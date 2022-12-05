«Когда встречаем пехоту, солдаты говорят спасибо»

После освобождения поселка Майорск в Донецкой Народной Республике 3-я бригада 1-го армейского корпуса продолжает наступательные бои на артемовском направлении . Продвигаться вперед им помогает поддержка огнем, которую обеспечивает артиллерия . Военный корреспондент Дмитрий Астрахань побывал в артиллерийском дивизионе в районе Горловки. О том, чем опасна для противника российская «Гвоздика» , можно ли заниматься спортом на передовой и зачем артиллерийскому подразделению личный кот , — в репортаже «Известий».

Отодвинуть противника

— Сейчас больше северному направлению помогаем , там нашим ребятам очень тяжело . Цели у нас — от скоплений бронетехники до опорных пунктов и укрепрайонов . Поддерживаем пехоту и при штурмах, и при обороне позиций, — рассказывает нам артиллерист с позывным Механик.

В укрытии под землей и бетоном стоят самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм, которыми оснащено подразделение.

Рядом с машинами пустует импровизированный спортзал . Времени на него у солдат остается очень мало. Бойцы рассказывают, что иногда огневых задач настолько много, что приходится выбирать между сном и едой . Каждый боевой выезд — это большое количество работы: погрузка снарядов, подготовка и обслуживание машин, заправка и многое другое.

Когда встречаем пехоту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Отодвинуть противника от Горловки надо как минимум за Артемовск, потому что их артиллерия более дальнобойная . Чтобы полностью прекратить обстрелы Горловки, придется продвинуться еще дальше, тогда мы сможем жить спокойно. А до этого момента они (ВСУ) будут даже в отместку работать по Горловке , — Механик рассказывает о том, что больше всего волнует людей в сильно пострадавшем донбасском городе.

Как и во многих подразделениях 3-й бригады, подавляющее большинство артиллеристов — жители Горловки . Они не понаслышке знают, на что способны украинские войска, когда дело доходит до террористических обстрелов. Например, если противник не может засечь быстро меняющие позиции самоходные орудия, он начинает специально бить по городу, рассказывают нам бойцы.

Основным преимуществом «Гвоздик» является их маневренность и подвижность. Конкурировать с более тяжелыми системами в дальности огня они не могут, но мобильность позволяет «разорвать дистанцию» .

— Когда встречаем пехоту, солдаты говорят спасибо, после нашей работы они могут продвигаться дальше, — говорит заряжающий Рысь.

В этом районе украинские войска, как и под Донецком, находятся на подготовленных заранее укреплениях, которые строились годами, часто на глазах у международных наблюдателей. А нередко — и под их прикрытием. Сейчас артиллерия сильно помогает преодолеть эти линии обороны противника.

Когда встречаем пехоту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Из основного укрытия приезжаем в «район ожидания», где готовые к бою машины находятся до получения данных от беспилотной разведки. Самоходные гаубицы замаскированы в деревьях и прикрыты маскировочными сетями. «Поймать» самоходки на огневых позициях очень сложно — они быстро открывают огонь и сворачиваются . Поэтому противник старается засечь их именно в таких местах или на маршрутах движения. При получении задачи маскировка за несколько минут снимается и машина срывается с места, демонстрируя свою скорость.

— «Гвоздика» удивительно быстрая, до большой скорости ее разогнать не проблема. Главное — удержать ее потом на дороге на такой скорости, — шутит Механик.

За исправностью самоходок следят не только механики-водители, но и самый маленький боец дивизиона, черный кот Бабай. Его задача — охранять гаубицы от мышей, которые могут испортить электропроводку и трубопроводы.

Небоевая поддержка

На фоне собственных последних неудач на передовой украинские войска вновь усилили обстрелы городов ДНР. И в Донецке, и в Горловке ежедневные попадания по местам скоплений мирных жителей, почти каждый день есть жертвы. Солдаты переживают за свои семьи и дома. У многих из них родные в эвакуации. Но не у всех.

В таких условиях никакая поддержка не бывает лишней. Едем на позиции одной из бригад с партией помощи, в которую входят и милые сувениры. Ребята из Российского движения детей и молодежи передали на фронт не только традиционные уже письма, но и шевроны, которые сами разработали и нарисовали. На нашивках с лозунгом «Отважным и важным» почти два десятка разных картинок.

Когда встречаем пехоту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Шевроны сразу разбирают и вешают на форму и снаряжение. Некоторые солдаты шутят, находя сходство между мультяшными героями и своими сослуживцами. Почти все бойцы после слов благодарности желают детям мирного неба — чтобы сами авторы подарков никогда не узнали войны.

— Для вас стараемся, чтобы вы жили мирно, — обратился через нас к детям, приславшим письма, солдат интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Бой.