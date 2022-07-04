Коронный номер: как Непомнящий выиграл турнир претендентов

Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов – 2022, получив право сыграть с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. В Мадриде россиянин дважды победил Алиреза Фируджа и по разу взял верх над Дином Лижэнем, Рихардом Раппортом и Яном Кшиштофом-Дуда (в заключительном туре Непомнящего ждет еще одна встреча с поляком). После ничьей с Раппортом в 13-м туре на счету Яна стало девять очков. В заключительном туре ему хватит ничейного результата, чтобы побить рекорд Фабиано Каруана по набранным очкам в истории турниров претендентов. Также Непомнящий стал единственным шахматистом, кто смог выиграть этот турнир дважды (после того, как претендентский стал разыгрываться в формате 14 туров). Теперь он может повторить достижение Виши Ананда, который девять лет назад, в 2013-м, не уступил ни в одной партии в Ханты-Мансийске.

Проверенный вариант

Пути Ананда и Непомнящего к чемпионскому матчу очень похожи. В 2013 году гроссмейстер из Индии проводил свою третью защиту титула с Магнусом Карлсеном в родном Ченнаи. Первые четыре партии завершились вничью, но затем норвежец взял верх в пятой. После этого Ананд буквально развалился, уступив титул досрочно (6,5 на 3,5). Спустя 3,5 месяца Виши приехал на турнир претендентов в Ханты-Мансийск, где даже близко не считался фаворитом. В самом расцвете сил тогда был Левон Аронян (с невероятным рейтингом 2830), Владимир Крамник тщательно подготовился к домашнему турниру, Сергей Карякин, Шахрияр Мамедьяров и Петр Свидлер находились в хорошей форме, последний шанс зацепиться за корону имел Веселин Топалов. Но Ананд ни оставил им шансов, победив досрочно. Аронян шел вровень до восьмого тура, но в оставшихся матчах умудрился проиграть трижды. Ананду же хватило всего трех побед.

Непомнящий по похожему сценарию проиграл чемпионский матч Карлсену. До середины их противостояния в Дубае претендент играл даже с небольшим преимуществом, но уступив в самой длинной партии в истории чемпионских матчей (134 хода), заметно сник. В итоге Магнусу хватило 11 партий, чтобы одолеть соперника (7,5 на 3,5). Через полгода Яну предстояло играть претендентский, который по составу стал одним из сильнейших в истории.

В восьмерку отобрались пять представителей топ-10, два топ-15 и 16-й номер рейтинга ФИДЕ Дуда. До начала турнира эксперты называли фаворитами Каруана, Лижэня и Непомнящего. Букмекеры же не поставили Яна даже в топ-5. Но он смог подтвердить, что в матче с Магнусом не реализовал и доли подготовленных наработок, а в шахматном плане стал гораздо сильнее.

В первом же туре россиянин сокрушил Лижэня черными, а первый круг закончил с невероятным показателем «+4». Каруана отставал на половину очка, и расслабляться было нельзя. Но, как и Аронян в Ханты-Мансийске, американец провалил второй круг. Три поражения в четырех турах — огромный удар по амбициям. Непомнящий же действовал аккуратно, без лишнего риска, начав второй круг с трех ничьих: с Лижэнем, Каруана и Теймуром Раджабовым. Особенно тяжело было с американцем, но в концовке русской партии Ян показал отличную защиту. В 11-м туре он переиграл Фируджа и практически обеспечил себе титул. А когда ближайший преследователь Лижэнь уступил Теймуру Раджабову в 12-м туре, всё стало понятно.

— Было видно, что не все выдерживают высокий темп, который задал Ян, — отметил в беседе с «Известиями» тренер российского гроссмейстера Владимир Поткин. — Даже самые опытные участники турнира претендентов — Фабиано Каруана и Дин Лижэнь — его не выдержали. Дин неудачно играл в первом круге, Фабиано — во втором. Плюс они проводили затяжные партии, как друг с другом, так и с дебютантами турнира. Ян же идеально распределил силы, сыграл без спадов. Мы очень хотели порадовать российских болельщиков, и первая же партия показала решительный настрой Яна вновь выиграть турнир претендентов. Победа над Лижэнем оказалась яркой и задала тон всему выступлению в Мадриде. Все-таки обыграть такого классного гроссмейстера черными — дорогого стоит. Если честно, атака на короля была отчасти азартной, но она показала уверенность Яна в своих силах. Так что по значению и по воздействию на весь ход турнира это была очень важная партия. Можно сказать, определяющая.

Магнус или нет?

Если Карлсен откажется от следующего чемпионского матча (он до сих пор говорит о том, что у него нет мотивации на пятую защиту), то за корону сыграют Непомнящий и вице-чемпион турнира претендентов – 2022. Сейчас за второе место борются сразу четыре шахматиста — Накамура, Лижэнь, Каруана и Раджабов. В последнем туре Лижэнь и Накамура играют друг с другом, Каруана встретится с Фируджей, Раджабов — с Раппортом.

В истории шахмат уже были два подобных случая, когда чемпионы — Эмануэль Ласкер и Роберт Фишер — игнорировали обязательную защиту титула. С другой стороны, возможно, Карлсен блефует (не зря 6 июля Магнус сразится на чемпионате мира по покеру в Лас-Вегеса). И если руководство ФИДЕ пойдет навстречу чемпиону мира (что логично в преддверии выборов) и перенесет матч на 2023 год, а в контракте будут рекордные призовые, то почему бы норвежцу не передумать?

— Чемпион мира высказал мнение, что матч с ним достоин сыграть Алиреза Фируджа, — продолжил Владимир Поткин. — Действительно, под конец прошлого года иранский гроссмейстер показывал качественную и где-то даже выдающуюся игру. Поэтому неслучайно Ян обыграл его три раза за последние два месяца — один раз в Бухаресте и дважды в Мадриде. Это показало огромный настрой Яна на реванш с Карлсеном. А победа на турнире претендентов еще раз доказала, что он достоин сыграть в матче на первенство мира, как никто другой. И по игре, и по всем остальным составляющим.

Ранее сообщалось, что матч за шахматную корону должен пройти в конце 2022 года.