В районы, кварталы: ВФУ нанесли удар по Донецку из чешских установок

Утром 15 декабря по центру Донецка украинские вооруженные формирования выпустили 40 ракет из РСЗО, днем и вечером по жилым кварталам вела огонь тяжелая артиллерия. Мэр города Алексей Кулемзин назвал эти обстрелы самыми массированными с 2014 года. По данным к 22.30, ранения получили девять мирных жителей, еще один человек погиб. Эксперты объясняют — российская армия сейчас теснит противника на запад, чтобы прекратить эти обстрелы . ВС РФ в этот день продолжили атаковать на донецком направлении, где заняли выгодные рубежи, а на остальных — сдерживали атаки ВФУ.

Последние укрепления

В четверг утром украинские формирования выпустили по двум центральным районам Донецка — Ворошиловскому и Киевскому — 40 ракет из РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Противник использовал реактивные установки залпового огня, произведенные в Европе.

— В данном случае мы видим, что противник использует уже чешские установки <...> Они имеют автоматическую загрузку, — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Позднее ВФУ ударили «натовскими» 155-мм артиллерийскими снарядами по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам. Днем и вечером обстрелы города продолжались.

В районы кварталы Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

По данным штаба Территориальной обороны ДНР, ранения получили девять мирных жителей, еще один человек погиб. Серьезные повреждения получили школа, детский сад, поликлиника, восемь жилых домов и торговый центр. Снаряды также попали в учебный корпус Донецкого национального технического университета и купол Спасо-Преображенского кафедрального собора. На улицах города загорелось несколько автомобилей.

Вооруженные формирования Украины сами не прекратят обстрелы, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Линию боевого соприкосновения надо отодвинуть до границ ДНР, а в идеале — километров на 200, чтобы до столицы республики ничего не долетало, — считает он. — Они используют не только западные дальнобойные системы. Та же самая украинская РСЗО «Ольха» может бить на 130 км. Российская армия сейчас работает над тем, чтобы отбросить противника. Но украинские формирования пытаются удержать территорию западнее города любой ценой, так как это единственный оборудованный укрепрайон, который оборудовался около восьми лет. Сейчас они туда направляют массу подкреплений, кладут много народа, лишь бы не сдать его нам. После его потери им трудно будет удержать фронт: таких укреплений уже не будет и начнутся степи, где трудно держаться.

В районы кварталы Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Власти Украины заявляют, что таким образом они мстят за удары по энергетической инфраструктуре.

— Но они молчат, что при ударах по инфраструктуре нет жертв, а в Донецке гибнут мирные люди, — отметил эксперт, — В этом нет ничего удивительного: с нашей стороны линии боевого соприкосновения для них людей нет. Запад в свою очередь говорит, что они имеют право на такой вид обороны и умалчивает о ежедневных потерях среди мирных жителей.

Миг-29 под Яблоновкой

В Минобороны 15 декабря рассказали о подробностях боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— На купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населенного пункта Софиевка Луганской народной республики. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На красно-лиманском направлении пресечена попытка контратаки четырех штурмовых групп ВФУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.

В районы кварталы Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На донецком российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. В течение суток противник безуспешно пытался восстановить положение своих войск. Все контратаки были отражены . Потери украинских формирований на данном направлении составили около 30 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.

На южно-донецком направлении поражены резервы противника в районе населенного пункта Доброволье в ДНР, а также уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ.

Суточные потери противника на данном направлении составили до 40 боевиков убитыми и ранеными и четыре автомобиля.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВФУ, 105-й бригады терробороны, 45 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов ВФУ, склад вооружения, военной и специальной техники, склад материально-технических средств ВФУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и 86 районов сосредоточения войск.

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Яблоновка и вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Николаевка в ДНР.

В районы кварталы Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Войска ПВО РФ за сутки уничтожили 11 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новогоровка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2669 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7127 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7614 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Штурмовые группы

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время зачистки местности гвардии лейтенант Имам Алиев обнаружил в заброшенном доме группу боевиков. Он возглавил штурмовую группу, которая скрытно выдвинулась к зданию. В ходе штурма Имам лично уничтожил боевиков на двух укрепленных позициях, после чего, заняв оборону в здании, организовал оборону взвода.

В районы кварталы Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Несмотря на полученную контузию, он умело маневрировал огнем взвода и грамотно руководил сменой огневых позиций. Также Имам оказал первую помощь раненому: остановил кровотечение, сохранив ему жизнь.

— За проявленную смелость, мужество и отвагу Имам Алиев награжден орденом Мужества, — рассказали в Минобороны.

Командир отделения сержант Леонтий Примачев вел наблюдение, когда противник нанес удар по взводному опорному пункту. Оценив обстановку, Леонтий выдвинулся на позицию, где было четверо раненых. Он лично эвакуировал и организовал доставку в госпиталь , рассказали в военном ведомстве.

В ходе ожесточенного боя сержант Сергей Касалапов под огнем противника в кратчайшие сроки восстановил и в дальнейшем организовал непрерывную связь между командным пунктом бригады и взводными опорными пунктами. «Это обеспечило нанесение огневого поражения по вновь выявленным позициям противника артиллерией бригады и позволило избежать потерь среди личного состава подразделения», рассказали в военном ведомстве.