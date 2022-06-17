Восьмерка — шик: началась борьба за право свергнуть Магнуса Карлсена

Главное шахматное событие года — турнир претендентов — стартует 17 июня в Мадриде. Его победитель получит право сыграть матч за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном. Один из участников и фаворитов турнира — россиянин Ян Непомнящий. В прошлом году он уже сражался с норвежцем за титул, но разгромно проиграл. Теперь стремится к праву на реванш. Соревнование имеет и дополнительную интригу. Карлсен несколько раз публично заявлял о том, что может отказаться играть следующий матч за шахматную корону. Если это произойдет, ее разыграют победитель и второй призер стартующего в столице Испании турнира.

(Не)строгий отбор

Система отбора на турнир претендентов достаточно сложна и временами непредсказуема. Одна путевка из восьми достается участнику предыдущего матча за звание чемпиона мира. В данном случае это Ян Непомнящий. Чтобы занять одно из семи оставшихся мест, надо выиграть или сыграть в финале одного из топ-турниров в течение сезона. Но иногда эта квота сокращается — если ФИДЕ выдает кому-то специальное приглашение. В этом году федерация расщедрилась сразу на две wild card.

Одну из них давно получил Теймур Раджабов. Азербайджанский гроссмейстер должен был сыграть на прошлогоднем турнире претендентов, но отказался лететь в Екатеринбург из-за пандемии коронавируса. Многим показалось несправедливым, что Раджабов упустил шанс сразиться за право участия в чемпионском матче. В том числе об этом говорил и 14-й чемпион мира Владимир Крамник. В ФИДЕ прислушались к общественному мнению.

Вторым счастливчиком стал китаец Дин Лижэнь. Он — № 2 рейтинга ФИДЕ, но провалил квалификационные старты. Помогла дисквалификация финалиста Кубка мира – 2021 Сергея Карякина. Российский шахматист честно завоевал право участия в турнире претендентов, но ФИДЕ на полгода отстранила его от шахмат за нарушение этического кодекса федерации — так интерпретировали его публичную поддержку специальной военной операции России на Украине. Вместо Карякина в Мадрид пригласили именно Лижэня.

Также в столице Испании сыграют победитель и финалист Grand Swiss Алиреза Фируджа (Франция) и Фабиано Каруана (США), лучшие игроки из серии Гран-при ФИДЕ Рихард Раппорт (Венгрия) и Хикару Накамура (США) и обладатель Кубка мира – 2021 Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Букмекеры считают фаворитом Каруана. В 2018 году натурализованный итальянец выиграл турнир претендентов в Берлине и провел очень достойный матч с Карлсеном в Лондоне (все партии в классику завершились вничью, норвежец победил на тай-брейке).

Гроссмейстер Сергей Шипов, который комментирует все ключевые шахматные турниры, выделяет трех фаворитов.

— Это Лижэнь, Каруана и Непомнящий, — отметил он в беседе с «Известиями». — Все опытные, проверенные, мастеровитые бойцы. — Максимальная вероятность, что в этой тройке скрывается победитель. Темная лошадка Фируджа способен навести шороху и преподнести сенсацию. На волне успехов прошлого года его объявили чуть ли не главным фаворитом, но все-таки он еще молод, сыроват и нестабилен. Сильно удивлюсь, если он пройдет турнир без спадов. При этом понимаю, почему многие ждут от него подвига. Он — ярчайший представитель новой волны, явный лидер молодого поколения.

Молодость или опыт

С Фируджей очень хочет сыграть Карлсен, считает его своим главным соперником в перспективе на долгие годы. Алиреза станет всего третьим шахматистом в истории, который примет участие в турнире претендентов, не достигнув возраста 20 лет. 18 июня ему будет 19. Столько же в свое время было 10-му чемпиону мира Борису Спасскому; 11-й чемпион мира Роберт Фишер сыграл в претендентском матче в рекордные 16 лет. Но у Фируджи есть уже и свой рекорд. В ноябре прошлого года он стал самым молодым гроссмейстером в истории, кому удалось пробить рейтинг в 2800 очков. Алиреза получил рейтинг 2804 в возрасте 18 лет и 5 месяцев. Ранее рекордсменом был Карлсен, добравшийся до заветной отметки незадолго до своего 19-летия. Интересно, что за месяц Фируджа переместился в рейтинге ФИДЕ с 14-го места на второе. Правда, в этом году его результаты заметно снизились.

— Фируджа — главный талант поколения, — рассказал «Известиям» участник матча за шахматную корону – 2012 Борис Гельфанд. — Видно, что за последние два года он добился серьезного прогресса в игре. Это впечатляет, но мне кажется маловероятным, что в 19 лет Алиреза способен выиграть турнир претендентов. В этом формате слишком высокая интенсивность, за короткий срок надо провести 14 туров. Посмотрим.

Высоко букмекеры оценивают и шансы Яна Непомнящего. По словам Сергея Шипова, у россиянина есть одно важное качество, чтобы повторить прошлогодний успех.

— Он умеет концентрироваться и подходить к важным соревнованиям в лучшей форме, — отметил эксперт. — Ян блестяще сыграл в Екатеринбурге в прошлом году. Не вижу причин, что он не способен повторить тот успех.

При этом в последнем шахматном соревновании, за которым пристально наблюдал весь мир, Ян выглядел хуже некуда. Речь про матч за мировую шахматную корону с Карлсеном в конце прошлого года в Дубае. При этом сам Ян неоднократно подчеркивал, что в ОАЭ не использовал и половины наработок, которые подготовил к матчу с норвежцем.

— Есть пример того же Ананда, — подчеркнул в интервью «Спорт-Экспресс» тренер Непомнящего Владимир Поткин. — Он очень усиленно готовился к матчу за шахматную корону с Карлсеном в 2013 году, провел много сборов. И после поражения сосредоточился на восстановлении, а те наработки к матчу пригодились на турнире претендентов – 2014 в Ханты-Мансийске. Его Виши выиграл достаточно уверенно. Хотя мало кто верил, что он сможет вновь отобраться на матч, но класс есть класс. Надеюсь, что Ян сможет повторить этот путь. Все-таки тот пласт работы, который он проделал к матчу в Дубае, ему еще поможет.

Отметим, что если Магнус откажется от следующего чемпионского матча, о вероятности чего он несколько раз заявлял публично, то за корону сыграют победитель турнира претендентов – 2022 и второй призер. В истории уже было два подобных случая, когда чемпионы — Эмануэль Ласкер и Роберт Фишер — игнорировали обязательную защиту титула.