«Я на работу пойду. Страшно, а что делать…»

Донецк с новой силой сотрясается от беспрерывных ракетных и артиллерийских атак . С первых чисел декабря ВСУ безжалостно бомбят центр : раненые и погибшие есть каждый день. Более того, Украина стала использовать новый преступный метод: наряду с прежними 152-миллиметровыми и 155-миллиметровыми снарядами по горожанам стреляют ракетами, выпущенными из «Градов» , они накрывают целые кварталы. 6 декабря была уничтожена часть крупнейшего в Донецке рынка, повреждено несколько многоквартирных домов и магазинов . Специальный корреспондент «Известий» увидел, что переживает в эти дни город.

Донецк заколачивает окна

Если взять карту самых людных мест центра Донецка, то практически вся она совпадет с картой обстрелов со стороны ВСУ за последние шесть дней. Новый кровожадный метод — использование «Градов», с помощью которых враг хладнокровно накрывает город и в 4 утра, когда все спят, и в разгар дня, и в 17 часов, когда люди торопятся домой с работы .

Я на работу пойду Посеченные осколками стены в центре города и современные граффити Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Итоги вторника — как минимум восемь погибших, не менее 11 раненых . 5 декабря — четверо раненых, четверо убитых. 4 декабря в больницы попали 11 человек, осколки их настигли на остановках, у магазинов, в своих постелях. Залпы из установок «Град», способных за раз выпустить 10-20 ракет, ВСУ чередуют с артиллерией, которая обладает большой разрушительной силой. Вот такие беспощадные методы.

Утром, 6 декабря, когда в городе еще было тихо и ничего, казалось бы, не предвещало беды, я совершаю марш-бросок по центру , чтобы обойти несколько мест недавних прилетов. Для примера: за предыдущий день от снарядов пострадала школа-интернат, детский сад, музыкальная школа и не менее двух десятков жилых домов , где в лучшем случае побило окна, в худшем — проломило стену или уничтожило квартиру целиком.

Стык Киевского и Ворошиловского (центральных) районов — бюст главы региона Владимира Дегтярева, при котором в 1960–1970-е годы Донецк расцвел. Бюст был проломлен осколком у основания еще весной, но памятник держится, стоит крепко, не падает. Через две улицы — стадион «Олимпийский»: в него попала ракета, поразив котельную . Дорожка к месту попадания перегорожена лентой, и я отмечаю, что лента, а еще фанера, которой забивают окна — примета сегодняшнего дня. Вокруг много лент, и всюду стучат молотки, город заколачивает окна .

Я на работу пойду Одна из композиций в пустующем Парке кованых фигур в центре Донецка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Парк кованных фигур. Отсюда, а еще с окрестных улиц вчера целый день бесстрашные коммунальщики выгребали осколки. На этих дорожках нужно внимательно глядеть под ноги: совсем недавно этот квадрат ВСУ засыпали минами-лепестками, найдены и обезврежены далеко не все . Тут же улица Университетская, по которой едут маршрутки и троллейбусы, воронки здесь прямо посреди тротуаров. И свежие рваные пробоины в стенах жилых многоэтажек, которые, увы, не спасет никакая фанера…

Вдребезги

Спускаюсь к знаменитой «Донбасс-арене» , раскинувшейся в огромном парке им. Ленинского комсомола. Парк, в котором много пешеходных дорожек, смотровых площадок, арт-объектов, детских аттракционов и даже прудов с золотыми карпами, попал под огонь два дня назад . А перед этим в конце ноября, тогда на заправке рядом с парком убило мужчину.

Я на работу пойду «Донбасс-арена» и знаменитый футбольный фонтан, последний разрыв пришелся чуть левее мяча Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Одна из воронок на участке между памятником Иосифу Кобзону и высокими флагштоками, на которых трепещут на ветру трехцветные флаги. Самая свежая воронка — дальше, у арены, недалеко от футбольного фонтана — 30-тонного каменного мяча , который можно вращать руками. Каменный фонтан цел, а вот брусчатка и несколько витражей стадиона вдребезги.

Тут же, на территории, несмотря на опасность (до ближайшего укрытия бежать несколько минут), работают две женщины и мужчина. Одетые в бушлаты, они собирают листву.

— Не боитесь? — обращаюсь к одной из работниц.

— Я дома, а значит, стены должны помогать. И ангел-хранитель , — говорит Вера.

Я на работу пойду Место разрыва снаряда у «Донбасс-арены» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Возвращаюсь домой и констатирую, что утро выдалось спокойным. А всего спустя 10–15 минут приходят новости . После нескольких ударов из установок «Града» повреждено здание напротив той самой «Донбасс-арены». Еще один прилет пришелся на крытый рынок. В течение последующих часов будут зафиксированы попадания в жилые дома и магазины по разным адресам . Несколько человек окажутся под завалами. Выжжены будут несколько квартир, обрушены перекрытия между этажами, пробиты снарядами крыши зданий.

У разбросанной брусчатки

На крытый рынок попадаю спустя несколько часов . Это одна из узловых точек города. Здесь всегда много людей, рядом междугородняя автостанция. Гарью тянет за несколько кварталов, на тушение у пожарных ушло четыре часа. Ситуация осложнялась тем, что дул сильный ветер.

— Было два прилета, — рассказал мне очевидец произошедшего охранник по имени Виктор. — Первый снаряд ударил в машину, она тут же вспыхнула. Второй на трамвайную остановку, ровно на тот пятачок, где обычно стоят люди , — благо в этот момент она пустовала.

Я на работу пойду Трамвайная остановка возле крытого рынка, куда сегодня прилетела ракета «Града» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Осколки прошили в двух местах будку охранника.

— Мы с контролером за несколько секунд до прилета вышли из нее, повезло , — делится Виктор. — После прилетов бросились сразу в здание рынка, там переждали минут 15. Вышли, взяли огнетушители, попытались затушить горящую машину, но ветер постоянно менял свое направление, близко к очагу невозможно было подойти. В итоге огонь перекинулся на близстоящие магазинчики. Выгорело порядка 12 цветочных и шесть-семь продуктовых ларьков .

Я на работу пойду Сожженные торговые ряды крытого рынка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Охранник с напарниками показывают мне пустые красные баллоны — их с десяток, выгребли все запасы. А еще осколки «градин», лежащие рядом.

На трамвайной остановке под прошитой металлом табличкой с названием «Рынок Центральный» у разбросанной брусчатки уже стоят люди.

«Холодно и страшно»

Одна из тех, в чей дом два дня назад прилетел снаряд, — Александра К. Вместе с мужем и маленькой дочкой они снимают квартиру на улице Челюскинцев в Киевском районе. В их дом за минувшую неделю прилетело дважды . А еще до этого — в августе.

— Во время последнего обстрела снаряд попал в квартиру на девятом этаже, а мы живем на седьмом , — рассказала мне Александра. — Стекла и балкон повреждены. Находиться там страшно . И холодно.

В минувший понедельник Саша с семьей переехала к родственникам — на улицу Розы Люксембург, уже в Ворошиловский район. И в этот же вечер именно туда также прилетели ракеты , во дворе погибли двое мужчин.

Я на работу пойду Сожженные машины и торговые ряды рынка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Больше ехать некуда! — констатирует Александра.

Очевидцем еще одного из обстрелов 5 декабря в центре Донецка стала продавец продуктового магазина на улице Артема Юлия Лободина.