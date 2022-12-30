Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах

Утром 29 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве, Одессе, Харькове, Львове и ряде других городов прогремели взрывы. После этого частично или полностью пропало электричество, возникли перебои в работе городского транспорта. Эксперты отмечают, что повторные удары не дают Украине восстановить инфраструктуру двойного назначения, к которой относится энергокомплекс. Сергей Шойгу в этот день принял участие в первом заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО. В зоне спецоперации были сбиты украинские боевые самолеты Су-24, Су-25 и вертолет Ми-8.

Без электричества

Взрывы прогремели в большинстве областных центров Украины. Киевские власти подтвердили, что в городе работала ПВО, и предупредили жителей о возможных перебоях с водой и светом. Также было повреждено предприятие в Голосеевском районе, 40% потребителей в украинской столице остались без света.

В Одессе городские власти заявили о повреждении энергетической инфраструктуры , из-за чего начались отключения электроэнергии.

Во Львове тоже были слышны взрывы на энергетических объектах. Около 90% города осталось без света, трамваи и троллейбусы не ходят , возможны перебои с водоснабжением. Всего в области без электричества осталось 470 тыс. человек, сообщили местные власти.

Ударная сполна Отключение электричества вследствие ударов по энергетической инфраструктуре в Одессе Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Viacheslav Onyshchenko

В Харькове городские власти заявили, что «были прилеты» и «под прицелом» оказалась критическая инфраструктура. После этого в городе было остановлено движение метро.

В Днепропетровской области после повреждений объектов инфраструктуры регион остался без электричества.

Взрывы прогремели в Николаеве. В Ивано-Франковской области подвергся удару один из энергетических объектов.

Украина при иностранной поддержке бросает все силы для восстановления инфраструктуры военного и двойного назначения, поэтому периодически и наносятся повторные удары, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В паузах между ударами проводится доразведка целей, — пояснил эксперт. — Оценивается эффективность поражения, масштаб ущерба им, ведущиеся ремонтные работы. При необходимости наносятся повторные удары. Украина — большая страна с разветвленной оборонной промышленностью. Чтобы надежно «заглушить» оборонку, приходится прилагать большие усилия и тратить немало ракет. Но сегодняшние удары подтверждают, что недостатка в них у России нет, а ПВО Украины, строящаяся со всё большим использованием иностранных комплексов, — по-прежнему дырявая.

Жертвы среди гражданского населения были только от украинских ракет ПВО, которые при неудачных попытках перехвата падают на свои же города и села, отметил эксперт.

Ударная сполна Место падения ракеты С-300 в Белоруссии Фото: t.me/belta_telegramm

— Из-за беспорядочной украинской стрельбы одна из С-300 залетела даже в Белоруссию, где благополучно упала в поле, не причинив, к счастью, ущерба , — рассказал он.

Выпущенная комплексом С-300 украинская ракета была сбита системой ПВО Белоруссии в Ивановском районе Брестской области.

— Предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины , — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

МИД Белоруссии вызвал посла Украины, ему был заявлен протест. Также Минск потребовал от Киева расследования инцидента с ракетой и привлечения всех виновных к ответственности.

Факультатив неуместен

В этот же день состоялось первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, на которой присутствовал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

— Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно, — сказал он.

Ударная сполна Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Mikhail Klimentyev

Идея создания координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. Группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных со спецоперацией.

Люди не пострадали

Утром 29 декабря в Саратовской области видели инверсионные следы от ракет ПВО. Глава Саратовской области Роман Бусаргин позднее сообщил, что в Энгельсском районе система противовоздушной обороны сбила БПЛА.

— В результате падения осколков повреждены: забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы, — уточнил он.

В целях безопасности временные ограничения были введены и в зоне саратовского и пензенского аэропортов, но к вечеру их отменили.

Вертолеты под Орловкой

В Минобороны России рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— В районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих , две боевые бронированные машины и три автомобиля, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударная сполна Уничтоженная украинская техника в Луганской области Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На краснолиманском направлении в результате ударов по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ уничтожено до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника за сутки составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре БМП, три бронемашины и шесть автомобилей.

На южно-донецком уничтожено до 30 украинских военнослужащих , две боевые бронированные машины и четыре пикапа. А также ликвидировано две диверсионные группы противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВФУ, три склада артиллерийских боеприпасов, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 102 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две артиллерийские системы М777 производства США, гаубица «Мста-Б», гаубицы Д-20 и Д-30, также вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США.

Ударная сполна Работа РСЗО Град Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Истребительная авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины в районах Красного Лимана и Краматорска. Кроме того, уничтожено два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Суворов и Орловка в ДНР.

Войска ПВО РФ за сутки сбили семь беспилотников и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Попасная в ЛНР, Переможное и Тарасовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3742 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7810 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Медики против диверсантов

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин оказывали медицинскую помощь на передовой. Украинские националисты обстреляли позиции нашей батальонной тактической группы . Борис и Руслан, оперативно развернув в заброшенном здании мобильный медицинский пункт, оказали первую помощь 10 военнослужащим. Затем, погрузив раненых в автомобиль «Урал», повезли их в тыл.

Ударная сполна Фото: РИА Новости

По пути машину атаковала группа украинских диверсантов. Не теряя самообладания, Борис и Руслан выпрыгнули из автомобиля и вступили в бой. Подполов из стрелкового оружия уничтожил четырех боевиков, а Морковин, бросив ручную гранату, поразил еще пятерых.