«Не всякий супермен будет держаться так стойко, как наши ребята»

Российские войска ведут ожесточенные бои за Дзержинск и Горловку. Подразделения 3-й бригады 1-го армейского корпуса ВС России закончили зачистку освобожденного пригорода Горловки — Майорска и продолжают продвигаться вперед. В боях за этот населенный пункт противник понес крупные потери в живой силе и технике. Корреспонденты «Известий» зашли в освобожденный Майорск вместе с подразделениями горловских гвардейцев.

Штурмовой перекресток

Украинские формирования потеряли контроль за пересечением дорог, ведущих в Дзержинск и Артемовск, за который сейчас идут самые жаркие бои.

— Для ВСУ это была важная развилка. Слева от меня сейчас находится Дзержинск, справа — Артемовск. Кроме того, здесь проходит водоканал, поэтому важно освободить места, через которые вода поступает в Горловку и Донецк, — рассказывает нам боец 3-го батальона с позывным Крот.

Не всякий супермен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Подавляющее большинство солдат в его подразделении — коренные горловчане. Многие воюют еще с 2014 года, когда принимали участие в героической обороне города. Но до сих пор противник находится под Горловкой и каждый день ее обстреливает.

Во время действия Минских соглашений между Горловкой и Майорском располагался пункт пропуска, а сам Майорск был первой линией украинской обороны. Поэтому позиции противника проходят прямо у черты застройки. Многие блиндажи уничтожены точными попаданиями артиллерии, но были здесь и ближние бои. На видео с коптера, которое нам показывает комбат с позывным Остап, видно, как штурмовые группы вели бои в окопах и выводили с позиции пленных .

— Штурмовали с разных направлений с помощью танков и артиллерийской поддержки. Заходил наш батальон и преданные подразделения, резервисты, все местные: из Горловки, Енакиево, все мы отсюда, — рассказывает Крот.

Самые тяжелые бои, по его словам, развернулись, как это чаще всего бывает, внутри городка. ВФУ вырыли окопы и ходы сообщений между домами, квартиры превратили в огневые точки. Даже находящийся на границе Майорска детский сад использовался как пункт дислокации. Его стены и окна укреплены мешками с песком, во дворе — маскировочные сети. В одной из комнат — пункт обогрева, в столовой — упаковки сухпайков ВСУ. Среди вещей — книга в черно-красной обложке — сборник украинских поэтов, посвященный войне с Россией.

Не всякий супермен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Не всякий супермен будет так стойко держаться под ударами артиллерии, как наши ребята, и резервисты тоже, — хвалит сослуживцев офицер с позывным Серб, сидя у печки-буржуйки.

Во время боев за этот важный поселок ВФУ наносили массированные артиллерийские удары по атакующим силам, и стойкость штурмующей пехоты была одним из важных моментов, решивших исход боев.

Военная практика

Какими бы хорошими ни были теоретическая подготовка и снаряжение солдат, есть то, чему нельзя научить на полигоне. «Стать обстрелянным», т.е. побывать под ударами артиллерии и научиться бороться со страхом и активно действовать, можно только на практике. В Горловке такая практика есть у большинства, даже у гражданских. А среди сидящих вокруг буржуйки почти все — с многолетним военным опытом. Пока пьем чай, вспоминаем поселки Зайцево, Чигари, Доломитный и другие места, ставшие символами обороны Горловки и многолетних страданий мирных жителей.

В Майорске оборонялись в основном боевики украинской 30-й бригады, а когда обстановка для них стала критической, то им на помощь приходил и украинский спецназ. Среди трофейного оружия редкие автоматы Daniel Defense DDM4, CZ BREN-2 и 40-миллиметровый гранатомет М-320.

Не всякий супермен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— У ВСУ один тактический прием в городских боях: запустить в застройку, а потом пробовать не выпускать огнем. Но мы и сами если заходим, то не выходим — иронично характеризует тактику украинских действий Крот.

Он участвовал в зимней кампании 2015 года и говорит, что сейчас ВСУ, в отличие от тех времен, отличаются улучшенным взаимодействием и переходом на иностранную тактику.

Торец одного из многоэтажных домов полностью лишился внешней стены и части перекрытий между этажами. В этом месте ВФУ использовали удобное расположение и долго удерживали штурмовые группы, пока туда не смогли завести танк и «сложить» (так называют обрушение от многократных попаданий крупных снарядов) подъезд. Солдаты хвалят танковый батальон бригады, который и поддерживал их огнем, и совершал выходы в застройку.

Не всякий супермен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Из застройки выходим к перекрестку дорог на Артемовск, Дзержинск и Горловку. Противник еще близко, но не видит нас среди руин украинской таможни, которая была здесь во время действия Минских соглашений. Дорога на Артемовск уже под контролем, а за город идут бои.