Владимир Путин 8 декабря вручил Героям России медали «Золотая звезда». Президент России подчеркнул, что власти страны никогда не будут забывать о поддержке семей и близких героев Отечества, в том числе погибших и раненых. В зоне СВО в этот день были уничтожены две РСЗО HIMARS, пять MLRS и MARS-II. Эксперты, отмечают, что российские войска успешно усовершенствовали тактику борьбы с этими системами вооружения. Также ВС РФ продолжили атаковать на красно-лиманском направлении, где нанесли противнику чувствительный урон.

Власти не забудут

«Звезды героев» Владимир Путин вручал в Кремлевском дворце. Торжественная церемония была приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря. В ней приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

Звезды получили несколько участников спецоперации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Президент в своей речи отметил, что россияне гордятся теми, кто участвует в спецоперации на Украине.

— Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания «Герой России». Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой, — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой, — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, сейчас особенно остро ощущается, что связь времен неразрывна, священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение и остается наивысшей ценностью.

Президент отметил, что Родина — не просто территория, а прежде всего люди, их защита — великая миссия. Он добавил, что власти страны никогда не будут забывать о поддержке семей и близких героев Отечества, в том числе погибших и раненых.

Остались без комплексов

Вооруженные силы России продолжают охоту за ракетными комплексами и РСЗО противника.

— В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS-II» производства ФРГ, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ударами ВКС России в районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США.

Рядом с Печенегами в Харьковской области поражена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Кривом Роге и ДНР трех пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS, и нанесении «критических повреждений» еще четырем РСЗО. Вместе с техникой были уничтожены склады, где хранилось более 100 ракет к западным РСЗО. В итоге за два дня ВФУ потеряли десять РСЗО западного производства и один комплекс «Точка-У».

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, вооруженные силы России, похоже, нашли удачную тактику борьбы с РСЗО противника.

— Все типы уничтоженных западных РСЗО отличаются от классических систем залпового огня типа «Градов», — рассказал эксперт. — HIMARS и другие — это высокоточное и дальнобойное оружие. Дальность ракет, которые есть у Украины, — до 80 км, причем наводят их из космоса. Эти РСЗО наносят удары по нашим тылам, но самое главное — по мирным городам. Они стали доставать до того же Алчевска, куда раньше не могли добить. Беды от них много.

Эксперт отметил, что борьба с ними вышла на новый этап.

— Сначала наша ПВО научилась сбивать их ракеты, — отметил он. — Теперь началась охота непосредственно за пусковыми установками. У нас есть чем бороться с такими РСЗО. Новая отечественная система залпового огня «Торнадо-С» не уступает им по точности и превосходит по дальности. Явно улучшилась работа нашей разведки по выявлению этих целей.

Польские наемники

На красно-лиманском направлении российские подразделения 8 сентября продолжали вести наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих , три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На купянском направлении уничтожено более 70 украинских боевиков, две БМП и три автомобиля.

На донецком противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск. Уничтожено более 50 солдат противника , три боевые бронированные машины и два пикапа.

На южно-донецком ВФУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское в ДНР. Противник отброшен на исходные позиции, уничтожено более 30 военнослужащих , боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников.

Всего в течение суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 93 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях, а также 196 районов сосредоточения войск.

Средства ПВО в зоне СВО за сутки сбили пять беспилотников, 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационную ракету HARM в районах населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное в ДНР, Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области. Кроме того, сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Яковлевка в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Подвиг Дмитрия Трусова

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение старшего лейтенанта Дмитрия Трусова поддерживало артогнем российские подразделения. Украинские националисты выстроили оборону на подступах к поселку и вели непрерывный огонь. Несколько бойцов ВС РФ получили ранения. Дмитрий вместе с подчиненными оказал им первую медицинскую помощь и переместил их в безопасное место. Старший лейтенант лично вынес из-под огня двух сослуживцев, затем вернулся на свои позиции. В ходе контрбатарейной борьбы подразделение Дмитрия уничтожило взвод вражеских орудий 2А65 «Мста-Б». Это помогло мотострелковым подразделениям продвинуться вперед, занять выгодные позиции и рубежи для развития дальнейшего наступления, отметили в военном ведомстве.

На подступах к населенному пункту старший сержант Антон Синегубов обнаружил взвод украинских боевиков, закрепившихся на оборудованных позициях. Он сразу доложил об этом командованию.

Было принято решение атаковать националистов. В ходе боя Антон лично уничтожил БМП противника иностранного производства . После этого Антон продолжил стрелять из пулемета украинским националистам, не давая им вести прицельный огонь.

«Благодаря профессиональным и смелым действиям старшего сержанта Антона Синегубова удалось обнаружить и уничтожить бронетехнику противника и более десяти боевиков, а также взять стратегически важный населённый пункт под контроль российских войск», подчеркнули в Минобороны.