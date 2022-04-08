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Украинские шахматистки Музычук не подписали петицию по исключению России из FIDE

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Известные шахматистки из Украины, сестры Анна и Мария Музычук, отказались подписываться под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), которое призывает исключить россиян из Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом стало известно 8 апреля.

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«…запретить всем российским и белорусским тренерам, арбитрам, официальным лицам участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой FIDE, и немедленно освободить граждан этих стран от любых должностей в совете и комиссиях FIDE», — цитирует письмо ЛОШФ «Спорт-Экспресс».

Кроме того, в предложенной на подпись петиции из Украины содержится и призыв о «немедленной и безоговорочной отставке с поста президента FIDE Аркадия Дворковича».

Из-за отказа подписать письмо ЛОШФ решила прекратить сотрудничество с Анной и Марией Музычук, а также начала процедуру их исключения из президиума и федерации. Однако спортсменки остались непреклонными в своем решении.

«Россия — ведущая шахматная страна и шахматы там очень поддерживаются. Президент шахматной федерации — россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру», — заявила Анна Музычук журналистам.

Сестры Музычук являются титулованными спортсменками. Мария — 15-я в истории чемпионка мира по классическим шахматам. Анна — двукратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду и вице-чемпионка мира по классическим шахматам. В России поступку сестер не удивились. Как отметил шахматист Сергей Карякин, который знаком с сестрами с детства, они всегда привыкли побеждать только на доске.

«Поэтому я не удивлен их решению и считаю его правильным», — сказал он.

Полностью исключить российских шахматистов из FIDE на Украине призвали в связи с начатой 24 февраля Россией спецоперацией по защите Донбасса. До этого 21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации уже отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в соревнованиях в связи с тем, что он четко обозначил свою позицию по Украине и поддержал спецоперацию. 24 марта, в беседе с «Известиями», Карякин сообщил, что он собирается обжаловать решение Международной шахматной федерации (FIDE) по его дисквалификации. Гроссмейстер пояснил, что ситуация для шахматного мира беспрецедентная, так как его не допустили до важнейшего турнира только за то, что «поддержал свою страну, своего президента, свою армию и свой народ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию 22 марта, подчеркнул, что у любого гражданина Российской Федерации есть право выразить свою позицию.

27 февраля шахматист написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, он решился на это из-за того, что у него «болит сердце» за ситуацию, происходящую на Украине. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы России «смогут навести там порядок».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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