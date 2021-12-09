Увы, но настоящей борьбы в матче за мировую шахматную корону на этот раз не получилось. После десяти сыгранных партий чемпион мира Магнус Карлсен уверенно обыгрывает претендента Яна Непомнящего. Норвежец выиграл три партии, еще семь завершились вничью. Время неизбежно уходит, и теперь для исправления ситуации россиянину нужно совершить чудо. Победа в следующей партии белыми просто обязательна — чтобы хоть как-то вывести из равновесия чемпиона. Тому осталось ровно очко — одна победа или две ничьи. Откровенно говоря, ситуация безнадежная.

Ожидала ли я, что Ян сможет оказать серьезное сопротивление? Конечно. Матч обещал быть очень интересным. Об этом говорили все эксперты и действующие гроссмейстеры. Так оно и было в первой половине. Даже включая шестую партию, которую Непомнящий проиграл. Шансы на победу были у обоих. А вот в восьмой и девятой партиях наш гроссмейстер уже не выдержал напряжения.

Интерес к противостоянию Карлсена и Непомнящего был колоссальный. Было много интересных трансляций, которые проводили ведущие гроссмейстеры. Я смотрела стрим на официальном сайте FIDE с комментариями Виши Ананда и Анны Музычук.

Могло ли Непомняшему не хватить времени, чтобы подготовиться к матчу после изнурительного турнира претендентов, который закончился в конце апреля? Тут сложно однозначно ответить. Подготовка в пандемию точно не придает позитивных моментов. Но это могло работать как в одну, так и в другую сторону.

Я бы выделила две основные причины неудачной игры Яна. Первая — сказалась неопытность. Для Магнуса это уже пятый чемпионский матч, для Яна — первый. Дебютная подготовка и подготовка в целом у него была на уровне, но в решающие моменты отсутствие опыта привело к откровенным зевкам.

Второе — Непомнящий не справился с колоссальным давлением со стороны общественности. Все ждали, что именно он способен обыграть Карлсена, ведь у него был положительный баланс в классические шахматы с норвежцем, он считался неудобным соперником для него. Думаю, все эти разговоры отвлекали.

Психологию никто не отменял. Мое мнение, что нам нужно как можно больше работать с психологами. Каждый шахматист должен плотно работать со своим специалистом, который знает особенности игры и является мастером в своей сфере. Где наши советские наработки? Верните их — всё будет хорошо. Корона вернется в Россию.

Но в любом случае Ян и его команда — лучшие. Он выиграл турнир претендентов, обойдя семерых игроков высшего уровня. В том числе Фабиано Каруану, который играл прошлый чемпионский матч с Карлсеном. Только этот факт заслуживает самых высоких оценок. Этот год Непомнящий точно может занести себе в актив. Я очень болела и переживала за него.

Желаю ему, чтобы он побыстрее восстановился и продолжал радовать нас своей искрометной игрой.

Автор — ​четырехкратная чемпионка России, первая в истории трехкратная чемпионка Европы по шахматам, чемпионка мира по блицу, чемпионка Европы по блицу, трехкратная победительница Шахматной олимпиады и пятикратная победительница командного чемпионата Европы в составе команды России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора