Пока рановато. Да, он обыграл Карлсена в блице, но это делали и более слабые шахматисты. Не стоит бежать впереди паровоза и говорить, что через три года он будет играть в матче на первенство мира. Это может ему же помешать.

крам Фото: Global Look Press/Michel Utrecht/AFLO

— Насколько внимательно вы следили за первым кругом турнира претендентов? Чья игра для вас стала главной неожиданностью?

— Главная сенсация — неудачное выступление Дин Лижэня. На данный момент времени он входит в тройку сильнейших шахматистов мира. Мне казалось, что китаец наряду с Фабиано Каруаной будет главным фаворитом, но с самого начала у него что-то пошло не так. Может быть, сказался двухнедельный карантин, который он провел в Москве перед вылетом в Екатеринбург, или непростая атмосфера. Лижэнь не был похож сам на себя и практически потерял шансы на победу. Всё остальное сложилось достаточно закономерно.

Я рад, что двое наших участников — Ян Непомнящий и Александр Грищук — продолжают бороться за победу. Ян вместе с Вашье-Лагравом лидируют, Саша отстает на одно очко и вполне имеет шансы догнать конкурентов. Надеюсь, кто-то из россиян выиграет турнир претендентов, когда он возобновится. Это было бы замечательно.

— Кому из шахматистов перерыв больше всего пойдет на пользу?

— Это очень сложно предугадать. Разбивка турнира на две части привела к тому, что теперь, по сути, надо заново к нему готовиться. Снова набирать физическую форму, привлекать тренеров, что довольно затратно финансово. Поэтому второй круг будет уже совершенно другим соревнованием. Турнир претендентов — это марафон из 14 туров за 20 дней. Обычно тот, кто начинает хорошо, держит приличный уровень до самого конца. Сейчас же всё может кардинально измениться. Тот же Дин Лижэнь вполне способен выиграть второй круг. Правда, это вряд ли поможет ему стать победителем. Посмотрим. Надо понять, когда турнир возобновится и в какой форме к нему подойдет каждый из участников.

В любом случае задел, который есть у Непомнящего и Вашье-Лаграва, — это невредно. Но делать какие-то прогнозы невозможно.

крам Владимир Крамник и председатель Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в шахматной гостиной на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вы стали советником президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Это скорее консультативная должность?

— Да. Мы часто общаемся с Аркадием Владимировичем, и иногда наши позиции не совпадают. Например, я считал, что турнир претендентов надо перенести, у него было другое мнение. Но это нормальный процесс. А так я всегда готов помочь ФИДЕ в их деятельности, во всех хороших начинаниях. Сейчас непростой период, всё немного подвисает, но надеюсь, что в ближайшее время чемпионский цикл возобновится и мы увидим запланированные партии и матч на первенство мира.

— Как во время карантина вы построили работу в своей школе, в «Сириусе»?

— Мы с постоянно работающими там тренерами решили записать цикл видеолекций — по 20 часов каждый, на самые разные темы — и выслать всем учащимся, чтобы не прерывать образовательный шахматный процесс. Это хороший методический материал, который позволит детям совершенствоваться даже сидя дома.

— Как сами проводите время на карантине?

— Я прекрасно понимаю, что есть люди, испытывающие проблемы из-за потери работы, думающие о том, как прокормить семью. Это сложное время, но его надо постараться как-то использовать. Отойти от вредных привычек, заняться своим здоровьем, обучением. В открытом доступе есть очень много образовательных материалов, интересных лекций. К тому же это возможность побольше побыть со своей семьей, детьми, пообщаться с друзьями онлайн. Я всем этим с удовольствием пользуюсь. Также не стоит постоянно думать о том, как всё плохо, читать исключительно новости о коронавирусе. Надо попытаться позитивно смотреть на вещи и делать всё, что в наших силах, чтобы с пользой провести время.

Лично я сидя дома не испытываю скуки. Мой день по-прежнему расписан практически по минутам. Другое дело, если всё это продлится долго, то тяжело станет всем. Надеюсь, в течение следующих двух-трех недель количество заразившихся пойдет на спад и мы все вернемся к обычной жизни.

крамн Первая партия шахматного матча Владимира Крамника и компьютера Deep Fritz, 2009 год Фото: TASS/DPA/Felix Heyder

— Из шахматистов никто не заболел за это время?

— Есть прецеденты. Американская шахматистка российского происхождения Ирина Круш заболела коронавирусом, но, к счастью, уже идет на поправку. Если говорить о топ-игроках, то все здоровы.

— Вы участвуете в каких-то челленджах в социальных сетях?