Miguel Pereira: что последует за отказом Карлсена от защиты титула

Новым, 17-м чемпионом мира по шахматам, вероятнее всего, станет россиянин Ян Непомнящий или китаец Дин Лижэнь. Нынешний обладатель короны Магнус Карлсен 20 июля отказался от защиты титула. Впрочем, норвежец еще не подписал соответствующие юридические документы. Минимальный шанс, что он изменит решение, остается. Возможно, Карлсен ждет 7 августа — дня выборов главы ФИДЕ. Есть вероятность, что этот пост покинет россиянин Аркадий Дворкович, а в руководство федерации войдет тренер Карлсена Питер Нильсен. В этом случае норвежец может согласится на защиту титула, выторговать для себя удобные условия и формат чемпионского матча.

Фактор Нильсена

Нельзя сказать, что заявление 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена об отказе защищать титул, было неожиданным. Еще после победы над Яном Непомнящим в конце прошлого года, норвежец заявил, что ему интересно было бы сыграть следующий матч за корону только с иранским шахматистом Алиреза Фируджей. Но 19-летний вундеркинд провалил недавний турнир претендентов-2022 в Мадриде — занял лишь шестое место из восьми. А на первом снова оказался Ян Непомнящий.

Китайская альтернатива Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович и норвежский шахматист Магнус Карлсен после тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам, 28 ноября 2018 года Фото: ТАСС/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Магнус лично приехал на последний тур в столицу Испании, чтобы пообщаться с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем. Была версия, что норвежец хочет изменить формат матча, сделав его интереснее для более широкой аудитории, за счет внедрения рапида и блица, в которых он особенно силен. Однако сам Карлсен отметил, что организовал встречу с Дворковичем, чтобы лично предупредить его о принятом решении.

— У меня не было ни требований, ни предложений, — заявил в своем подкасте чемпион мира. — На самом деле я просто хотел им передать, что не буду играть матч. Они выдвигали различные предложения, некоторые мне понравились, некоторые — нет. Я думал об этом решении в течение долгого времени, почти полтора года до матча с Непомнящим в Дубае. Я говорил с людьми из моей команды, с ФИДЕ, я также говорил с Яном. И вывод прост — у меня нет мотивации играть еще один матч.

В регламенте ФИДЕ на чемпионский цикл-2023 было четко сказано, что если действующий чемпион мира откажется играть матч, то в нем встретятся победитель и второй призер турнира претендентов-2022. Так что матч Непомнящего и китайца Дина Лижэня на 100% легитимен. Вряд ли Магнус захочет брать свои слова обратно. Но и юридические документы об отказе играть чемпионский матч, он пока не подписал. Возможно, хочет дождаться выборов президента ФИДЕ, которые пройдут 7 августа в индийском Ченнаи.

Китайская альтернатива Шахматист Магнус Карлсен из Норвегии прибывает со своим отцом Хенриком и тренером Петером Хайне Нильсеном на финальный турLondon Chess Classic, 11 декабря 2017 года Фото: ТАСС/Zuma Wire/Bildbyran/Wivestad GraTt

Главным соперником действующего главы организации Аркадия Дворковича является украинец Андрей Баришполец. В случае его избрания первым вице-президентом станет датчанин Питер Хайне Нильсен, который на протяжении многих лет входит в тренерскую команду Карлсена. Нильсен один из самых ярых критиков ФИДЕ последних лет, поэтому если он придет к власти, то возможно попытается убедить Магнуса не отказываться от короны и провести матч. Не исключено, что он же сможет пролоббировать изменение формата и условий турнира, если этого захочет Карлсен.

— Знаю, что конкуренты Дворковича пытаются внести его в санкционный список, чтобы ему тяжелее было баллотироваться, — отметил «Известиям» титулованный гроссмейстер Сергей Карякин. — Посмотрим, как будет на самом деле.

Между Москвой и Пекином

Пока же шансы Дворковича на переизбрание выглядят гораздо предпочтительнее, несмотря на все санкции. При россиянине в ФИДЕ появились крупные спонсоры, как следствие увеличились призовые для гроссмейстеров. И это несмотря на пандемию коронавируса. К тому же, в этот раз на выборы он идет в связке с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом, который имеет непререкаемый авторитет в шахматном мире. Да, и выборы пройдут на родине Ананда в Индии.

Китайская альтернатива Шахматистки Цзюй Вэньцзюнь из Китая и Александра Горячкина из России во время финальной игры за звание чемпионки мира по шахматам, 24 января 2020 года Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В случае победы Дворковича и закрепленного на бумаге отказа Карлсена, уже ничего не сможет помешать состояться матчу за корону между Непомнящим и Лижэнем. Кстати, если кто-то из наших девушек выиграет турнир претенденток-2022 (в нем примут участие Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Александра Костенюк), то в следующем году мы увидим сразу два российско-китайских противостояния в матчах на первенство мира. Ведь действующей королевой шахмат является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

— Если наши девчонки нас порадуют и одна из них одержит победу, то нас будет ждать очень интересное противостояние с Китаем в следующем году, — подчеркнул «Известиям» президент РШФ Андрей Филатов. — Т огда можно будет с китайской федерацией обсуждать, как и где мы проведем женский и мужской матч. Возможно, один пройдет в Москве, второй в одно из крупных городов Китая. Или напополам.

Подобный опыт есть. В начале 2020 года Александра Горячкина проиграла чемпионский матч Цзюй Вэньцзюнь. Первая его часть проходила в Шанхае, вторая — во Владивостоке. По словам Филатова, у нас отличные взаимоотношения с китайской федерацией, поэтому договориться о таком сценарии возможно и сейчас.

Везение Лижэня

Участие Дин Лижэня в матче на первенство мира — удивительно по ряду причин. Всего три месяца назад 29-летний гроссмейстер был всего лишь запасным на турнире претендентов-2022. Китаец попал в Мадрид только благодаря политической дисквалификации Сергея Карякина (ФИДЕ вменила ему нарушение этического кодекса организации из-за поддержки шахматистом специальной военной операции на Украине). Да и статус Лижэня, как первого запасного, вызывает вопросы.

Китайская альтернатива Шахматисты Дин Лижэнь из Китая и Ян Непомнящий из России в первый день соревнований на турнире претендентов ФИДЕ по шахматам, 17 июня 2022 года Фото: Getty Images/Miguel Pereira

В регламенте чемпионского цикла ФИДЕ-2023 было четко сказано, что участник матча претендентов должен провести не менее 30 партий с классическим контролем времен и в период с мая 2021 по апрель 2022 года. Из-за пандемии коронавируса Лижэнь не мог покидать Китай, и таких партий у него набралось только четыре. ФИДЕ рассматривало в качестве замены дисквалифицированному Карякину второго запасного по рейтингу — Левона Ароняна, представляющего США.

Но тут за дело взялась Федерация шахмат Китая, и проблемы Лижэня с игровой практикой решились невероятно быстро. Чуть более чем за месяц он сыграл 28 партий со своими соотечественниками, в более чем половине из них одержав победы над шахматистами не входящими в топ-100. Насколько честны такие действия китайской сторона? Не похоже ли на организационное читерство, учитывая, что китаец набирал рейтинговые очки в партиях с шахматистами, заметно уступающими ему в классе? На это обратили внимание многие шахматисты, в том числе Карякин.

— И с кем он играл в Китае, кто присутствовал при этих партиях, кто судил? Хотелось бы видеть фото, видео, вообще были ли эти партии сыграны? Я не осуждаю Лижэня, я просто говорю, что цикл себя полностью скомпрометировал , — поделился своим мнение с журналистами россиянин.