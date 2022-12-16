Блиц-крик: возглавит ли Сергей Карякин российские шахматы

Выборы президента Федерация шахмат России (ФШР) состоятся 17 декабря — на съезде организации в Москве. Кандидата два: действующий глава федерации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов и титулованный гроссмейстер Сергей Карякин. Филатова выдвинули 22 региональные федерации, Карякина — Федерация шахмат Чечни. Программы оппонентов схожи, при этом работать в одной команде они не готовы. Филатов считает, что Карякин «начал клеветническую кампанию, рассчитанную на дискредитацию действующей команды ФШР». Карякин уверен, что руководство федерации не уделяют должного внимания регионам, не развивают внутренние турниры и позволяет талантам беспрепятственно менять спортивное гражданство.

«Гений должен быть голодным»

Андрей Филатов возглавляет российские шахматы с 2014 года. Практически всё это время он пользовался поддержкой и Сергея Карякина. Так, на прошлых выборах, в 2018 году, Карякин по собственной инициативе приехал на съезд ФШР, чтобы публично поддержать кандидатуру Филатова в противостоянии с многолетним президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым. Тогда гроссмейстер заявил, что он «многим обязан федерации, включая помощь в матче за мировую шахматную корону – 2016», а также подчеркнул, что ФШР многое делает «для профессионального и массового спорта, поддерживает талантливых детей».

Однако в 2022 году риторика Карякина резко поменялась. Сергей начал критиковать управленческие решения федерации, а 3 декабря его фамилия появилась среди кандидатов на должность президента ФШР. В разговоре с «Известиями» Карякин признался, что идет на выборы во многом потому, что свою кандидатуру по состоянию здоровья не смог выставить 12-й чемпион мира, депутата Госдумы Анатолий Карпов (в конце октября он попал в больницу с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой).

«Никаких позитивных изменений в деятельности ФШР я не вижу, — написал в своем Telegram-канале Сергей Карякин. — Исполнительный директор [ФШР] Марк Глуховский, выступивший инициатором подписания открытого письма [российских шахматистов] против СВО, спокойно проживает в Израиле и всё так же остается на своей должности, несмотря на полные провалы в управлении (как минимум отсутствие на рабочем месте) и коррупционные скандалы. Подавляющее большинство шахматистов и региональных федераций не получают от ФШР никакой поддержки. Помощь молодым, перспективным шахматистам ничтожна. Главный принцип федерации — «Гений должен быть голодным». Многие талантливые спортсмены переезжают в другие страны, и никто даже не выходит с ними на диалог. Как человек неравнодушный, я не могу стоять в стороне и молчать».

Ответ «клеветникам»

При этом Карякин в случае избрания не готов заканчивать карьеру гроссмейстера. Андрей Филатов видит в этом конфликт интересов.

— Ты не можешь быть одновременно и активным игроком, и менеджером, который во многом определяет правила, по которым развивается вид спорта, — подчеркнул в интервью «Спорт-Экспрессу» Андрей Филатов. — Но я в любом случае не собираюсь проигрывать выборы и не сомневаюсь, что после 17 декабря Сергей, если захочет, сможет вернуться к спортивной деятельности. Тем более что никаких формальных поводов, не позволяющих ему играть в шахматы, не существует.

Также действующий глава ФШР объяснил изменившиеся взгляды Карякина и критику деятельности федерации после событий 24 февраля.

— К сожалению, я воспринимаю их как часть предвыборной кампании, которая ведется недостойными средствами, — подчеркнул Филатов. — Как старший тренер мужской сборной, я нахожусь на постоянной связи со всеми ведущими игроками. Мой телефон есть в том числе и у Сергея. Ничто не мешало ему позвонить мне, встретиться и обсудить те проблемы, которые его волнуют. Вместо этого он начал клеветническую кампанию в СМИ, рассчитанную не на улучшение нашей работы, а на ее дискредитацию. Это было тем более странно, что в течение долгих лет он получал от сотрудничества с федерацией больше всех остальных шахматистов в нашей стране.

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Основные тезисы из программы Филатова: качественный и количественный рост соревнований внутреннего календаря ФШР, плотное взаимодействие с ФИДЕ для полноценного представительства российских игроков и сборных на международной арене. В частности, переход из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Действующий президент также говорит, что намерен делать ставку на цифровизацию сервисов ФШР — чтобы проводить массовые онлайн-соревнования с использованием авторизованных центров на базе сети региональных клубов.

Карякин, исходя из его программы, намерен сохранить и улучшить такие успешные проекты ФШР, как «Шахматы в музеях», «Шахматы в детских домах», «Шахматы в школах», развивать проект «Шахматы в библиотеках».

Также гроссмейстер считает необходимым увеличить финансирование региональных отделений федерации и внутренних турниров: Кубка России, Рапид и Блиц Гран-при, Высшей лиги и Суперфинала чемпионатов России. По его мнению, надо расширять сеть женских турниров, уделять особое внимание развитию шахмат в новых регионах России, усиливать взаимодействие со странами БРИКС.

— Основные элементы этих программ очень похожи, — подчеркнул Андрей Филатов. — Может быть, это связано с тем, что у моего конкурента не было времени для того, чтобы придумать что-то оригинальное (программа Филатова была опубликована гораздо раньше. — «Известия»). Шахматы — консервативный вид спорта, придумать что-то новое трудно. Во всяком случае намного труднее, чем пытаться обесценивать работу других и при этом заимствовать всю содержательную часть нашей программы.

Судя по высказываниям в публичной сфере, шахматная общественность в основном поддерживает действующего президента. А 12-й номер рейтинга ФИДЕ Александр Грищук и вовсе заявил, что в случае победы на выборах Карякина будет вынужден прервать любые отношения с ФШР.

В то же время в поддержку Карякина выступил нынешний вице-президент организации Анатолий Карпов. 14 декабря они провели совместную конференцию, на которой Карпов, в частности, выразил непонимание, почему ФШР не оспаривала «чудовищное решение» комитета по этике ФИДЕ (в марте 2022 года Карякина дисквалифицировали на шесть месяцев за публичную поддержку СВО на Украине, из-за чего он пропустил, среди прочего, турнир претендентов – 2022. — «Известия»).

Отметим, что если Карякин проиграет выборы, то Карпов лишится своей позиции в ФШР. В «связке» с Филатовым на выборы идут четыре действующих вице-президента — губернатор ХМАО Наталья Комарова, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, президент РАПУ Андрей Гурьев и гендиректор франко-российской ТПП Павел Шинский. А вот пятое место вице-президента в команде Филатова вместо Карпова теперь занимает гроссмейстер Сергей Смагин.