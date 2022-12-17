Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре

Украина 16 декабря столкнулась с масштабными последствиями ударов по энергетической инфраструктуре. Многие города остались обесточенными, по всей стране введены экстренные аварийные отключения электричества. В «Укрэнерго» заявили, что потеряно более половины потребления энергосистемы страны, что означает «наступление режима системной аварии». Удары по инфраструктуре Украины начались после теракта на Крымском мосту и проходят на фоне непрекращающихся обстрелов жилых районов Донбасса, напоминают эксперты.

Ответ по объектам

В пятницу воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, Виннице, Кривом Роге и других городах. По данным местных властей, полностью обесточена Кировоградская область, без электричества остались Харьков, Кременчуг, Полтава. Пропал свет и в нескольких районах Киева.

В офисе украинского президента заявили, что из-за повреждения инфраструктуры по всей стране введены экстренные аварийные отключения электроэнергии. Компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в связи с потерей более половины потребления энергосистемы страны.

Ключ света Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Удары по объектам энергетики Украины — это ответ на систематические обстрелы жилых районов республик Донбасса, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Несмотря на то что у них дефицит боеприпасов, они не используют их на фронте, а бьют по социальным объектам — по школам, больницам, — отметил эксперт. — А мы в ответ бьем по конкретным объектам инфраструктуры — не по домам, не по школам, а по трансформаторам, по тому, что связано со светом. На что они надеялись? На то, что они будут творить такие вещи, а мы будем молчать? Сегодня очередная волна нашего ответа. Удары происходят каждый день, но с разной интенсивностью. До этого были беспилотники, сейчас работают ракеты, в том числе воздушного базирования. Надо будет — выйдут в море корабли Черноморского флота.

Украинская артиллерия бьет по людям, которые не имеют никакого отношения к военным, подчеркнул эксперт.

— Может быть, тот, кто лишится интернета, света, тепла, немного задумается. А то они радовались теракту на Крымском мосту, были в восторге, испытывали чувство безнаказанности за удары по России. Теперь наш ответ, — подытожил Василий Дандыкин.

Ключ света Здание донецкой больницы после обстрела ВСУ Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Укрепляя оборону

Вооруженные силы России 16 декабря продолжили вести бои в зоне специальной военной операции.

« На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении за сутки потери ВФУ составили более 50 военнослужащих , две боевые машины пехоты, три пикапа и три диверсионно-разведывательные группы.

На донецком российские войска продолжают наступательные действия, выбивая украинские формирования с занимаемых позиций. За сутки они отразили три контратаки. Подразделения ВФУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции, потеряв более 40 боевиков убитыми и ранеными, три бронированные машины и два автомобиля.

На южнодонецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВФУ, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы, рассказали в Минобороны. За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.

Ключ света Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления подразделений 1-й, 102-й и 108-й бригад теробороны, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 93 района сосредоточения войск, сообщили в ведомстве.

Войска ПВО РФ за сутки уничтожили четыре беспилотника и два реактивных снаряда HIMARS в районе города Первомайска в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Связь без перебоев

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Майор Сергей Кальницкий занимался организацией бесперебойной связи, когда попал под артобстрел. Из строя вышли ретрансляционные пункты радиостанций. Офицер оперативно их восстановил и заново настроил радиосеть, чем обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Ключ света Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Благодаря отважным и решительным действиям майора Кальницкого удалось оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций ВФУ, что позволило уничтожить технику и живую силу и сорвать наступление на рубежи обороны российских войск», — рассказали в военном ведомстве.

Старший прапорщик Денис Пуха тоже занимался организацией связи батальонной тактической группы. После обстрела командного пункта повредилась часть техники и линии связи. Под огнем Денис применил нестандартный способ развертывания каналов связи, что позволило автоматически перестроиться на другой канал, обеспечив устойчивое и непрерывное управление войсками. Также в ходе боя Денис оказал первую помощь раненому товарищу, вытащил его из-под огня и доставил в укрытие. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, старший прапорщик Денис Пуха удостоен государственной награды, сообщили в Минобороны.