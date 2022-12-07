Подконтрольная работа: ВС РФ освободили шесть населенных пунктов

В ноябре украинские формирования потеряли более 8300 боевиков, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, заявил 6 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он также сообщил, что российская армия за последнее время освободила шесть населенных пунктов в Донбассе. Эксперты отмечают, что из-за потерь в живой силе и технике боевые возможности украинской армии постепенно падают. Также в этот день из плена были возвращены 60 российских военнослужащих , а в Минобороны сообщили, что все цели ракетного удара 5 декабря были достигнуты.

Потери противника

Украинские войска за ноябрь потеряли более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, сообщил 6 декабря на селекторном совещании с руководящим составом армии глава Минобороны Сергей Шойгу.

— Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. На луганско-донецком и южно-донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины, — заявил глава военного ведомства.

На Украине идет тотальное забрасывание наших позиций «пушечным мясом» и, по возможности, техникой, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Подконтрольная работа Работа САУ 2С7 «Пион» в зоне проведения спецоперации Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— В ноябре основные потери украинские силы понесли в Донбассе — под Артемовском, Соледаром, Авдеевкой, а также под Сватово и Кременной, — объяснил эксперт. — Потери большие, но в этом конфликте Украина обязалась поставлять живую силу и будет делать это пока есть возможность. Официальная пропаганда Киева пытается убедить, что они потеряли с начала конфликта около 10 тыс. человек. Но гораздо ближе к истине цифра в 100 тыс. убитыми , которую опрометчиво назвала Урсула фон дер Ляйен. В нее вошли учтенные погибшие, то есть пропавших без вести не считали. Таких военнослужащих примерно в три раза больше.

Большие потери сказываются на моральном духе и мобилизационных возможностях Украины , отметил эксперт.

— Много украинцев пытаются избежать призыва, заплатив денег, или выехать за границу, — напомнил Алексей Леонков. — Серьезные проблемы с набором живой силы уже есть. Об этом говорит большое количество иностранных военных на фронте, которые себя выдают за наемников и представителей ЧВК.

Эксперт также обратил внимание на большие потери техники ВФУ в ноябре.

— Ее не хватает, — считает он. — Они потеряли три довоенных комплекта техники. Военная промышленность Украины умерла. Запад не готов к такому развитию событий. Техника поставляется, но она не покрывает потерь. Из-за этого боевые возможности украинских сил тоже падают. Хотя они по-прежнему способны провести наступление на одном из участков фронта.

Ядерный терроризм

Сергей Шойгу на совещании также сообщил, что Вооруженные силы РФ наносят массированные удары высокоточным оружием по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанными с ними украинскими объектами.

Министр обороны подтвердил, что российская армия продолжает защищать критически важные объекты на освобожденных территориях и принимает все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции.

Подконтрольная работа Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова

— В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект. Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда , — отметил он.

По его словам, ПВО перехватывает большую часть украинских боеприпасов.

— Вместе с тем некоторые из них всё же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм , — подчеркнул Сергей Шойгу.

6 декабря с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Всем освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь. Их доставят самолетами в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях военного ведомства.

Цели достигнуты

В Минобороны РФ сообщили подробности массированного ракетного удара накануне, 5 декабря. Он был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВФУ, в том числе иностранного производства. Также затруднена переброска резервов в районы боевых действий.

— Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось , — уточнил генерал.

Вооруженные силы России 6 декабря продолжали вести бои в зоне специальной военной операции.

На краснолиманском направлении в результате наступательных действий российских войск заняты выгодные рубежи и новые позиции. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих , два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На купянском предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР. Уничтожены до 65 боевиков , две БПМ и один пикап.

На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. Отражены все попытки контратак ВФУ. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

Подконтрольная работа Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

На южно-донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Подразделения ВФУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Украинские формирования потеряли более 30 убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВФУ, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников, РЛС украинского зенитного комплекса С-300, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также 176 районов сосредоточения войск.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Ясеневого в ДНР.

Средства ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили шесть беспилотников, 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Комиссаровка в ЛНР, Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области, а также две американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Морозовки в Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Точный расчет

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Капитан Алексей Аверьянов в составе расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи поддерживал наступление наших войск. При смене огневой позиций батарея подверглась огневому налету артиллерии противника. Алексей Аверьянов под огнем развернул самоходку, выявил цели и, скорректировав огонь орудия, точным выстрелом лично уничтожил две САУ противника и до девяти националистов.

— Благодаря решительным действиям капитана Алексея Аверьянова и профессионализму его экипажа российские подразделения продолжили наступление, — отметили в Минобороны.

Подконтрольная работа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В ходе СВО прапорщик Иван Ануфриев вывозил с поля боя поврежденную технику. Во время контрнаступления противника он эвакуировал из-под артогня украинских националистов автомобиль «КамАЗ», загруженный боеприпасами для танков. Иван спас жизнь трем раненным сослуживцам, оказал им первую медицинскую помощь и эвакуировал в безопасный район. Кроме того, прапорщик неоднократно организовывал бесперебойный подвоз на передний край боевых действий материально-технического имущества и вооружения, рассказали в военном ведомстве.