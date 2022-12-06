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«В ближайшие 20 лет шахматы ждет серьезная трансформация»

Шахматист Сергей Карякин — о решении пропустить чемпионат мира в Казахстане, аномалиях рейтинга и своих жизненных принципах
Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович
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Сергей Карякин одержал победу на традиционном Кубке Группы компаний «Регион» по быстрым шахматам, который состоялся 2–4 декабря в Москве. После окончания турнира чемпион мира по рапиду (2012) и блицу (2016), двукратный победитель командного чемпионата мира и Всемирной шахматной олимпиады рассказал «Известиям» о своей форме, аномалиях мирового шахматного рейтинга и о том, почему никогда не войдет в команду китайца Дин Лижэня во время его подготовки к матчу за мировую шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

— В этом году вы приняли участие в трех турнирах, победив в двух из них. Можете сказать, что находитесь в отличной форме?

— Есть люди, которые поддерживают миф, что я больше не хочу играть в шахматы. Мол, стремлюсь уйти в политику. Но своими результатами я доказываю, что нахожусь в хорошей форме, выигрываю турниры. Существуют политические причины, по которым я не участвую в официальных соревнованиях, но это совершенно другой вопрос. К моей спортивной шахматной форме он отношения не имеет.

— Каждый день занимаетесь шахматами?

— Не могу сказать, что занимаюсь так же много, как и раньше. Когда нет четкого стимула, не знаешь, когда твой следующий турнир, сложно заставить себя думать о шахматах 24/7. Тем не менее продолжаю заниматься развитием шахмат в России: провожу сеансы одновременной игры, много езжу по регионам. Считаю, это правильно.

В ближайшие 20 лет шахматы ждет серьезная трансформация
Гроссмейстеры Сергей Карякин и Франсиско Вальехо (Испания) (слева направо) во время шахматного турнира по блицу в рамках международного турнира "Шахматные звезды"

Гроссмейстеры Сергей Карякин и Франсиско Вальехо (Испания)

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

— В ноябре вы вернулись в топ-10 рейтинга ФИДЕ, хотя не играли в рейтинговых турнирах с февраля, когда занимали 18-ю строчку. Как это объяснить?

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— Это забавно. Конкуренты выступили не очень, и мне удалось подняться, даже несмотря на отсутствие официальных матчей.

— Рейтинг ФИДЕ после этой ситуации выглядит довольно странно.

— Согласен. Считаю, что чиновники ФИДЕ совершили большую ошибку, когда провели определенные реформы по рейтингу. Очень сильно повысили нижнюю планку. Из-за этого происходит дефляция. Если раньше рейтинги всё время повышались, то сейчас они начинают понижаться. Эту тенденцию мы будем наблюдать еще долго.

— На чемпионате мира по быстрым шахматам в Алма-Ате, который пройдет с 25 по 30 декабря, вы все-таки не сыграете?

Точно не сыграю. Не хочу выступать под флагом ФИДЕ. Что будет дальше — загадывать не буду. Надеюсь, в какой-то момент удастся вернутся в том числе и на международную арену. Очевидно, что это вряд ли произойдет в ближайшее время (ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на своих соревнованиях под нейтральным флагом до 2024 года. — «Известия»).

— Магнус Карлсен — фаворит чемпионата мира в Казахстане?

— Магнус традиционно фаворит, но у него есть много конкурентов. В первую очередь это Хикару Накамура, но есть и другие сильные ребята. Хочется посмотреть на финальный состав. На ЧМ по быстрым шахматам зовут всех, но многие топ-игроки на него не доезжают.

В ближайшие 20 лет шахматы ждет серьезная трансформация
Сергей Карякин (Россия) и гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия)

Сергей Карякин и гроссмейстер Магнус Карлсен

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

— Давайте порассуждаем теоретически. Если Дин Лижэнь позовет вас в свою команду для подготовки к матчу на первенство мира с Яном Непомнящим, вы могли бы согласиться?

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— Нет, я не могу помогать конкуренту российского шахматиста в матче на первенство мира. Это низко. При всех наших разногласиях с Яном никогда не буду передавать личную информацию о нем его конкурентам. Так не делается.

— Кому отдаете предпочтение в матче?

— Любой матч за мировую шахматную корону — это 50 на 50. Речь о сильных гроссмейстера, которые много готовятся, живут этим матчем. Вопрос, кто будет в лучшей форме весной 2023 года. Важно и то, как пройдет начало матча. Сможет ли один из участников захватить лидерство. Понятно, это общие рассуждения, но уверен — матч получится интересным. Но пока есть много вопросов — где он будет проходить, кто его будет организовывать, кто спонсировать. По моей информации, эти вопросы до конца не урегулированы.

— Опыт участия Непомнящего в матче на первенство мира, пусть и негативный, сыграет ему на руку?

— Думаю, что да. Ян способен учиться на своих ошибках. Тот матч у Непомнящего не сложился. Сильно за него болел, был в его команде. Ян был в хорошей форме. Мы играли много тренировочных партий, где он демонстрировал высокий уровень, но на матче с Магнусом был полный провал. С чем это связано, сказать сложно, но там не только шахматные причины, но и психологические.

— Ян признавался, что почти не спал во время противостояния с Карлсеном в Дубае. У вас не было таких проблем в матче 2016 года в Нью-Йорке?

— Я был с врачом. Он мне помогал в этом вопросе, так что было всё нормально. Действительно, бывает сильное напряжение, и если нет нужного специалиста в команде, то это может быть проблемой. Читал воспоминания Анатолия Карпова, где он рассказывал о проблемах со сном в матче с Виктором Корчным. Те матчи длились месяцами, а такое напряжение вытягивать очень и очень сложно. Организм начинает давать сбои.

В ближайшие 20 лет шахматы ждет серьезная трансформация
Хикару Накамура

Хикару Накамура во время чемпионата мира по шахматам Фишера

Фото: Global Look Press/ Piotr Kucza
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— Выделили бы какие-то шахматные тенденции в этом году?

— Тенденции скорее политические, чем шахматные. Когда нашу сборную отстраняют от Всемирной шахматной олимпиады и командного ЧМ, это обидно. Тем более мы были действующими чемпионами мира. Что касается шахмат, то хотелось бы побольше турниров в России для ведущих гроссмейстеров. Таких как в прошедшие выходные в ЦДШ или «Шахматные звезды» в октябре.

— После чемпионата мира по шахматам Фишера многие заговорили, что в будущем этот вид шахмат может вытеснить классику. Согласны?

— В перспективе 20 лет, вполне вероятно, что шахматы ждет серьезная трансформация. Определенные вещи приелись. Даже если судить по последнему турниру. Вроде бы мы играли в рапид, но соперники хорошо готовы друг к другу. Тяжело побеждать. Гарри Каспаров (признан иноагентом в России. — «Известия») в расцвете сил порой выигрывал по 8–9 партий из 13. Сейчас представить себе такое очень сложно. Общий уровень вырос. Каждая победа дается всё сложнее и сложнее.

Руководители Федерации шахмат России

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