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«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»

«Известия» встретились с мобилизованными бойцами на авдеевском направлении в ДНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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У поселка Водяное на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике артустановки ВС России уничтожают украинские цели. Здесь точный огонь 152-мм орудий кубанских артиллеристов помогает сдерживать попытки контратак противника и поддерживает продвигающуюся вперед пехоту. «Известия» побывали на позициях российских гаубиц «Мста-Б» и узнали, почему орудие назвали «Медузой», что пришлось покупать мобилизованным за свой счет и почему опасны мусорные баки.

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«Учения есть учения, но всё приходит здесь, в бою»

Противник очень активен на этом направлении. Постоянно отвечает артиллерийским огнем, пытается прорваться пехота. Но прорывы не получаются у них, — рассказывает артиллерист «Третий». Его подразделение участвовало в отражении контратак ВФУ, удерживающих поселок Водяное.

В застройке расстояние между своими войсками и противником часто минимальное, десятки метров. Боясь мощных артиллерийских ударов, ВФУ стараются «порвать» дистанцию за счет маневра техники и войти в ближний бой. В одной из самых массированных контратак бой велся на дистанции 30–50 м, чтобы свести к минимуму преимущество русской артиллерии в плотности огня. Для артиллеристов это серьезный вызов, необходимо стрелять с предельно возможной точностью.

Пытается прорваться пехота
выстрел сво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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— Очень хорошо подготовленные расчеты, очень слаженные действия. Знают все свою работу. От слаженности и скорости работы расчета многое зависит. Учения есть учения, но всё приходит здесь, в бою, — продолжает рассказ «Третий».

Кубанские артиллеристы на передовой с первых дней СВО. До этого немногие имели боевой опыт — несколько солдат старшего возраста воевали в Чечне.

Артиллерия противника на Авдеевском направлении одной из первых перешла на преимущественно западные образцы вооружения. А еще задолго до СВО украинские войска насыщали станциями контрбатарейной борьбы (среди них — поставлявшиеся с 2014 года американские станции семейства AN/TPQ), приборами и средствами наблюдения. Значительная часть из них была и под Авдеевкой — здесь, по расчетам украинских штабов, было наиболее вероятное место главного удара.

О противостоянии артиллерийских школ России и Запада расспрашиваем офицера с позывным «Лесник».

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Могу вам сказать точно, что наши ребята не уступают. Они работают также по артиллерии противника. Вот сегодня была уничтожена цель, вражеский миномет. Расчет будет отмечен и награжден, — рассказывает «Лесник». Он тоже подчеркивает, что всё зависит от людей, их профессионализма, слаженности и опыта. В последней контратаке противника только на счету его батареи две единицы уничтоженной вражеской техники, а в том бою работали и соседние подразделения.

Углубляясь в технические подробности противостояния с НАТОвской артиллерией, «Лесник» подчеркивает, что российская школа не стоит на месте, а динамично развивается. Применяются высокоточные снаряды «Краснополь», которые хотя и считаются несколько устаревшими, но выполняют свои задачи. Этот боеприпас одного поколения с американским снарядом «Экскалибур», поставки которого на Украину осуществляются в небольших количествах, поэтому в данном виде вооружения противник преимущества не имеет. В ближайшее время, по словам «Лесника» будут получены новые корректируемые боеприпасы, работающие с современными средствами разведки. Кроме того, внедряются системы электронной передачи данных для стрельбы и автоматизированного ведения расчетов.

Пытается прорваться пехота
военнослужащий рф мина
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Принцип работы (противника) в начале немного был непонятен. Но наше командование раскрыло многие моменты, и работа в этом направлении ведется. В том числе это касается и укрытий, которые они подготовили: скрытых минометов, которые спрятаны под железными сооружениями, — рассказывает «Лесник».

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В открывающихся бронированных укрытиях, сверху замаскированных под мусорные баки, ВФУ располагают свои минометные позиции.

Использует противник и «кочующие» минометы. Мобильные группы на быстрых и проходимых пикапах совершают короткие огневые налеты, примерно по пять-шесть выстрелов, пользуясь складками местности, и быстро уходят. Поражение таких групп также выдвигает серьезные требования и к разведке, и к скорости ведения расчетов, и к подготовке данных для стрельбы у самих артиллеристов.

«Три беглым, огонь!»

За разговорами о тактике действий и фронтовом быте дожидаемся получения данных по новой цели. Быстро грузимся в артиллерийский тягач «Медведь». Такие тягачи служат для артиллерийских расчетов и укрытием, и домом, и транспортом. Жизнь в бронированной капсуле, похожей на купе поезда, экономит постоянно занятым работой солдатам массу сил и времени на строительстве укрытий и налаживании быта. На лобовом стекле машины наклейка в виде Медузы в маске. «Медузой» назвали орудие — за удачливость в поражении целей первыми выстрелами, как мифическое чудовище обращало своих жертв в камень с первого взгляда.

А маска на ней, потому что мы в СВО, — шутят солдаты.

Пытается прорваться пехота
рисунок медуза
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Короткая поездка заканчивается, и мы быстро высаживаемся у развернутого орудия «Мста-Б», самого современной из российских буксируемых гаубиц калибра 152-мм. Командир орудия, присев у станины, работает с рацией и блокнотом, идет пристрелка. А вот среди номеров расчета сразу двое в форме поновее и характерных сероватых бронежилетах, которые получают мобилизованные бойцы.

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В Кореновске нас из военкомата в эту часть отправили. А здесь жилье, былье, всё хорошо, — подтверждает догадку «Змей». Он здесь уже второй месяц и успел освоиться с новой воинской специальностью. Пока быстро обсуждаем попадание на фронт, звучит команда «Орудие!» — и выстрел.

«Змей» отбегает выполнить свою работу, очень быстро происходит перезарядка. Наводчик уже у прицела, ждет от командира поправки, а мы со «Змеем» можем продолжить разговор.

В части нам выдали ВКПО (комплект военной формы нового образца) полностью, весь комплект: бронежилет, автомат, каска — всё есть. Из покупного — термобелье, носки, наушники, — отвечает «Змей» на самый, наверное, дискутируемый в социальных сетях вопрос о снаряжении резервистов.

Активные наушники для артиллеристов — незаменимый предмет, они позволяют защитить органы слуха и при этом слышать команды и общаться. При таких больших «настрелах», которые приходится делать расчетам в ходе СВО, вопрос защиты актуален как никогда. Звучит второй выстрел.

Пытается прорваться пехота
сво
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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— В принципе, ничего тут страшного нет, всё хорошо. Главное — слушать командира, — делится «Змей» опытом с теми, кому еще только предстоит попасть в войска.

За его спиной орудие делает еще один выстрел, и сразу же звучит команда: «Три беглым, огонь!». Это значит, что есть попадание, и необходимо уничтожить цель. Оставшиеся два выстрела идут один за другим, и уже через несколько секунд все солдаты уходят в укрытие. Только корреспонденты задерживаются, сажая квадрокоптер у опустевшего орудия, и бегут к бронированному тягачу.

Выбравшись из бронекапсулы, узнаем, что уничтожен украинский миномет и группа солдат. Это уже второе успешное поражение вражеской батареи за день — большой успех для батареи и удача для прессы, так вовремя приехавшей к кубанским артиллеристам.

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